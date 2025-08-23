HÁBORÚ GÁZÁBAN
Gázai humanitárius válságról levelet írt Emine Erdoğan Melania Trumpnak
Emine Erdoğan az Egyesült Államok First Lady-jének írt levelében hangsúlyozza, hogy a gyermekek szeretetteljes és biztonságos környezetben való felnevelkedéshez való joga egyetemes és vitathatatlan jog.
Erdogan Türkiye First Lady-je levelet írt Melania Trumpnak / AA Archive
16 órája

Türkiye First Lady-je, Emine Erdoğan levelet írt az Egyesült Államok First Lady-jének, Melania Trumpnak, amelyben arra kérte, hogy hasonló érzékenységet mutasson a gázai gyermekekre, és az ukrajnai háború által érintett gyermekekre.

A 2025. augusztus 22-én kelt levélben Emine Erdoğan utalt Melania Trump korábbi kezdeményezésére, kiemelve az ukrajnai konfliktusban életüket vesztett 648 gyermek iránti együttérzését.

Arra kérte Melaniát, hogy foglalkozzon a Gázában zajló emberi tragédiával is, ahol az elmúlt két évben becslések szerint 62 000 civil, köztük 18 000 gyermek vesztette életét.

‘A gyermekeket meg kell védeni’

Emine Erdoğan a levelében emlékeztette arra, hogy hat évvel ezelőtt találkoztak a Fehér Házban, a török First Lady méltatta amerikai társának erkölcsi érzékenységét, amely Melania Trumpnak a legutóbbi, Vlagyimir Putyin orosz elnöknek írt levelében is megnyilvánul. Hangsúlyozta, hogy emberséges hozzáállása „reményt ébreszt az emberek szívében.”

Kiemelte továbbá, hogy a gyermekek szeretetteljes és biztonságos környezetben való felnevelkedéshez való joga egyetemes és vitathatatlan jog.

Ma hatalmas sebeket ejt a lelkiismeretünkben, hogy több ezer azonosíthatatlan gázai gyermek halotti lepelük a “névtelen baba” kifejezéssel ellátott.” – írta levelében.

‘Küldjön levelet Netanjahunak’

A levélben a török First Lady azt is javasolta Melaniának, hogy írjon levelet Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek a válság megszüntetése érdekében.

„Ezekben a napokban, amikor a világ kollektív ébredést él át, és Palesztina elismerése globális akarattá vált, úgy vélem, hogy az Ön Gáza érdekében tett felhívása történelmi léptékű kötelezettségvállalás lenne a palesztin nép felé.” – írta.

Emine Erdoğan levele végén hangsúlyozta a nemzetközi jog és a közös emberi értékek védelmének fontosságát, hogy reményt adjanak a túlélő gázai gyermekeknek.

Izrael 2023 októbere óta közel 62 300 palesztint ölt meg Gázában.

A katonai kampány pusztító hatással volt a régióra, amely éhínséggel küzd.

Tavaly novemberben a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsot adott ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Joáv Gallant volt védelmi miniszter ellen a Gázában elkövetett háborús bűnök és emberiesség elleni bűncselekmények miatt.

A Nemzetközi Büntetőbíróságon eljárás indult népirtás vádjával Izrael ellen a Gáza elleni háború miatt.

