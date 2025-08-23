TÜRKİYE
1 perc olvasás
Sikeres teszten van túl a Simsek, nagy sebességű drónrendszer
A Török Repülési és Űripari Vállalat által kifejlesztett repülőgép-rendszer a célrepülőgépként, és kamikaze típusú drónként is bevethető – közölte egy magas rangú védelmi tisztviselő.
Sikeres teszten van túl a Simsek, nagy sebességű drónrendszer
ikeres teszten van túl a török gyártmányú Simsek, amelyet a Török Repülési és Űripari Vállalat fejlesztett. [TRT Haber] / Other
egy napja

Sikeres teszten van túl a török gyártmányú Simsek, nagy sebességű célrepülőgép-rendszer – közölte egy magas rangú védelmi tisztviselő.

A köztársasági elnöki hivatal Hadiipari Igazgatósága vezérigazgatója, Haluk Görgün az NSosyal török közösségi média felületen bejegyzést tett közzé, miszerint a nagy sebességű rakétaindító rendszer (RATO) elindította a Simseket, és először szállt fel a földről, már a célrepülőgépként, és kamikaze típusú drónként is bevethető.

„Védelmi iparunk újabb kritikus képességgel bővítette arzenálját” – írta Görgün.

Javasolt

“Ez a lépés a teljes egészében hazai erőforrásokkal kifejlesztett technológiák konkrét bizonyítéka, amely növeli Türkiye műveleti rugalmasságát és erősíti elrettentő erejét – tette hozzá, és aláhúzta: „Továbbra is elkötelezetten haladunk azon az úton, hogy innovatív megoldásokat nyújtsunk a jövő védelmi igényeihez” – mondta.

Görgün köszönetet mondott a Simsek fejlesztőjének, a Török Repülési és Űripari Vállalatnak (TUSAŞ) is.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us