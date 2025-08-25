Intenzív esőzések és pusztító árvizek Észak-Pakisztánban már jelentős infrastrukturális és mezőgazdasági károkat okoztak, beleértve több száz ház, út és híd megsemmisülését, valamint az állatállomány pusztítását.
Az árvíz sújtotta lakosság most még súlyosabb megpróbáltatásokkal néz szembe: az árvíz után felbukkant betegségekkel, valamint a pszichológiai traumák következményeivel.
A várható járványok miatt az egészségügyi hatóságok és a nem kormányzati segélyszervezetek ideiglenes klinikákat és orvosi táborokat állítottak fel, főként az északnyugati Khyber Pakhtunkhwa tartományban, hogy kezeljék a víz által terjesztett és bőrbetegségek tömeges kitöréseit.
“Az esőzések és az árvízzel kapcsolatos balesetek augusztus 15. óta már több mint 400 ember halálát okozták a tartományban”– így áll a tartományi katasztrófavédelmi hatóság nyilatkozatában.
„Az árvíz utáni helyzet még veszélyesebb, mivel a járványok fenyegetése több ember életét követelheti, mint maga az árvíz” – figyelmeztetett Dr. Abdul Ghafoor Shoro, a Pakisztáni Orvosi Szövetség, az országos orvosi szakmai szervezet főtitkára.
Az Anatóliai hírügynökségnek nyilatkozva Shoro sürgette egy azonnali „megelőzési terv” kidolgozását, amely magában foglalja az alapvető egészségügyi szükségletek, például a tiszta ivóvíz és a higiénia biztosítását a veszély csökkentése érdekében.
„A jelenlegi higiéniai körülményeket figyelembe véve nem tudjuk teljes mértékben megfékezni a járványokat és a lehetséges haláleseteket, de egy okos megelőzési terv jelentősen csökkentheti egy másodlagos katasztrófa mértékét” – tette hozzá.
Ezrek rekedtek a katasztrófa sújtotta térségben
Dr. Mohammad Zahid Latif, az Al Khidmat Alapítvány, az ország egyik legnagyobb nem kormányzati segélyszervezetének egészségügyi részlegének vezetője elmondta, hogy az árvíz okozta bőrbetegségek már most is növekvő tendenciát mutatnak az árvíz sújtotta területeken.
„Ezrek, főként gyerekek, érkeztek hozzánk hasmenés, gyomor-bélhurut, dengue-láz, malária és bőrproblémák panaszával. Még több ezren hasonló panaszokkal rekedtek az utak elzáródása és a hidak elsodrása miatt a külterületeken” – mondta az Anatóliai hírügynökségnek.
Latif rámutatott, hogy a reproduktív és mentális egészségügyi szükségletek szintén komoly problémát jelentenek, amellyel az érintett lakosság küzd.
„Sokan érkeztek hozzánk súlyos traumával és stressz-zavarral az általuk átélt katasztrófa miatt” – mondta, attól tartva, hogy a fizikai fájdalmak és sérülések hetek vagy hónapok alatt gyógyulnak, de a mentális trauma hosszú időt vesz igénybe, hogy elmúljon.
Ataullah Khan, a tartományi egészségügyi osztály szóvivője megerősítette ezt a nézetet, és elmondta, hogy a kormány már lépéseket tett a probléma kezelésére.
„A fertőző betegségek mellett az emberek traumával és akut stressz-zavarral is szembesülnek. A probléma kezelése érdekében a tartományi kormány pszichiáterekkel együttműködve képzett szakembereket küldött az árvíz sújtotta területekre” – mondta Khan az Anatóliai hírügynökségnek.