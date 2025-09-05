HÁBORÚ GÁZÁBAN
Finnország csatlakozik az izraeli-palesztin kétállami megoldást támogató nyilatkozathoz
A nyilatkozat egy nemzetközi konferencia eredménye, amelyet júliusban tartottak az ENSZ-ben, Szaúd-Arábia és Franciaország szervezésében, hogy megvitassák a több évtizedes konfliktust.
A Gázai övezetben élő palesztinok éhezéstől szenvednek Izrael brutális háborúja és a blokád miatt. / AA
2025. szeptember 5.

Finnország bejelentette, hogy csatlakozik egy nyilatkozathoz, amely a palesztin kérdés békés megoldását és a kétállami megoldás megvalósítását célozza.

„A Franciaország és Szaúd-Arábia által vezetett folyamat az elmúlt évek legjelentősebb nemzetközi erőfeszítése a kétállami megoldás feltételeinek megteremtésére” – írta Elina Valtonen, finn külügyminiszter pénteken az X-en.

A nyilatkozat egy nemzetközi konferencia eredménye, amelyet júliusban tartottak az ENSZ-ben, Szaúd-Arábia és Franciaország szervezésében, a több évtizedes konfliktus megoldására. Az Egyesült Államok és Izrael bojkottálta az eseményt.

A nyilatkozatban meghatározott első lépés az, hogy vessenek véget az Izrael és a Hamász, palesztin ellenálló csoport között Gázában zajló, közel két éve tartó háborúnak.

Szaúd-Arábia és Franciaország felszólította az ENSZ tagállamait, hogy támogassák a nyilatkozatot, amely „kézzelfogható, határidőhöz kötött és visszafordíthatatlan lépéseket” vázol fel a kétállami megoldás megvalósítása érdekében.

A többi európai országgal ellentétben, például Spanyolországgal és Norvégiával, Finnország nem ismerte el Palesztinát államként. A finn koalíciós kormányban vita folyik a hivatalos elismerés ügyében.

