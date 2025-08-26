Türkiye köztársasági elnöke, Recep Tayyip Erdoğan hétfőn részt vett az Íjászok Alapítványa által szervezett rendezvényeken Ahlatban, Bitlis városában, ahol a manzikerti győzelem 954. évfordulóját ünnepelték.
“A győzelem jelentős fordulópont volt, amely meghatározta Türkiye sorsát”-jelentette be Erdoğan köztársasági elnök megnyitó beszédében.
„A manzikerti győzelem, amely pontosan 954 évvel ezelőtt, 1071. augusztus 26-án, Alp Arslan szultán vezetésével született, megváltoztatta történelmünk menetét” – mondta a török elnök. „Ezzel a győzelemmel a török nemzet kinyilvánította akaratát, hogy Anatóliát örök otthonává tegye, és megalapozta azt a mély gyökerű létezést, amely immár ezer éve tart.”
1071. augusztus 26-án a szeldzsuk-törökök legyőzték a nagyobb bizánci seregeket, megnyitva az utat Anatólia tartós török uralma előtt.
A győzelem évfordulója, amely a török kitartás szimbóluma, összhangban áll Türkiye terrormentes kezdeményezésével, amelynek célja a PKK terrorszervezet fenyegetésének felszámolása, amely régóta sújtja azokat a területeket, ahol egykor a szeldzsuk-törökök készültek a csatára.
„Ma a legfontosabb feladatunk, hogy életben tartsuk a manzikerti győzelem szellemét, és továbbadjuk ezt a szent örökséget a jövő generációinak. Mert manzikerti nem csupán egy csata volt, hanem nemzetünk ezeréves testvériségének, hazaszeretetének és együttélési akaratának szimbóluma” – mondta Erdoğan köztársasági elnök.
Hétfőn Erdoğan köztársasági vezetésével egy kormányülést is tartottak Ahlatban, Bitlis tartományban, az újonnan megnyitott elnöki komplexumban – ez az első modern elnöki hivatal Ankara határain kívül.
Ahlat a szeldzsuk-török hadsereg indulási pontjaként szolgált a manzikerti győzelem előtt, amely a mai Mus város területén található.
„Ezen alkalomból a legőszintébb gratulációimat fejezem ki nemes nemzetünknek az augusztus 26-i manzikerti győzelem évfordulója alkalmából” – mondta Erdoğan.
A Függetlenségi Háború kulcsfontosságú csatái augusztusban zajlottak, ami miatt a hónap az „a győzelmek hónapja” informális címet kapta, és augusztus 30-át hivatalosan is a Győzelem Napjaként ünneplik az országban.