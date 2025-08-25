Donald Trump amerikai elnök vasárnap azzal vádolt számos nagy televíziós hálózatot, hogy elfogultak a tudósításaikban, és azt javasolta, hogy vonják vissza műsorszórási engedélyeiket.

Trump a saját tulajdonában lévő Truth Social nevű amerikai közösségi média platformon közzétett bejegyzésében azt állította, hogy az ABC és az NBC csatornák túlnyomórészt negatív híreket közölnek az elnökségéről.

„Annak ellenére, hogy nagyon népszerű vagyok, és sokak szerint az elnökség történetének egyik legjobb nyolc hónapját tudhatom magam mögött, az ABC és az NBC FAKE NEWS, a történelem két legrosszabb és legelfogultabb hálózata, 97%-ban ROSSZ HÍREKET közöl rólam” – írta.