A török dezinformációellenes központ elutasította az izraeli média azon beszámolóit, amelyek az izraeli miniszter ellen elkövetett állítólagos merényletkísérlettel kapcsolatban említették a nevét, és szándékos rágalmazási kampány részeként minősítette azokat.

„Az, hogy egyes izraeli médiumok beszámolóikban említik országunk nevét egy izraeli miniszter ellen elkövetett állítólagos merényletkísérlettel kapcsolatban, egy szándékos dezinformációs kampány eredménye, amely Türkiye ellen irányul” – áll a központ közleményében.

A központ hangsúlyozta, hogy ez az eset, amelyről úgy számolt be az izraeli média, mintha friss hír, valójában nyolc hónappal ezelőtt történt.

„Ráadásul, a Vöröskereszt tisztviselői megerősítették a fogva tartott személyek nyilatkozatait, amelyek szerint semmilyen kapcsolatuk nem volt Türkiyével” – közölte a központ.

A közlemény szerint a jelentések fő célja az, hogy félrevezető képet alakítsanak ki Türkiyéről a nemzetközi színtéren, és aláássák a palesztinokkal kapcsolatos álláspontját.