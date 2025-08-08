NAGYVILÁG
2 perc olvasás
Peking figyelmezteti a Fülöp-szigeteket: Ne avatkozzanak bele Tajvan ügyébe
Peking ezt a reakciót azután adta, hogy Marcos Jr. Fülöp-szigeteki elnök kijelentette, hogy ha Kína és az Egyesült Államok között bármilyen konfliktus alakulna ki Tajvan kapcsán, országa nem maradhatna közömbös.
Peking figyelmezteti a Fülöp-szigeteket: Ne avatkozzanak bele Tajvan ügyébe
Peking figyelmezteti a Fülöp-szigeteket: Ne avatkozzanak bele Tajvan ügyébe / AP
17 órája

Kína pénteken figyelmeztette Ferdinand Marcos Jr. Fülöp-szigeteki elnököt, hogy ne „játszon a tűzzel” a Tajvanról szóló legutóbbi nyilatkozatai miatt.

A kínai külügyminisztérium szerint a világon csak egy Kína létezik, és Tajvan Kína elválaszthatatlan része.

„Felhívjuk a Fülöp-szigeteket, hogy őszintén tartsák tiszteletben az egyetlen Kína elvét és a Kína-Fülöp-szigetek diplomáciai kapcsolatok létrehozásáról szóló közös nyilatkozat szellemét, és ne játsszanak tűzzel a Kína alapvető érdekeit érintő kérdésekben”-így áll a nyilatkozatában.

Kína reakciója azt követően érkezett, hogy a Fülöp-szigetek elnöke kijelentette: ha Kína és az Egyesült Államok között konfliktus alakulna ki Tajvan miatt, a Fülöp-szigetek földrajzi elhelyezkedése és a szigeten élő fülöp-szigeteki állampolgárok miatt nem maradhat semleges.

Marcos, Indiába tett látogatása során adott interjúkban kijelentette, hogy a Tajvani-szorosban bekövetkező konfliktus azonnal humanitárius problémává válna, és országa kénytelen lenne minden erőforrását mozgósítani állampolgárainak evakuálására.

Javasolt

A kínai külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy a tajvani kérdés Kína belügye, és „nem nyitott mások beavatkozására”.

A minisztérium szerint „a tajvani kérdés megoldása kizárólag a kínai népet érinti, és nem nyitott mások beavatkozására”.

Peking kijelentette, hogy a Fülöp-szigeteki vezetők egyértelműen kifejezték Kínának, hogy országuk szigorúan ragaszkodik az egy Kína politikához, de a Fülöp-szigetek most visszatért ettől az ígérettől, és „a következményeket figyelmen kívül hagyva folytatja a helytelen és provokatív szavakat és cselekedeteket”.

A kínai külügyminisztérium és Kína manilai nagykövetsége is hivatalos lépéseket tett ebben a kérdésben.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us