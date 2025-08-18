NAGYVILÁG
1 perc olvasás
Mianmar december 28-án tartja a parlamenti választást
A délkelet-ázsiai ország 2021 februárja óta a junta ellenőrzése alatt áll.
Mianmar december 28-án tartja a parlamenti választást
Min Aung Hlaing tábornok, a junta vezetője ideiglenes elnökké nevezte ki magát. / Reuters
2025. augusztus 18.

A mianmari választási bizottság közölte, hogy december 28-ára írták ki a parlamenti választást – jelentette az állami média.

A „többpárti demokratikus parlamenti választást” idén december 28-án, vasárnap tartják meg – közölte hétfőn az MRTV közszolgálati műsorszolgálatató, a Szövetségi Választási Bizottság értesítésére hivatkozva.

A legutóbbi parlamenti választást 2020 novemberében tartották meg a délkelet-ázsiai országban, ahol a legtöbb buddhista vallású él. És az akkori választást a Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) nyerte meg. Az NLD-t azonban 2021 februárjában katonai puccs során eltávolították a hatalomból.

A választás időpontjának közzététele azt követően történt, hogy a katonai junta a múlt hónapban létrehozott egy bizottságot a parlamenti választás felügyeletére, ezzel gyakorlatilag jelezve a rendkívüli állapot végének közeledtét.

Javasolt

A junta vezetője, Min Aung Hlaing tábornok magát ideiglenes elnöknek nevezte ki.

A 2021-es katonai hatalomátvétel során az NLD által vezetett kormányt eltávolították, és több mint négy évig rendkívüli állapot volt érvényben az országban.

A 2021-es puccsot követően a katonai junta ideiglenes elnöknek kinevezett U Myint Swe 74 éves korában, a hónap elején távozott az élők sorából.

U Myint betegsége miatt Min tábornok múlt hónapban magát elnökké nyilvánította, amikor létrehozta a választás felügyeletére szolgáló bizottságot.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us