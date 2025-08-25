NAGYVILÁG
2 perc olvasás
Vietnamban tízezreket evakuálnak a Kajiki tájfun érkezése előtt
"Több mint 100 ember halt meg vagy tűnt el Vietnamban természeti katasztrófák következtében a 2025 év első hét hónapjában"– közölte a mezőgazdasági minisztérium.
Vietnamban tízezreket evakuálnak a Kajiki tájfun érkezése előtt
Erős szél és durva hullámok Sanya Dadonghai tengeri részén, Kína déli Hainan tartományában. / AP
2025. augusztus 25.

Több tízezer lakost evakuáltak hétfőn Vietnam part menti területeiről, mivel a Kajiki tájfun közeledett a szárazföld felé,160 km/órás széllökésekkel sújtva a középső régiót.

A tájfun,amely az idei év ötödik vihar Vietnamban, jelenleg a tengeren van, és a Tonkin-öbölben akár 9,5 méteres hullámokat is kelt.

A hatóságok szerint több mint 325 500 lakost evakuálnak öt part menti tartományból, iskolákba és ideiglenes menedékké átalakított középületekbe.

Vinh tengerparti városát éjszaka elárasztotta a víz, reggelre az utcák nagyrészt elnéptelenedtek, a legtöbb bolt és étterem zárva tartott, miközben a lakosok és üzlettulajdonosok homokzsákokkal védték ingatlanjaik bejáratait.

Hajnalra közel 30 000 embert evakuáltak a régióból, két belföldi repülőteret lezártak.

“A tájfun körülbelül 13:00 órakor (0600 GMT) ér partot, 157 km/órás (98 mérföld/órás) szélsebességgel”–így áll a Vietnami Nemzeti Hidro-Meteorológiai Előrejelző Központja nyilatkozatában.

Azonban a tájfun ereje várhatóan jelentősen csökkenni fog ezt követően.

Kevesebb óceáni hőtartalom

Javasolt

A Joint Typhoon Warning Center szerint a körülmények arra utalnak, hogy „a rendszer gyengülési tendenciát mutat, ahogy közeledik a Tonkin-öböl kontinentális talapzatához, ahol kevesebb az óceáni hőtartalom”.

Több mint egy tucat belföldi vietnami járatot töröltek vasárnap, míg Kína trópusi üdülőhelye, Hainan körülbelül 20 000 lakost evakuált, amikor a tájfun elhaladt déli része mellett.

A sziget fővárosa, Sanya, bezárta a látványosságokat és felfüggesztette az üzleti tevékenységeket.

Vietnamban több mint 100 ember halt meg vagy tűnt el természeti katasztrófák következtében 2025 első hét hónapjában az agrárminisztérium szerint.

A gazdasági veszteségeket több mint 21 millió dollárra becsülték.

Vietnam tavaly szeptemberben 3,3 milliárd dolláros gazdasági veszteséget szenvedett el a Yagi tájfun következtében, amely az ország északi részén söpört végig, és több száz halálos áldozatot követelt.

A tudósok szerint az ember által okozott klímaválság intenzívebbé és kiszámíthatatlanabbá teszi az időjárási mintákat, ami különösen a trópusokon növelheti a pusztító árvizek és viharok valószínűségét.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us