A mianmari választási bizottság közölte, hogy december 28-ára írták ki a parlamenti választást – jelentette az állami média.

A „többpárti demokratikus parlamenti választást” idén december 28-án, vasárnap tartják meg – közölte hétfőn az MRTV közszolgálati műsorszolgálatató, a Szövetségi Választási Bizottság értesítésére hivatkozva.

A legutóbbi parlamenti választást 2020 novemberében tartották meg a délkelet-ázsiai országban, ahol a legtöbb buddhista vallású él. És az akkori választást a Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) nyerte meg. Az NLD-t azonban 2021 februárjában katonai puccs során eltávolították a hatalomból.

A választás időpontjának közzététele azt követően történt, hogy a katonai junta a múlt hónapban létrehozott egy bizottságot a parlamenti választás felügyeletére, ezzel gyakorlatilag jelezve a rendkívüli állapot végének közeledtét.