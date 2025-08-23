Sikeres teszten van túl a török gyártmányú Simsek, nagy sebességű célrepülőgép-rendszer – közölte egy magas rangú védelmi tisztviselő.
A köztársasági elnöki hivatal Hadiipari Igazgatósága vezérigazgatója, Haluk Görgün az NSosyal török közösségi média felületen bejegyzést tett közzé, miszerint a nagy sebességű rakétaindító rendszer (RATO) elindította a Simseket, és először szállt fel a földről, már a célrepülőgépként, és kamikaze típusú drónként is bevethető.
„Védelmi iparunk újabb kritikus képességgel bővítette arzenálját” – írta Görgün.
“Ez a lépés a teljes egészében hazai erőforrásokkal kifejlesztett technológiák konkrét bizonyítéka, amely növeli Türkiye műveleti rugalmasságát és erősíti elrettentő erejét – tette hozzá, és aláhúzta: „Továbbra is elkötelezetten haladunk azon az úton, hogy innovatív megoldásokat nyújtsunk a jövő védelmi igényeihez” – mondta.
Görgün köszönetet mondott a Simsek fejlesztőjének, a Török Repülési és Űripari Vállalatnak (TUSAŞ) is.