A legnagyobb brit hírügynökségek részletesen szóltak a levélről, amelyet Emine Erdoğan küldött Melania Trumpnak a gázai humanitárius helyzetről. A török elnök hitvese arra kérte Melania Trumpot, hogy hasonló érzékenységet mutasson a gázai gyermekekre, és az ukrajnai háború által érintett gyermekekre.

A BBC brit médiavállalat közzétette Emine Erdoğan levelét az amerikai székhelyű, mintegy 50 millió követőt számláló X-en, és az amerikai székhelyű, 29,4 millió követőt számláló Instagramon.

A BBC a honlapján "A török first lady felhívással fordult Melania Trumphoz a gázai gyerekekért" címmel egy cikket írt a levélről. Eszerint Emine Erdoğan arra kérte Melania Trumpot, hogy emelje fel szavát a Gázában szenvedő gyermekekért. A hírben kiemelték a következő mondatot, amely a levélben szerepel: "Beletesszük a szívünket, a hangunkat és minden erőnket az ellen a törvénytelenség ellen."

A "The Telegraph" újság is beszámolt róla, hogy a levél célja Melania Trump bevonása a gázai békefolyamatba. A cikk aláhúzza, hogy a török first lady, Emine Erdoğan a levelében felhívással fordult az amerikai first ladyhez a gázai gyerekekért.

A Reuters is foglalkozik a levéllel az "A török first lady arra kérte Melania Trumpot, hogy emelje fel szavát a Gázában szenvedő gyermekekért" címmel. A cikkben közölték, hogy Emine Erdoğan levelében arra hivatkozott, hogy Melania Trump az idén egy levelet küldött Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, amelyben aggodalmát kifejezte az ukrán és orosz gyermekek helyzete miatt.

A "Sky News" brít műsorszolgáltató közölte, hogy a török first lady levelet küldött Melania Trumpnak és arra kérte őt, hogy hasonló érzékenységet mutasson a gázai gyermekekre, és az ukrajnai háború által érintett gyermekekre. A cikkben arról számoltak be, hogy Emine Erdoğan a leveében azt írta: “Arra gondolok, hogy hasonló érzékenységet mutat az orosz-ukrán háborúnak áldozatul esett 648 ukrán gyermekre és a két év alatt megölt 18 ezer gyermekre Gázában, ahol összesen 62 ezer ártatlan civil embert öltek meg kegyetlenül”

Franciaország

A francia „Le Point” magazin „Egyesítenünk kell a hangunkat: Emine Erdoğan felhívást intézett Melania Trumphoz annak érdekében, hogy támogassa Gáza gyermekeit” címmel közzétetett cikkében arról számolt be, hogy Emine Erdoğan arra kérte Melania-val, beszéljen az izraeli miniszterelnökkel a gázai gyerekek helyzetéről.

A cikk szerint Erdoğan e felhívást az ENSZ azon jelentésének közzétételét követően tette, amely felhívta a figyelmet a Gázában tapasztalható éhínségre, illetve „azt kívánta, hogy Gáza ügyében is olyan érzékenységet tanúsítsanak, mint az ukrán gyerekek esetében.”

A francia „20 Minutes” című napilap „Gáza: Emine Erdoğan felhívást intézett Melania Trumphoz, hogy cselekedjen az éheztetett palesztin gyerekek érdekében” címmel megjelent cikkében közölte, Erdoğan felhívta a figyelmet arra, hogy Gázában két év alatt 18 ezer gyerek halt meg, illetve azt kérte Melania Trumptól, hogy küldjön levelet Netanjahunak a gázai humanitárius válság megszüntetése érdekében, hozzátéve, hogy ez „történelmi felelősség a palesztin nép irányában.”

A francia „Le Figaro” napilap „‘Anyaként, nőként és emberként’: Emine Erdoğan felszólította Melania Trumpot, hogy álljon ki a gázai gyerekek jogai mellett” címmel közzétett írásában idézte Erdoğan leveléből egy részletet közzé: „Mélyen osztozom az Ön levelében kifejezett érzésekben – anyaként, nőként és emberként –, és azt kívánom, hogy ugyanaz a remény ébredjen meg a békére és nyugalomra szomjazó gázai gyerekek számára is.”

