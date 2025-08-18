Katar egy békemegállapodás tervezetét osztotta meg a Kongói Demokratikus Köztársasággal, valamint az M23 lázadócsoporttal a folyamatban lévő dohai békefolyamat részeként – számolt be vasárnap a kongói média egy katari tisztviselőre hivatkozva.
„Bár a Dohai Alapelv Nyilatkozatban meghatározott időkeret a megállapodás aláírására nem valósult meg, mindkét fél pozitívan reagált a közvetítőre, és kifejezték hajlandóságukat a tárgyalások folytatására” – mondta egy, a közvetítési erőfeszítésekben részt vevő katari tisztviselő az Actualite.cd hírportálnak.
A katari tisztviselő reményét fejezte ki, miszerint a helyszíni kihívásokat „gyorsan” meg lehet oldani párbeszéd és mindkét fél „őszinte elköteleződése” révén.
A kongói kormány és az M23 lázadók július 19-én Dohában, Katarban aláírtak egy alapelvekről szóló nyilatkozatot, amely az Egyesült Államok közvetítésével létrejött, Kongó és Ruanda közötti, június 27-én Washingtonban aláírt békemegállapodást követte.
A nyilatkozatot a kongói kormány és az M23-at is magában foglaló lázadócsoportok koalíciójának képviselői írták alá, amelyben mindkét fél elkötelezte magát egy állandó tűzszünet mellett.
‘Esetenkénti’ amnesztia
A lázadócsoport, amely a kelet-kongói konfliktus középpontjában áll, jelentős területeket ellenőriz, beleértve Goma és Bukavu tartományi fővárosokat, amelyeket az év elején foglalt el.
A Dohai Nyilatkozat felszólította mindkét felet a foglyok szabadon bocsátásának elősegítésére, de a kongói kormány állítólag elutasította az M23 azon követelését, hogy azonnal engedjenek szabadon több mint 700 foglyot. Ehelyett „esetenkénti” amnesztiát javasolt, míg az M23 azt követelte, hogy minden foglyukat Gomába szállítsák át, mielőtt további tárgyalások kezdődnének.
A nyilatkozat augusztus 8-át jelölte meg határidőként a békemegállapodásról szóló közvetlen tárgyalások megkezdésére, miután a megállapodott „bizalomépítő intézkedéseket” végrehajtották. Augusztus 18-át tűzték ki célként a konszenzus elérésére és a végleges békemegállapodás aláírására. Azonban a felek elmulasztották a határidőt, mivel nem vettek részt az augusztus 8-i tárgyalásokon.