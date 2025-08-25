NAGYVILÁG
2 perc olvasás
Betegségek kitörése fenyegeti az áldozatokat, miközben áradások pusztítanak Észak-Pakisztánban
Az árvíz sújtotta területeken Észak-Pakisztánban egészségügyi vészhelyzetek alakultak ki, több ezer ember van kitéve a hasmenés, a dengue-láz, a malária és a katasztrófa okozta traumák veszélyének.
Betegségek kitörése fenyegeti az áldozatokat, miközben áradások pusztítanak Észak-Pakisztánban
Betegségek kitörése fenyegeti az áldozatokat, miközben áradások pusztítanak Észak-Pakisztánban / AP
2025. augusztus 25.

Intenzív esőzések és pusztító árvizek Észak-Pakisztánban már jelentős infrastrukturális és mezőgazdasági károkat okoztak, beleértve több száz ház, út és híd megsemmisülését, valamint az állatállomány pusztítását.

Az árvíz sújtotta lakosság most még súlyosabb megpróbáltatásokkal néz szembe: az árvíz után felbukkant betegségekkel, valamint a pszichológiai traumák következményeivel.

A várható járványok miatt az egészségügyi hatóságok és a nem kormányzati segélyszervezetek ideiglenes klinikákat és orvosi táborokat állítottak fel, főként az északnyugati Khyber Pakhtunkhwa tartományban, hogy kezeljék a víz által terjesztett és bőrbetegségek tömeges kitöréseit.

“Az esőzések és az árvízzel kapcsolatos balesetek augusztus 15. óta már több mint 400 ember halálát okozták a tartományban”– így áll a tartományi katasztrófavédelmi hatóság nyilatkozatában.

„Az árvíz utáni helyzet még veszélyesebb, mivel a járványok fenyegetése több ember életét követelheti, mint maga az árvíz” – figyelmeztetett Dr. Abdul Ghafoor Shoro, a Pakisztáni Orvosi Szövetség, az országos orvosi szakmai szervezet főtitkára.

Az Anatóliai hírügynökségnek nyilatkozva Shoro sürgette egy azonnali „megelőzési terv” kidolgozását, amely magában foglalja az alapvető egészségügyi szükségletek, például a tiszta ivóvíz és a higiénia biztosítását a veszély csökkentése érdekében.

„A jelenlegi higiéniai körülményeket figyelembe véve nem tudjuk teljes mértékben megfékezni a járványokat és a lehetséges haláleseteket, de egy okos megelőzési terv jelentősen csökkentheti egy másodlagos katasztrófa mértékét” – tette hozzá.

Javasolt

Ezrek rekedtek a katasztrófa sújtotta térségben

Dr. Mohammad Zahid Latif, az Al Khidmat Alapítvány, az ország egyik legnagyobb nem kormányzati segélyszervezetének egészségügyi részlegének vezetője elmondta, hogy az árvíz okozta bőrbetegségek már most is növekvő tendenciát mutatnak az árvíz sújtotta területeken.

„Ezrek, főként gyerekek, érkeztek hozzánk hasmenés, gyomor-bélhurut, dengue-láz, malária és bőrproblémák panaszával. Még több ezren hasonló panaszokkal rekedtek az utak elzáródása és a hidak elsodrása miatt a külterületeken” – mondta az Anatóliai hírügynökségnek.

Latif rámutatott, hogy a reproduktív és mentális egészségügyi szükségletek szintén komoly problémát jelentenek, amellyel az érintett lakosság küzd.

„Sokan érkeztek hozzánk súlyos traumával és stressz-zavarral az általuk átélt katasztrófa miatt” – mondta, attól tartva, hogy a fizikai fájdalmak és sérülések hetek vagy hónapok alatt gyógyulnak, de a mentális trauma hosszú időt vesz igénybe, hogy elmúljon.

Ataullah Khan, a tartományi egészségügyi osztály szóvivője megerősítette ezt a nézetet, és elmondta, hogy a kormány már lépéseket tett a probléma kezelésére.

„A fertőző betegségek mellett az emberek traumával és akut stressz-zavarral is szembesülnek. A probléma kezelése érdekében a tartományi kormány pszichiáterekkel együttműködve képzett szakembereket küldött az árvíz sújtotta területekre” – mondta Khan az Anatóliai hírügynökségnek.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us