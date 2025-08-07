NAGYVILÁG
1 perc olvasás
Bolsonaro volt brazil elnök fellebbezett a Trumphoz kapcsolódó házi őrizetre vonatkozó döntés ellen
Az ügyvédek tagadták, hogy a volt elnök megsértette volna a bíróság által előírt korlátozásokat, és a döntés felülvizsgálatára kérték a Legfelsőbb Bíróságot.
Bolsonaro volt brazil elnök fellebbezett a Trumphoz kapcsolódó házi őrizetre vonatkozó döntés ellen
Jair Bolsonaro, volt brazil elnök távozik a Liberális Párt brazíliai székházából. / Reuters
18 órája

A Reuters által közzétett jogi dokumentum szerint a volt brazil elnök, Jair Bolsonaro fellebbezett a házi őrizet elrendeléséről rendelkező végzés ellen, amelyet a hét elején Alexandre de Moraes a Legfelsőbb Bíróság bírája rendelt el.

A Bolsonaro ügyvédei szerdán benyújtott beadványukban azzal érveltek, hogy a volt elnök nem sértette meg a korábban ellen hozott egyetlen intézkedést sem, és kérték, hogy az ügyben a legfelsőbb bíróság plenáris ülése szavazzon.

A volt elnököt hétfőn helyezték házi őrizetbe, miután Moraes bíró azt állította, hogy Bolsonaro nem tartotta be a bírósági végzéseket, amelyeket azért hoztak, mert megpróbálta bevonni az amerikai elnököt, Donald Trumpot jogi ügyeibe.

Javasolt

Bolsonaro jogi csapata korábban már jelezte, hogy szándékukban áll fellebbezni a döntés ellen.

A fellebbezésben az ügyvédek tagadták bármilyen szabályszegés elkövetését, és kérték, hogy a bíróság szélesebb bírói testülettel vizsgálja felül az ítéletet.

A házi őrizet újabb jogi problémát jelent Bolsonaro számára, aki ellen nyomozás indult számos hivatali visszaélés gyanúja miatt az elnöksége alatt és után.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us