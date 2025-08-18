NAGYVILÁG
2 perc olvasás
Katar békejavaslatot nyújtott be a Kongói Demokratikus Köztársaságnak és az M23 lázadóknak
"Mindkét fél pozitívan reagált a közvetítőre, és kifejezték hajlandóságukat a tárgyalások folytatására" – mondta el egy katari tisztviselő.
Katar békejavaslatot nyújtott be a Kongói Demokratikus Köztársaságnak és az M23 lázadóknak
A nyilatkozatot a kongói kormány és egy, többek között az M23-at is magában foglaló lázadó koalíció képviselői írták alá. /Fénykép: AA.
2025. augusztus 18.

Katar egy békemegállapodás tervezetét osztotta meg a Kongói Demokratikus Köztársasággal, valamint az M23 lázadócsoporttal a folyamatban lévő dohai békefolyamat részeként – számolt be vasárnap a kongói média egy katari tisztviselőre hivatkozva.

„Bár a Dohai Alapelv Nyilatkozatban meghatározott időkeret a megállapodás aláírására nem valósult meg, mindkét fél pozitívan reagált a közvetítőre, és kifejezték hajlandóságukat a tárgyalások folytatására” – mondta egy, a közvetítési erőfeszítésekben részt vevő katari tisztviselő az Actualite.cd hírportálnak.

A katari tisztviselő reményét fejezte ki, miszerint a helyszíni kihívásokat „gyorsan” meg lehet oldani párbeszéd és mindkét fél „őszinte elköteleződése” révén.

A kongói kormány és az M23 lázadók július 19-én Dohában, Katarban aláírtak egy alapelvekről szóló nyilatkozatot, amely az Egyesült Államok közvetítésével létrejött, Kongó és Ruanda közötti, június 27-én Washingtonban aláírt békemegállapodást követte.

A nyilatkozatot a kongói kormány és az M23-at is magában foglaló lázadócsoportok koalíciójának képviselői írták alá, amelyben mindkét fél elkötelezte magát egy állandó tűzszünet mellett.

Javasolt

‘Esetenkénti’ amnesztia

A lázadócsoport, amely a kelet-kongói konfliktus középpontjában áll, jelentős területeket ellenőriz, beleértve Goma és Bukavu tartományi fővárosokat, amelyeket az év elején foglalt el.

A Dohai Nyilatkozat felszólította mindkét felet a foglyok szabadon bocsátásának elősegítésére, de a kongói kormány állítólag elutasította az M23 azon követelését, hogy azonnal engedjenek szabadon több mint 700 foglyot. Ehelyett „esetenkénti” amnesztiát javasolt, míg az M23 azt követelte, hogy minden foglyukat Gomába szállítsák át, mielőtt további tárgyalások kezdődnének.

A nyilatkozat augusztus 8-át jelölte meg határidőként a békemegállapodásról szóló közvetlen tárgyalások megkezdésére, miután a megállapodott „bizalomépítő intézkedéseket” végrehajtották. Augusztus 18-át tűzték ki célként a konszenzus elérésére és a végleges békemegállapodás aláírására. Azonban a felek elmulasztották a határidőt, mivel nem vettek részt az augusztus 8-i tárgyalásokon.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us