Türkiye elkezdi a Zangezur-folyosóhoz kapcsolódó stratégiai vasútvonal munkálatait
A 2,8 milliárd dolláros finanszírozással támogatott vasútvonal évente 5,5 millió utast és 15 millió tonna árut szállítana. Az útvonal mentén öt alagút kialakítását tervezik.
A vasút fellendíti a Zangazuri-folyosót, valamint összeköti Nahicsevánt és Azerbajdzsánt. /Fénykép: AA.
Türkiye pénteken elkezdi egy jelentős vasúti projekt alapjainak lerakását az ország keleti részén, amely a Dél-Kaukázus tervezett kulcsfontosságú tranzitútvonalának, a Zangezur-folyosónak stratégiai szakaszát képezi.

A török közlekedési és infrastrukturális miniszter, Abdulkadir Uraloğlu a tegnapi nap folyamán bejelentette, a 224 kilométer hosszú Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu vasútvonal a folyosó kritikus összekötő eleme lesz, ezzel összekapcsolva Azerbajdzsánt annak Nahicseván exklávéjával.

A vasútvonalat úgy tervezték, hogy évente 5,5 millió utast, illetve 15 millió tonna árut szállítson. Az útvonalon öt alagutat is ki fognak alakítani – jegyezte meg Uraloğlu. Hozzátette, a projekt külső finanszírozását, amely 2,79 milliárd dollárt tesz ki, Türkiye Pénzügyminisztériuma és Kincstára vezetésével sikerült biztosítani.

A bejelentés néhány nappal azután történt, hogy a Fehér Házban háromoldalú csúcstalálkozóra került sor, ahol İlham Aliyev azerbajdzsáni elnök, Nikol Pasinján örmény miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közös nyilatkozatot írt alá.

A megállapodás célja az Örményország és Azerbajdzsán közötti évtizedes konfliktus lezárása, a harcok megszüntetése, a kapcsolatok normalizálása, valamint a közlekedési útvonalak – köztük a Zangezur-folyosó – újbóli megnyitása.

A tervezett folyosó aggodalmat keltett Irán számára, amely régóta ellenzi a projektet, mivel azt potenciálisan Teherán Örményország feletti befolyásának gyengítésére alkalmasnak tartják.

Hétfőn az iráni elnök Maszúd Peszeskján Jerevánba utazott annak érdekében, hogy tárgyalásokat folytasson az örmény vezetőkkel, amely során a tranzitútvonal is szóba került.

Elemzők szerint a vasúti projekt, valamint a közelmúltban aláírt békenyilatkozat Dél-Kaukázusban átalakíthatja a kereskedelmet és a közlekedést.

