Kanadában, Izrael 2023. október 7-én Gázával szemben megkezdett háborújának nyomán aggasztó mértékű növekedés tapasztalható a gyűlöletkeltő cselekmények számában; egyes régiókban az iszlamofób és palesztinellenes gyűlöletbűncselekmények száma akár 1800%-kal is emelkedett.
A York Egyetem Iszlamofóbia Kutatóközpontjának Nadia Hasan által készített és szerdán közzétett „A palesztin kivétel dokumentálása” című jelentés szerint az elmúlt 21 hónapban „drasztikus és veszélyes” növekedés volt tapasztalható az iszlamofóbia, a palesztinellenes rasszizmus (APR) és az arabellenes rasszizmus (AAR) szempontjából.
Hasan egy ottawai sajtótájékoztatón elmondta: „2023 októberét követően Kanadában növekedés volt tapasztalható a palesztinellenes rasszizmus, az iszlamofóbia és az arabellenes rasszizmus terén. Ez a helyzet hatással van a kanadaiak életére és munkájára.”
A 16 kanadai szervezettel folytatott megbeszéléseken, nyilvános adatokon és médiajelentéseken alapuló jelentés szerint a torontói rendőrség 2023. október 7. és november 20. között 1600%-os növekedést regisztrált a palesztinellenes és iszlamofób gyűlölet-bűncselekmények számában az előző évhez képest.
A Kanadai Statisztikai Hivatal szerint 2023-ban 94%-kal nőtt a muszlimok elleni gyűlölet-bűncselekmények száma, míg az arabok és a nyugat-ázsiaiak elleni gyűlölet-bűncselekmények száma 52%-kal emelkedett.
A Kanadai Muszlimok Nemzeti Tanácsa (NCCM) szerint október 7-ét követő egy hónapban az iszlamofób esetek száma 1300%-kal nőtt, és ez az arány az év során 1800%-ra emelkedett.
A Muszlim Jogi Támogatási Központ (MLSC) 2023 októberétől 2024 márciusáig 474 emberi jogi panaszt regisztrált. E panaszok közül 345 olyan személyekkel kapcsolatos volt, akik Palesztinát támogatták, ezért elvesztették állásukat vagy szabadságra küldték őket. A Palesztin Jogi Központ pedig arról számolt be, hogy nyolc hónap alatt 600%-kal nőtt a Palesztina-ellenes rasszizmus eseteinek száma.
Hasan kijelentette, hogy a jelentés csak egy részét tükrözi a közösségek helyzetének, és hozzátette: „A jelentésben szereplő információk az ezekkel a szervezetekkel folytatott megbeszéléseken, az általuk szolgáltatott adatokon, a nyilvánosan elérhető adatokon és a 2023 októberétől 2024 novemberéig terjedő időszakban megjelent médiajelentéseken alapulnak.”
„A megállapítások sürgős intézkedést igényelnek.Látjuk, hogy a palesztin emberi jogokat védő kanadaiak cenzúrázása és elhallgattatása valódi következményekkel jár a megélhetésükre és a jövőjükre nézve”-jelentette be Kanada iszlámofóbia elleni küzdelemért felelős különleges képviselője, Amira Elghawaby.
Elghawaby, ilyen események naponta történnek Kanadában, és ezek ellen fel kell lépni, hangsúlyozva, hogy „a 9/11 után felbukkanó régi klisék visszatértek, és a szélsőjobboldal és mások által megerősítve újra felhasználják őket, különösen a palesztin-muszlim és arab-kanadai közösségeink embertelenné tételére”.
A jelentés a palesztinellenes rasszizmus definíciójának elfogadását, a gyűlöletből fakadó bűncselekményekért való jobb elszámoltathatóságot, valamint független vizsgálatok lefolytatását kéri az iskolák és közintézmények részéről, hogy hogyan reagálnak ezekre a növekvő fenyegetésekre.
Az érintett közösségek tapasztalatainak egyes aspektusait bemutató dokumentációs projekt keretein túlmutatva, a megkérdezett szervezetek hangsúlyozták, hogy átfogó, interdiszciplináris és emberi jogi alapú politikai válaszok és bevált gyakorlatok kidolgozására van szükség a sokak által palesztin kivételnek nevezett helyzet kezelésére.