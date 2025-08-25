Intenzív esőzések és pusztító árvizek Észak-Pakisztánban már jelentős infrastrukturális és mezőgazdasági károkat okoztak, beleértve több száz ház, út és híd megsemmisülését, valamint az állatállomány pusztítását.

Az árvíz sújtotta lakosság most még súlyosabb megpróbáltatásokkal néz szembe: az árvíz után felbukkant betegségekkel, valamint a pszichológiai traumák következményeivel.

A várható járványok miatt az egészségügyi hatóságok és a nem kormányzati segélyszervezetek ideiglenes klinikákat és orvosi táborokat állítottak fel, főként az északnyugati Khyber Pakhtunkhwa tartományban, hogy kezeljék a víz által terjesztett és bőrbetegségek tömeges kitöréseit.

“Az esőzések és az árvízzel kapcsolatos balesetek augusztus 15. óta már több mint 400 ember halálát okozták a tartományban”– így áll a tartományi katasztrófavédelmi hatóság nyilatkozatában.

„Az árvíz utáni helyzet még veszélyesebb, mivel a járványok fenyegetése több ember életét követelheti, mint maga az árvíz” – figyelmeztetett Dr. Abdul Ghafoor Shoro, a Pakisztáni Orvosi Szövetség, az országos orvosi szakmai szervezet főtitkára.

Az Anatóliai hírügynökségnek nyilatkozva Shoro sürgette egy azonnali „megelőzési terv” kidolgozását, amely magában foglalja az alapvető egészségügyi szükségletek, például a tiszta ivóvíz és a higiénia biztosítását a veszély csökkentése érdekében.

„A jelenlegi higiéniai körülményeket figyelembe véve nem tudjuk teljes mértékben megfékezni a járványokat és a lehetséges haláleseteket, de egy okos megelőzési terv jelentősen csökkentheti egy másodlagos katasztrófa mértékét” – tette hozzá.