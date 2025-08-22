Türkiye pénteken elkezdi egy jelentős vasúti projekt alapjainak lerakását az ország keleti részén, amely a Dél-Kaukázus tervezett kulcsfontosságú tranzitútvonalának, a Zangezur-folyosónak stratégiai szakaszát képezi.

A török közlekedési és infrastrukturális miniszter, Abdulkadir Uraloğlu a tegnapi nap folyamán bejelentette, a 224 kilométer hosszú Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu vasútvonal a folyosó kritikus összekötő eleme lesz, ezzel összekapcsolva Azerbajdzsánt annak Nahicseván exklávéjával.

A vasútvonalat úgy tervezték, hogy évente 5,5 millió utast, illetve 15 millió tonna árut szállítson. Az útvonalon öt alagutat is ki fognak alakítani – jegyezte meg Uraloğlu. Hozzátette, a projekt külső finanszírozását, amely 2,79 milliárd dollárt tesz ki, Türkiye Pénzügyminisztériuma és Kincstára vezetésével sikerült biztosítani.

A bejelentés néhány nappal azután történt, hogy a Fehér Házban háromoldalú csúcstalálkozóra került sor, ahol İlham Aliyev azerbajdzsáni elnök, Nikol Pasinján örmény miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök közös nyilatkozatot írt alá.