Donald Trump az Egyesült Államok elnöke kijelentette, hogy szeretné, ha újságírók bejuthatnának az ostromlott Gázába, hogy tanúi lehessenek és tudósíthassanak a humanitárius helyzetről.

Izrael 2023 októbere óta, a konfliktus kezdete óta megtiltotta a nemzetközi médiának, hogy belépjen Gázába.

„Szeretném, ha ez megtörténne. Nagyon rendben lenne, ha újságírók mennének. És, mint tudják, ez nagyon veszélyes helyzet, ha valaki újságíró, de szeretném, ha ez megvalósulna” – mondta Trump amerikai elnök csütörtökön az Ovális Irodában az újságíróknak.

Ezek a megjegyzések néhány nappal azután hangzottak el, hogy több mint 100 újságíró, fotós és haditudósító a világ minden tájáról aláírt egy petíciót, amelyben „azonnali és akadálytalan” hozzáférést követeltek a külföldi újságírók számára, hogy függetlenül tudósíthassanak a gázai vérontásról.