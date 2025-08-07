Kanadában, Izrael 2023. október 7-én Gázával szemben megkezdett háborújának nyomán aggasztó mértékű növekedés tapasztalható a gyűlöletkeltő cselekmények számában; egyes régiókban az iszlamofób és palesztinellenes gyűlöletbűncselekmények száma akár 1800%-kal is emelkedett.

A York Egyetem Iszlamofóbia Kutatóközpontjának Nadia Hasan által készített és szerdán közzétett „A palesztin kivétel dokumentálása” című jelentés szerint az elmúlt 21 hónapban „drasztikus és veszélyes” növekedés volt tapasztalható az iszlamofóbia, a palesztinellenes rasszizmus (APR) és az arabellenes rasszizmus (AAR) szempontjából.

Hasan egy ottawai sajtótájékoztatón elmondta: „2023 októberét követően Kanadában növekedés volt tapasztalható a palesztinellenes rasszizmus, az iszlamofóbia és az arabellenes rasszizmus terén. Ez a helyzet hatással van a kanadaiak életére és munkájára.”

A 16 kanadai szervezettel folytatott megbeszéléseken, nyilvános adatokon és médiajelentéseken alapuló jelentés szerint a torontói rendőrség 2023. október 7. és november 20. között 1600%-os növekedést regisztrált a palesztinellenes és iszlamofób gyűlölet-bűncselekmények számában az előző évhez képest.

A Kanadai Statisztikai Hivatal szerint 2023-ban 94%-kal nőtt a muszlimok elleni gyűlölet-bűncselekmények száma, míg az arabok és a nyugat-ázsiaiak elleni gyűlölet-bűncselekmények száma 52%-kal emelkedett.

A Kanadai Muszlimok Nemzeti Tanácsa (NCCM) szerint október 7-ét követő egy hónapban az iszlamofób esetek száma 1300%-kal nőtt, és ez az arány az év során 1800%-ra emelkedett.