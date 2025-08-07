A Kreml közzétette, hogy Donald Trump amerikai elnök és orosz kollégája, Vlagyimir Putyin a jövő héten találkozhatnak egy csúcstalálkozó keretében.

Ez lenne az első találkozó hivatalban lévő amerikai és orosz elnök között azóta, hogy Joe Biden 2021 júniusában Genfben találkozott Putyinnal.

„Az amerikai fél javaslatára elvi megállapodás született arról, hogy a következő napokban egy kétoldalú csúcstalálkozót tartanak” – mondta Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója az orosz állami hírügynökségnek nyilatkozva.

„Most kezdjük kidolgozni a részleteket amerikai kollégáinkkal együtt” – tette hozzá Usakov. „A jövő héten lehet a találkozó.”- jelentette be.