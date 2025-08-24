NAGYVILÁG
A Pentagon korlátozta amerikai hosszú hatótávolságú rakéták ukrán használatát Oroszország ellen
Trump egy Putyin–Zelenszkij találkozóra vár, de Lavrov szerint ilyesmi nincs napirenden.
Az ATACMS egy amerikai gyártmányú, nagy hatótávolságú, precíziós irányítású rakétarendszer / Reuters
2025. augusztus 24.

A Pentagon csendben akadályozza Ukrajnát abban, hogy az amerikai gyártmányú, hosszú hatótávolságú Army Tactical Missile Systems (ATACMS) rakétarendszereket használja az orosz célpontok ellen, ezzel korlátozta az ukrán haderő képességét az orosz invázióval szembeni védekezésben – számolt be szombaton a Wall Street Journal amerikai tisztviselőkre hivatkozva.

Ez akkor történt, amikor Donald Trump amerikai elnök egyre nagyobb csalódást érzett amiatt, hogy nem sikerült elérhetővé tennie békemegállapodást Oroszország és Ukrajna között.

Miután az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal tartott csúcstalálkozója, valamint az európai vezetőkkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozója sem hozott kézzelfogható előrelépést, Trump pénteken kijelentette, hogy ismét fontolóra veszi Oroszország további gazdasági szankciókkal való sújtását, vagy akár a békefolyamatból való kilépést.

„Döntést fogok hozni arról, hogy mit tegyünk, és ez egy nagyon fontos döntés lesz. Vajon szigorú szankciókat vagy magas vámokat fogunk bevezetni, vagy mindkettőt? Vagy semmit sem fogunk tenni, és azt mondjuk: Ez a ti harcotok.” – mondta Trump.

Trump egy kétoldalú találkozót szeretett volna szervezni Putyin és Zelenszkij között, de ez olyan cél, amit nehéz elérni. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken az NBC-nek elmondta, hogy nincs napirenden ilyen találkozó Zelenszkijjel.

„Putyin kész találkozni Zelenszkijjel, amikor a csúcstalálkozó napirendje készen áll. De ilyen napirend jelenleg egyáltalán nem áll készen” – mondta Lavrov az NBC-nek, hozzátéve, hogy nem terveznek találkozót Putyin és Zelenszkij között.

Miközben a Fehér Ház megpróbálta rávenni Putyint, hogy vegyen részt a béketárgyalásokon, a Pentagon által bevezetett folyamat megakadályozta Ukrajnát abban, hogy csapásokat mérjen az orosz terület belső részére.

A Journal közlése szerint a végső döntést Pete Hegseth védelmi miniszter hozza meg a hosszú hatótávolságú fegyverek használatával kapcsolatban.

Sem Ukrajna elnöki hivatala, sem a védelmi minisztérium nem reagált azonnal a Reuters munkaidőn kívüli kommentárkérésére. A Fehér Ház és a Pentagon sem válaszolt azonnal a megkeresésekre.

