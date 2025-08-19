Donald Trump az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és előkészületek folynak egy találkozóra Putyin és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között, amelynek helyszínét még nem határozták meg.
„J.D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter és Witkoff különmegbízott Moszkvával és Kijevvel egyeztetnek” – mondta Trump hétfőn, hozzátéve, hogy mindenki nagyon örül annak a lehetőségnek, hogy békét érhetünk el Oroszország és Ukrajna között.
Trump elmondta, hogy a várható Putyin-Zelenszkij kétoldalú találkozót követően egy újabb, háromoldalú találkozót tartunk, amelyen én és a két elnök vesz részt.
Az AFP hírügynökségnek nyilatkozó forrás szerint Putyin kifejezte Trumpnak, hogy kész találkozni Zelenszkijjel.
A telefonbeszélgetés Trump Fehér Házban tartott európai vezetőkkel folytatott tárgyalásainak szünetében történt, néhány nappal az alaszkai Putyin-találkozó után.
Zelenszkij részéről Ukrajna támogatásáról biztosította Trump erőfeszítéseit, hogy megállítsa az orosz-ukrán háborút, és diplomáciai megoldást találjon annak lezárására, megerősítve készségét egy háromoldalú csúcstalálkozón való részvételre.
„Most lehetőségünk van fegyvereket vásárolni az Egyesült Államoktól, és rendkívül fontos, hogy biztonsági garanciákat kapjunk az ukrán hadsereg újrafegyverzéséhez”-jelentette be Zelenszkij.
Trump hétfőn korábban a Truth Social platformon arra szólította fel Kijevet, hogy hagyjon fel a Krím visszafoglalására irányuló törekvésekkel és a NATO-csatlakozási szándékkal.
Zelenszkij az X platformon válaszolt, kijelentve, hogy „Oroszországot csak erővel lehet békére kényszeríteni, és Trump elnök rendelkezik ezzel az erővel.”
Friedrich Merz német kancellár a washingtoni találkozót követően azt mondta, hogy ezek döntő napok Ukrajna számára, és kétségét fejezte ki afelől, hogy „Putyinnak lesz-e bátorsága részt venni egy csúcstalálkozón, amelyen Zelenszkij is jelen van.”
Merz üdvözölte Trump bejelentését az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákról, mondván, hogy a tárgyalásokkal szembeni elvárások „nemcsak teljesültek, hanem túl is szárnyalták azokat,” és hangsúlyozta, hogy „egész Európának részt kell vennie Ukrajna biztonsági garanciáinak biztosításában.”