Kína pénteken figyelmeztette Ferdinand Marcos Jr. Fülöp-szigeteki elnököt, hogy ne „játszon a tűzzel” a Tajvanról szóló legutóbbi nyilatkozatai miatt.

A kínai külügyminisztérium szerint a világon csak egy Kína létezik, és Tajvan Kína elválaszthatatlan része.

„Felhívjuk a Fülöp-szigeteket, hogy őszintén tartsák tiszteletben az egyetlen Kína elvét és a Kína-Fülöp-szigetek diplomáciai kapcsolatok létrehozásáról szóló közös nyilatkozat szellemét, és ne játsszanak tűzzel a Kína alapvető érdekeit érintő kérdésekben”-így áll a nyilatkozatában.

Kína reakciója azt követően érkezett, hogy a Fülöp-szigetek elnöke kijelentette: ha Kína és az Egyesült Államok között konfliktus alakulna ki Tajvan miatt, a Fülöp-szigetek földrajzi elhelyezkedése és a szigeten élő fülöp-szigeteki állampolgárok miatt nem maradhat semleges.

Marcos, Indiába tett látogatása során adott interjúkban kijelentette, hogy a Tajvani-szorosban bekövetkező konfliktus azonnal humanitárius problémává válna, és országa kénytelen lenne minden erőforrását mozgósítani állampolgárainak evakuálására.