Németország

A német „NTV” csatorna online hírportálja „Erdoğan felesége érzelmes levelet írt Melania Trumpnak” címmel számolt be az esetről.

„Türkiye elnökének felesége, Emine Erdoğan, ugyanúgy, ahogy az ukrán gyerekekért is tette, a Gázai övezet palesztin gyermekeinek nevében is arra kérte Melania Trumpot, hogy beszéljen az izraeli miniszterelnökkel, Benjamin Netanjahuval. A Török Köztársasági Elnöki Hivatal által közzétett, az Egyesült Államok elnökéhez írt levelében Emine Erdoğan a következőket fogalmazta meg: 'Hiszem, hogy a háborúban életüket vesztett 648 ukrán gyermek iránt tanúsított együttérzés tükröződni fog a Gázai övezetben, ahol kevesebb, mint két év alatt 62 ezer ártatlan civil – köztük 18 ezer gyermek – kegyetlenül meghalt.’”

A német „Der Spiegel” magazin „Emine Erdoğan levelet írt Melania Trumpnak” címmel adott hírt az esetről.

„Recep Tayyip Erdoğan török államfő felesége, Emine Erdoğan levelet írt Melania Trumpnak, amelyben a gázai gyerekek támogatása érdekében intézett felhívást. Erdoğan emellett kiemelte, az “ismeretlen babák” kifejezés, amely Gázában több ezer halotti leplen látható, lelkiismeretünkben gyógyíthatatlan sebeket okoz. Hozzátette, úgy gondolja, hogy hiszi, a háborúban életüket vesztett 648 ukrán gyermek iránt tanúsított nagyfokú együttérzés visszatükröződik majd a Gázai övezetben is” – fogalmaztak a cikkben.

Bulgária

Bulgáriában az állami hírügynökség, a BTA hírére alapozva az ország legnagyobb kereskedelmi televíziója, a bTV is közölte, az ukrán elnök Volodimir Zelenszkij feleségéhez, Olena Zelenszkához hasonlóan Emine Erdoğan is levelet írt Melania Trumpnak. Az esetről, Mutassanak ugyanilyen empátiát Gáza iránt is’” – címmel számoltak be.

„Türkiye first lady-e arra kérte Melania Trumpot, szólítsa fel az izraeli miniszterelnököt a gázai humanitárius válság megszüntetésére” – írta a bTV.

A bolgár sajtóban, az online felületen megjelenő Dnevnik napilap is a BTA híradását vette, habár nem fűzött hozzá saját kommentárt. Emine Erdoğan levelével kapcsolatos, a közösségi médiában megjelent bejegyzések pedig az Anadolu Hírügynökség érintett beszámolójára támaszkodtak.

Görögország

A görög sajtóban Emine Erdoğan Melania Trumpnak írt levele nagy visszhangot váltott ki.

A „To Vima” napilap a hírt „Emine Erdoğan kérése Melaniához” címmel közölte, kiemelve, hogy Erdoğan azt kérte Melaniától, az ukrán gyerekek iránt tanúsított érzékenységét mutassa meg a palesztin gyerekek esetében is.

Az „EFSYN” szerint pedig „Miközben Gázában népirtás és halálos támadások zajlanak, Erdoğan levelet küldött Melaniának a gázai gyerekek érdekében.”

A „Kathimerini” napilap a levélhez kapcsolódó cikkében szintén megemlítette, hogy Emine Erdoğan Melaniától azt kérte, lépjen közbe a gázai gyerekek ügyében, valamint kihangsúlyozta a Gázában élő gyerekek drámáját.

Svájc

A török köztársasági elnök, Recep Tayyip Erdoğan felesége, Emine Erdoğan által az Egyesült Államok elnökének feleségéhez, Melania Trumphoz intézett, a Gázai övezetben kialakult humanitárius válság kapcsán írt levele – amelyben arra kérte őt, hogy ugyanazt az együttérzést tanúsítsa, mint amit az ukrajnai háború esetén tett – széles visszhangot kapott a svájci sajtóban is.

