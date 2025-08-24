HÁBORÚ GÁZÁBAN
Recep Tayyip Erdoğan török elnök hitvese, Emine Erdoğan levelet küldött Melania Trump amerikai elnök hitvesének a gázai emberi tragédiáról, és a világsajtó figyelme fordult a levélre.
A brit sajtó figyelme irányult az Emine Erdoğan által Melania Trumpnak küldött levélre
A legnagyobb brit hírügynökségek részletesen szóltak a levélről, amelyet Emine Erdoğan küldött Melania Trumpnak a gázai humanitárius helyzetről. A török elnök hitvese arra kérte Melania Trumpot, hogy hasonló érzékenységet mutasson a gázai gyermekekre, és az ukrajnai háború által érintett gyermekekre.

A BBC brit médiavállalat közzétette Emine Erdoğan levelét az amerikai székhelyű, mintegy 50 millió követőt számláló X-en, és az amerikai székhelyű, 29,4 millió követőt számláló Instagramon.

A BBC a honlapján "A török first lady felhívással fordult Melania Trumphoz a gázai gyerekekért" címmel egy cikket írt a levélről. Eszerint Emine Erdoğan arra kérte Melania Trumpot, hogy emelje fel szavát a Gázában szenvedő gyermekekért.  A hírben kiemelték a következő mondatot, amely alevélben szerepel:  "Beletesszük a szívünket, a hangunkat és minden erőnket az ellen a törvénytelenség ellen."

A "The Telegraph" újság is beszámolt róla, hogy a levél célja Melania Trump bevonása a gázai békefolyamatba. A cikk aláhúzza, hogy a török first lady, Emine Erdoğan a levelében felhívással fordult az amerikai first ladyhez a gázai gyerekekért.

A Reuters is foglalkozik a levéllel az "A török first lady arra kérte Melania Trumpot, hogy emelje fel szavát a Gázában szenvedő gyermekekért" címmel. A cikkben közölték, hogy Emine Erdoğan levelében arra hivatkozott, hogy Melania Trump az idén egy levelet küldött Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, amelyben aggodalmát kifejezte az ukrán és orosz gyermekek helyzete miatt.

A "Sky News" brít műsorszolgáltató közölte, hogy a török first lady levelet küldött Melania Trumpnak és arra kérte őt, hogy hasonló érzékenységet mutasson a gázai gyermekekre, és az ukrajnai háború által érintett gyermekekre. A cikkben arról számoltak be, hogy Emine Erdoğan a leveében azt írta: “Arra gondolok, hogy hasonló érzékenységet mutat az orosz-ukrán háborúnak áldozatul esett 648 ukrán gyermekre és a két év alatt megölt 18 ezer gyermekre Gázában, ahol összesen 62 ezer ártatlan civil embert öltek meg kegyetlenül”

 

