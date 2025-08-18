Katar egy békemegállapodás tervezetét osztotta meg a Kongói Demokratikus Köztársasággal, valamint az M23 lázadócsoporttal a folyamatban lévő dohai békefolyamat részeként – számolt be vasárnap a kongói média egy katari tisztviselőre hivatkozva.

„Bár a Dohai Alapelv Nyilatkozatban meghatározott időkeret a megállapodás aláírására nem valósult meg, mindkét fél pozitívan reagált a közvetítőre, és kifejezték hajlandóságukat a tárgyalások folytatására” – mondta egy, a közvetítési erőfeszítésekben részt vevő katari tisztviselő az Actualite.cd hírportálnak.

A katari tisztviselő reményét fejezte ki, miszerint a helyszíni kihívásokat „gyorsan” meg lehet oldani párbeszéd és mindkét fél „őszinte elköteleződése” révén.

A kongói kormány és az M23 lázadók július 19-én Dohában, Katarban aláírtak egy alapelvekről szóló nyilatkozatot, amely az Egyesült Államok közvetítésével létrejött, Kongó és Ruanda közötti, június 27-én Washingtonban aláírt békemegállapodást követte.

A nyilatkozatot a kongói kormány és az M23-at is magában foglaló lázadócsoportok koalíciójának képviselői írták alá, amelyben mindkét fél elkötelezte magát egy állandó tűzszünet mellett.