A Reuters által közzétett jogi dokumentum szerint a volt brazil elnök, Jair Bolsonaro fellebbezett a házi őrizet elrendeléséről rendelkező végzés ellen, amelyet a hét elején Alexandre de Moraes a Legfelsőbb Bíróság bírája rendelt el.

A Bolsonaro ügyvédei szerdán benyújtott beadványukban azzal érveltek, hogy a volt elnök nem sértette meg a korábban ellen hozott egyetlen intézkedést sem, és kérték, hogy az ügyben a legfelsőbb bíróság plenáris ülése szavazzon.

A volt elnököt hétfőn helyezték házi őrizetbe, miután Moraes bíró azt állította, hogy Bolsonaro nem tartotta be a bírósági végzéseket, amelyeket azért hoztak, mert megpróbálta bevonni az amerikai elnököt, Donald Trumpot jogi ügyeibe.