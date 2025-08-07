Bomba robbant fel egy rendőrségi jármű mellett Pakisztán északnyugati részén, az afgán határ közelében. Legalább két rendőr életét vesztette, és további 14 ember, többségében járókelők, megsérültek – közölték a hatóságok.
A támadás Dél-Vazirisztánban, Wana városában történt, amely a Khyber Pakhtunkhwa tartomány egyik körzete – tájékoztatott Adam Khan helyi rendőrfőnök.
Az utóbbi hetekben jelentősen megnövekedett a terrortámadás, amely számos biztonsági személy életét követelte.
Pakisztán emellett katonai műveletre készül Bajurban, egy másik északnyugati körzetben. Az ilyen jellegű korábbi műveletek évekkel ezelőtt több ezer lakost kényszerítettek otthonaik elhagyására.
Egyetlen csoport sem vállalta azonnal a felelősséget a rendőrség elleni támadásért, de a gyanú valószínűleg a pakisztáni tálibokra, azaz a Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) nevű szervezetre terelődik.
A TTP gyakran támadja a biztonsági erőket és civileket a régióban.
A TTP együttműködött az afgán tálibokkal, akik 2021 augusztusában tértek vissza a hatalomba a szomszédos Afganisztánban, miután az Egyesült Államok és a NATO csapatai két évtizedes háború után kivonultak az országból.
Azóta számos TTP-harcos és vezető talált menedéket Afganisztánban, közülük néhányan nyíltan élnek a tálib uralom alatt. Ez a helyzet megerősítette a csoportot Pakisztánban.