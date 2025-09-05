Finnország bejelentette, hogy csatlakozik egy nyilatkozathoz, amely a palesztin kérdés békés megoldását és a kétállami megoldás megvalósítását célozza.

„A Franciaország és Szaúd-Arábia által vezetett folyamat az elmúlt évek legjelentősebb nemzetközi erőfeszítése a kétállami megoldás feltételeinek megteremtésére” – írta Elina Valtonen, finn külügyminiszter pénteken az X-en.

A nyilatkozat egy nemzetközi konferencia eredménye, amelyet júliusban tartottak az ENSZ-ben, Szaúd-Arábia és Franciaország szervezésében, a több évtizedes konfliktus megoldására. Az Egyesült Államok és Izrael bojkottálta az eseményt.