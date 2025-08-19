Donald Trump az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és előkészületek folynak egy találkozóra Putyin és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között, amelynek helyszínét még nem határozták meg.

„J.D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter és Witkoff különmegbízott Moszkvával és Kijevvel egyeztetnek” – mondta Trump hétfőn, hozzátéve, hogy mindenki nagyon örül annak a lehetőségnek, hogy békét érhetünk el Oroszország és Ukrajna között.

Trump elmondta, hogy a várható Putyin-Zelenszkij kétoldalú találkozót követően egy újabb, háromoldalú találkozót tartunk, amelyen én és a két elnök vesz részt.

Az AFP hírügynökségnek nyilatkozó forrás szerint Putyin kifejezte Trumpnak, hogy kész találkozni Zelenszkijjel.

A telefonbeszélgetés Trump Fehér Házban tartott európai vezetőkkel folytatott tárgyalásainak szünetében történt, néhány nappal az alaszkai Putyin-találkozó után.

Zelenszkij részéről Ukrajna támogatásáról biztosította Trump erőfeszítéseit, hogy megállítsa az orosz-ukrán háborút, és diplomáciai megoldást találjon annak lezárására, megerősítve készségét egy háromoldalú csúcstalálkozón való részvételre.