A Kreml közzétette, hogy Donald Trump amerikai elnök és orosz kollégája, Vlagyimir Putyin a jövő héten találkozhatnak egy csúcstalálkozó keretében.
Ez lenne az első találkozó hivatalban lévő amerikai és orosz elnök között azóta, hogy Joe Biden 2021 júniusában Genfben találkozott Putyinnal.
„Az amerikai fél javaslatára elvi megállapodás született arról, hogy a következő napokban egy kétoldalú csúcstalálkozót tartanak” – mondta Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója az orosz állami hírügynökségnek nyilatkozva.
„Most kezdjük kidolgozni a részleteket amerikai kollégáinkkal együtt” – tette hozzá Usakov. „A jövő héten lehet a találkozó.”- jelentette be.
A találkozó helyszínéről Usakov csak annyit mondott, hogy „elvi megállapodás született”, de részleteket nem árult el.
A bejelentés egy nappal azután történt, hogy Steve Witkoff amerikai különmegbízott Moszkvában találkozott Putyinnal.
Usakov elmondta, hogy Witkoff háromoldalú találkozót javasolt, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt venne, de Oroszország nem reagált erre a javaslatra. „Az orosz fél ezt az opciót teljesen kommentár nélkül hagyta” – hangsúlyozta.