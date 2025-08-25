Több tízezer lakost evakuáltak hétfőn Vietnam part menti területeiről, mivel a Kajiki tájfun közeledett a szárazföld felé,160 km/órás széllökésekkel sújtva a középső régiót.

A tájfun,amely az idei év ötödik vihar Vietnamban, jelenleg a tengeren van, és a Tonkin-öbölben akár 9,5 méteres hullámokat is kelt.

A hatóságok szerint több mint 325 500 lakost evakuálnak öt part menti tartományból, iskolákba és ideiglenes menedékké átalakított középületekbe.

Vinh tengerparti városát éjszaka elárasztotta a víz, reggelre az utcák nagyrészt elnéptelenedtek, a legtöbb bolt és étterem zárva tartott, miközben a lakosok és üzlettulajdonosok homokzsákokkal védték ingatlanjaik bejáratait.

Hajnalra közel 30 000 embert evakuáltak a régióból, két belföldi repülőteret lezártak.

“A tájfun körülbelül 13:00 órakor (0600 GMT) ér partot, 157 km/órás (98 mérföld/órás) szélsebességgel”–így áll a Vietnami Nemzeti Hidro-Meteorológiai Előrejelző Központja nyilatkozatában.

Azonban a tájfun ereje várhatóan jelentősen csökkenni fog ezt követően.

Kevesebb óceáni hőtartalom