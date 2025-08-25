Több tízezer lakost evakuáltak hétfőn Vietnam part menti területeiről, mivel a Kajiki tájfun közeledett a szárazföld felé,160 km/órás széllökésekkel sújtva a középső régiót.
A tájfun,amely az idei év ötödik vihar Vietnamban, jelenleg a tengeren van, és a Tonkin-öbölben akár 9,5 méteres hullámokat is kelt.
A hatóságok szerint több mint 325 500 lakost evakuálnak öt part menti tartományból, iskolákba és ideiglenes menedékké átalakított középületekbe.
Vinh tengerparti városát éjszaka elárasztotta a víz, reggelre az utcák nagyrészt elnéptelenedtek, a legtöbb bolt és étterem zárva tartott, miközben a lakosok és üzlettulajdonosok homokzsákokkal védték ingatlanjaik bejáratait.
Hajnalra közel 30 000 embert evakuáltak a régióból, két belföldi repülőteret lezártak.
“A tájfun körülbelül 13:00 órakor (0600 GMT) ér partot, 157 km/órás (98 mérföld/órás) szélsebességgel”–így áll a Vietnami Nemzeti Hidro-Meteorológiai Előrejelző Központja nyilatkozatában.
Azonban a tájfun ereje várhatóan jelentősen csökkenni fog ezt követően.
Kevesebb óceáni hőtartalom
A Joint Typhoon Warning Center szerint a körülmények arra utalnak, hogy „a rendszer gyengülési tendenciát mutat, ahogy közeledik a Tonkin-öböl kontinentális talapzatához, ahol kevesebb az óceáni hőtartalom”.
Több mint egy tucat belföldi vietnami járatot töröltek vasárnap, míg Kína trópusi üdülőhelye, Hainan körülbelül 20 000 lakost evakuált, amikor a tájfun elhaladt déli része mellett.
A sziget fővárosa, Sanya, bezárta a látványosságokat és felfüggesztette az üzleti tevékenységeket.
Vietnamban több mint 100 ember halt meg vagy tűnt el természeti katasztrófák következtében 2025 első hét hónapjában az agrárminisztérium szerint.
A gazdasági veszteségeket több mint 21 millió dollárra becsülték.
Vietnam tavaly szeptemberben 3,3 milliárd dolláros gazdasági veszteséget szenvedett el a Yagi tájfun következtében, amely az ország északi részén söpört végig, és több száz halálos áldozatot követelt.
A tudósok szerint az ember által okozott klímaválság intenzívebbé és kiszámíthatatlanabbá teszi az időjárási mintákat, ami különösen a trópusokon növelheti a pusztító árvizek és viharok valószínűségét.