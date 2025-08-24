A Pentagon csendben akadályozza Ukrajnát abban, hogy az amerikai gyártmányú, hosszú hatótávolságú Army Tactical Missile Systems (ATACMS) rakétarendszereket használja az orosz célpontok ellen, ezzel korlátozta az ukrán haderő képességét az orosz invázióval szembeni védekezésben – számolt be szombaton a Wall Street Journal amerikai tisztviselőkre hivatkozva.

Ez akkor történt, amikor Donald Trump amerikai elnök egyre nagyobb csalódást érzett amiatt, hogy nem sikerült elérhetővé tennie békemegállapodást Oroszország és Ukrajna között.

Miután az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal tartott csúcstalálkozója, valamint az európai vezetőkkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozója sem hozott kézzelfogható előrelépést, Trump pénteken kijelentette, hogy ismét fontolóra veszi Oroszország további gazdasági szankciókkal való sújtását, vagy akár a békefolyamatból való kilépést.

„Döntést fogok hozni arról, hogy mit tegyünk, és ez egy nagyon fontos döntés lesz. Vajon szigorú szankciókat vagy magas vámokat fogunk bevezetni, vagy mindkettőt? Vagy semmit sem fogunk tenni, és azt mondjuk: Ez a ti harcotok.” – mondta Trump.

Trump egy kétoldalú találkozót szeretett volna szervezni Putyin és Zelenszkij között, de ez olyan cél, amit nehéz elérni. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken az NBC-nek elmondta, hogy nincs napirenden ilyen találkozó Zelenszkijjel.