Az izraeli védelmi vállalatok nyomás alá kerültek a Lengyelországban megrendezett MSPO védelmi kiállításon ezen a héten. A rendőrség kihallgatta az alkalmazottakat a gázai népirtó háborúban betöltött szerepükkel kapcsolatban.

A Jerusalem Post napilap szerint több izraeli cég képviselőit is kihallgatásra idézték be, miután egy lengyel újságíró panaszt tett a háborúban való részvételük miatt.

A kihallgatottak között voltak az Elbit Systems és a Rafael Advanced Defense Systems munkatársai is. A kihallgatásra idézett 10 személy közül 2 már elhagyta Lengyelországot, mielőtt megkaptak idézést.

A szeptember 2-5. között Kielcében megrendezett kiállításon aktivisták büdös piros festéket fújtak az Elbit Systems standjára, hogy tiltakozzanak a cég ellen.