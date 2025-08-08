Kína pénteken figyelmeztette Ferdinand Marcos Jr. Fülöp-szigeteki elnököt, hogy ne „játszon a tűzzel” a Tajvanról szóló legutóbbi nyilatkozatai miatt.
A kínai külügyminisztérium szerint a világon csak egy Kína létezik, és Tajvan Kína elválaszthatatlan része.
„Felhívjuk a Fülöp-szigeteket, hogy őszintén tartsák tiszteletben az egyetlen Kína elvét és a Kína-Fülöp-szigetek diplomáciai kapcsolatok létrehozásáról szóló közös nyilatkozat szellemét, és ne játsszanak tűzzel a Kína alapvető érdekeit érintő kérdésekben”-így áll a nyilatkozatában.
Kína reakciója azt követően érkezett, hogy a Fülöp-szigetek elnöke kijelentette: ha Kína és az Egyesült Államok között konfliktus alakulna ki Tajvan miatt, a Fülöp-szigetek földrajzi elhelyezkedése és a szigeten élő fülöp-szigeteki állampolgárok miatt nem maradhat semleges.
Marcos, Indiába tett látogatása során adott interjúkban kijelentette, hogy a Tajvani-szorosban bekövetkező konfliktus azonnal humanitárius problémává válna, és országa kénytelen lenne minden erőforrását mozgósítani állampolgárainak evakuálására.
A kínai külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy a tajvani kérdés Kína belügye, és „nem nyitott mások beavatkozására”.
A minisztérium szerint „a tajvani kérdés megoldása kizárólag a kínai népet érinti, és nem nyitott mások beavatkozására”.
Peking kijelentette, hogy a Fülöp-szigeteki vezetők egyértelműen kifejezték Kínának, hogy országuk szigorúan ragaszkodik az egy Kína politikához, de a Fülöp-szigetek most visszatért ettől az ígérettől, és „a következményeket figyelmen kívül hagyva folytatja a helytelen és provokatív szavakat és cselekedeteket”.
A kínai külügyminisztérium és Kína manilai nagykövetsége is hivatalos lépéseket tett ebben a kérdésben.