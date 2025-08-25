NAGYVILÁG
Trump megfenyegette az amerikai médiát, és javasolta a műsorszórási engedélyeik visszavonását
Az Egyesült Államok elnöke kijelentette, hogy „teljes mértékben támogatná”, ha az ABC és az NBC elveszítené műsorszórási engedélyét elnökségéről szóló „elfogult” tudósításaik miatt.
Trump szerint a médiaorgánumok a Demokrata Párt „karjaként” működnek, és az FCC-nek meg kellene vonnia a működési engedélyüket. / AA
2025. augusztus 25.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap azzal vádolt számos nagy televíziós hálózatot, hogy elfogultak a tudósításaikban, és azt javasolta, hogy vonják vissza műsorszórási engedélyeiket.

Trump a saját tulajdonában lévő Truth Social nevű amerikai közösségi média platformon közzétett bejegyzésében azt állította, hogy az ABC és az NBC csatornák túlnyomórészt negatív híreket közölnek az elnökségéről.

„Annak ellenére, hogy nagyon népszerű vagyok, és sokak szerint az elnökség történetének egyik legjobb nyolc hónapját tudhatom magam mögött, az ABC és az NBC FAKE NEWS, a történelem két legrosszabb és legelfogultabb hálózata, 97%-ban ROSSZ HÍREKET közöl rólam” – írta.

Trump tovább ment, és azt állította, hogy ezek a csatornák „a Demokrata Párt karjaként” működnek, és a Szövetségi Kommunikációs Bizottságnak (FCC) vissza kellene vonnia az engedélyeiket.

„Teljes mértékben támogatnám ezt, mert annyira elfogultak és hazugok, hogy valós fenyegetést jelentenek a demokráciánkra nézve!!!” – tette hozzá.

