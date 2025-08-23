Donald Trump, amerikai elnök bejelentette, hogy két héten belül „fontos” döntést hoz az ukrajnai békefolyamattal kapcsolatban – kiemelve, hogy Moszkva súlyos szankciókkal nézhet szembe, vagy akár semmit sem tesz.

Trump pénteken az Ovális Irodában újságíróknak elmondta, hogy „szegte a kedvét” az orosz csapás, amely csütörtökön egy amerikai tulajdonú gyárat ért Ukrajnában. „Nem vagyok elégedett semmivel, ami ehhez a háborúhoz kapcsolódik” – tette hozzá.

Az elnök azonban hangsúlyozta, hogy szeretné látni, azonnal találkozik-e Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Amikor megkérdezték, hogy két hét múlva mit fog tenni, Trump elnök így válaszolt: „Azt hiszem, tudni fogom. Meg fogom érteni Oroszország és őszintén szólva, Ukrajna álláspontját is. Ez mindkét fél részéről szükséges.”