Az izraeli védelmi vállalatok nyomás alá kerültek a Lengyelországban megrendezett MSPO védelmi kiállításon ezen a héten. A rendőrség kihallgatta az alkalmazottakat a gázai népirtó háborúban betöltött szerepükkel kapcsolatban.
A Jerusalem Post napilap szerint több izraeli cég képviselőit is kihallgatásra idézték be, miután egy lengyel újságíró panaszt tett a háborúban való részvételük miatt.
A kihallgatottak között voltak az Elbit Systems és a Rafael Advanced Defense Systems munkatársai is. A kihallgatásra idézett 10 személy közül 2 már elhagyta Lengyelországot, mielőtt megkaptak idézést.
A szeptember 2-5. között Kielcében megrendezett kiállításon aktivisták büdös piros festéket fújtak az Elbit Systems standjára, hogy tiltakozzanak a cég ellen.
Az aktivisták az izraeli cégeket azzal vádolták, hogy „részt vesznek a védtelen palesztinok meggyilkolásában”, és jelenlétüket a kiállításon a „náci Németországgal való együttműködéshez” hasonlították.
A rendőrség megerősítette, hogy nyomozás indult az ügyben.
Az MSPO kiállítást, amelyet a szervezők Európa egyik legfontosabb védelmi ipari eseményeként jellemeztek, számos ország vállalatai, katonai tisztviselői és delegációi látogatták meg. Izrael részéről az Elbit Systems, a Rafael, az Israel Aerospace Industries, a Bird Aerosystems, a D-Fend Solutions és a Smart Shooter képviseltette magát a kiállításon.