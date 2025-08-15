Donald Trump az Egyesült Államok elnöke kijelentette, hogy szeretné, ha újságírók bejuthatnának az ostromlott Gázába, hogy tanúi lehessenek és tudósíthassanak a humanitárius helyzetről.
Izrael 2023 októbere óta, a konfliktus kezdete óta megtiltotta a nemzetközi médiának, hogy belépjen Gázába.
„Szeretném, ha ez megtörténne. Nagyon rendben lenne, ha újságírók mennének. És, mint tudják, ez nagyon veszélyes helyzet, ha valaki újságíró, de szeretném, ha ez megvalósulna” – mondta Trump amerikai elnök csütörtökön az Ovális Irodában az újságíróknak.
Ezek a megjegyzések néhány nappal azután hangzottak el, hogy több mint 100 újságíró, fotós és haditudósító a világ minden tájáról aláírt egy petíciót, amelyben „azonnali és akadálytalan” hozzáférést követeltek a külföldi újságírók számára, hogy függetlenül tudósíthassanak a gázai vérontásról.
A petíció, amely a díjnyertes haditudósító fotós, Andre Liohn által alapított „Right to Report” kezdeményezés része, olyan neves személyiségek aláírását nyerte el, mint Alex Crawford (Sky News), Mehdi Hasan, Christiane Amanpour (CNN), Clarissa Ward és a híres haditudósító fotós, Don McCullin.
Az aláírók felszólították Izraelt, hogy engedje be a külföldi újságírókat Gázába, hogy szabadon és átláthatóan tudósíthassanak, mondván, hogy a nemzetközi média kitiltása a háború kezdete óta a közvélemény tájékozódáshoz való jogának nyílt megsértése.
Sajtószabadságért küzdő csoportok és humanitárius szervezetek többször is felszólították Izraelt a korlátozások feloldására, figyelmeztetve, hogy a független tudósítás hiánya Gázából azt eredményezte, hogy a globális közvélemény csak korlátozott, katonailag jóváhagyott narratívákra és néhány helyi újságíró munkájára támaszkodhat, akik közül sokan életüket vesztették a konfliktus során.