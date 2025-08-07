Bomba robbant fel egy rendőrségi jármű mellett Pakisztán északnyugati részén, az afgán határ közelében. Legalább két rendőr életét vesztette, és további 14 ember, többségében járókelők, megsérültek – közölték a hatóságok.

A támadás Dél-Vazirisztánban, Wana városában történt, amely a Khyber Pakhtunkhwa tartomány egyik körzete – tájékoztatott Adam Khan helyi rendőrfőnök.

Az utóbbi hetekben jelentősen megnövekedett a terrortámadás, amely számos biztonsági személy életét követelte.

Pakisztán emellett katonai műveletre készül Bajurban, egy másik északnyugati körzetben. Az ilyen jellegű korábbi műveletek évekkel ezelőtt több ezer lakost kényszerítettek otthonaik elhagyására.