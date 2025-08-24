A legnagyobb brit hírügynökségek részletesen szóltak a levélről, amelyet Emine Erdoğan küldött Melania Trumpnak a gázai humanitárius helyzetről. A török elnök hitvese arra kérte Melania Trumpot, hogy hasonló érzékenységet mutasson a gázai gyermekekre, és az ukrajnai háború által érintett gyermekekre.

A BBC brit médiavállalat közzétette Emine Erdoğan levelét az amerikai székhelyű, mintegy 50 millió követőt számláló X-en, és az amerikai székhelyű, 29,4 millió követőt számláló Instagramon.

A BBC a honlapján "A török first lady felhívással fordult Melania Trumphoz a gázai gyerekekért" címmel egy cikket írt a levélről. Eszerint Emine Erdoğan arra kérte Melania Trumpot, hogy emelje fel szavát a Gázában szenvedő gyermekekért. A hírben kiemelték a következő mondatot, amely alevélben szerepel: "Beletesszük a szívünket, a hangunkat és minden erőnket az ellen a törvénytelenség ellen."

A "The Telegraph" újság is beszámolt róla, hogy a levél célja Melania Trump bevonása a gázai békefolyamatba. A cikk aláhúzza, hogy a török first lady, Emine Erdoğan a levelében felhívással fordult az amerikai first ladyhez a gázai gyerekekért.