Donald Trump, amerikai elnök bejelentette, hogy két héten belül „fontos” döntést hoz az ukrajnai békefolyamattal kapcsolatban – kiemelve, hogy Moszkva súlyos szankciókkal nézhet szembe, vagy akár semmit sem tesz.
Trump pénteken az Ovális Irodában újságíróknak elmondta, hogy „szegte a kedvét” az orosz csapás, amely csütörtökön egy amerikai tulajdonú gyárat ért Ukrajnában. „Nem vagyok elégedett semmivel, ami ehhez a háborúhoz kapcsolódik” – tette hozzá.
Az elnök azonban hangsúlyozta, hogy szeretné látni, azonnal találkozik-e Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Amikor megkérdezték, hogy két hét múlva mit fog tenni, Trump elnök így válaszolt: „Azt hiszem, tudni fogom. Meg fogom érteni Oroszország és őszintén szólva, Ukrajna álláspontját is. Ez mindkét fél részéről szükséges.”
„Ezután döntést fogok hozni arról, hogy mit teszünk, és ez egy nagyon fontos döntés lesz. Vajon szigorú szankciókat vagy magas vámokat fogunk bevezetni, vagy mindkettőt? Vagy semmit sem fogunk tenni, és azt mondjuk: Ez a ti harcotok.”
Trump – aki megmutatta egy nemrégiben Alaszkában tartott csúcstalálkozón készült fényképet, amelyen együtt pózolt Putyinnal, és azt állította, hogy az orosz vezető küldte neki – többször is két hetes határidőket szabott az egymással szembenálló feleknek Ukrajnával és más kérdésekkel kapcsolatban, de a megadott határidők alatt semmilyen béke vagy fegyverszünet nem jött létre.
Trump pénteken kamerák előtt azt mondta, hogy egy Zelenszkij-Putyin csúcstalálkozó megszervezése nehezebb, mint az „olaj- és ecet-keverék készítése.”
„Meglátjuk, hogy Putyin és Zelenszkij együtt tudnak-e működni. Tudják, ez egy kicsit olyan, mint az olaj és az ecet. Nem jönnek ki túl jól egymással, és ennek nyilvánvaló okai vannak.” – mondta az újságíróknak. Trump arra a kérdésre, hogy részt kell-e vennie egy ilyen találkozón, azt válaszolta: „Meglátjuk”.