„Erdoğan felesége, Emine Erdoğan felhívást intézett Melania Trumphoz a Gázában ’meggyilkolt’ több mint 18 ezer gyermekért” – írta a Swissinfo.

A cikkben kiemelték, Emine Erdoğan azt kérte Melania Trumptól, hogy az Ukrajnában, az orosz háború következtében elhunyt gyermekek iránt érzett aggodalmát mutassa ki a Gázában „kegyetlenül lemészárolt” több mint 18 ezer palesztin gyermek esetében is.

„Emine Erdoğan segítséget kért Melania Trumptól a gázai gyerekek számára” – címmel tette közzé az esettel kapcsolatos cikkét Svájc egyetlen országos a „Blick” napilapja. A cikkben azt írták, Emine Erdoğan arra kérte Melania Trumpot, szólaljon fel a Gázai övezetben élő gyermekek érdekében.

A francia nyelvű svájci „20 Minuten” napilap pedig az alábbi címmel tudósított az esetről

„Tisztelt [Emine] Erdoğan tisztelt [Melania] Trumphoz fordult a gázai gyerekek nevében.”

A cikk szerint „Türkiye First Lady-e az amerikai fist lady-t arra kérte, hogy – ahogy azt Vlagyimir Putyin esetében tette – küldjön egy ’békelevelet’ küldjön Benjamin Netanjahunak is.” A cikkben továbbá helyett kaptak Emine Erdoğan következő szavai is:

„Egy anya, egy nő és egy emberként őszintén osztozom levelében megfogalmazott érzéseiben, és azt remélem, hogy ugyanezt a reményt megadhatja Gáza békére és nyugalomra vágyó gyermekei számára is.”

Belgium

Belgium francia nyelvű „La Libre” című napilapja a Belga hivatalos hírügynökségre hivatkozva számolt be arról, hogy Emine Erdoğan Melania Trumpnak írt levelében arra kérte, a first lady-t, hogy szólítsa fel Netanjahut a gázai gyerekek érdekében. A hír szerint Erdoğan felidézte, hogy Melania Trump korábban mennyire érzékenyen reagált az ukrajnai háború során elhunyt gyermekek ügyére, illetve hasonló humanitárius hangot szeretne hallani Gáza kapcsán is.

„Remélem, hogy az Ukrajnában elhunyt 648 gyermek iránt tanúsított érzékenység kiterjed majd a Gázában, kevesebb mint két év alatt elhunyt 18 ezer gyermekre és összes 62 ezer civilre is” – idézték E. Erdoğan szavait a cikkben.

Emine Erdoğan továbbá arra emlékeztetett, hogy az ENSZ hivatalosan is éhínséget hirdetett Gázában, illetve kihangsúlyozta, Melania Trump történelmi felelősséget vállalhatna a gázai nép érdekében.

Belgium flamand nyelvű közszolgálati csatornája, a „VRT” szintén a Belga hírére alapozva „Emine Erdoğan levelet írt Melania Trumpnak Gáza ügyében: ’Gyereksírokká változott át’” címmel közölte a hírt.

A cikkben közölték, „Türkiye first lady-e, Emine Erdoğan, miután az ukrajnai gyerekekről beszélt, ezúttal az amerikai first lady-t, Melania Trumpot arra kéri, hogy beszéljen a Gázai övezetben szenvedő gyerekek fájdalmairól, amelyet egy levélben fejezte ki. Figyelemre méltó? Emine Erdoğan gyakran hallatja a hangját Gáza ügyében.”

A cikkben emellett Emine Erdoğan levelének teljes szövege is olvasható volt.

Csehország

A Csehországban megjelenő „Blesk” napilap szintén egy cikket tett közzé a témával kapcsolatban, „Erdoğan felesége levelet írt Melania Trumpnak a gázai gyerekek ügyében” címmel.

A cikk szerint Emine Erdoğan Melania Trump az ukrán gyerekek iránt mutatott érzékenységét méltatta, illetve arra kérte, ugyanezt a figyelmet és törődést fordítsa a gázai gyerekek felé is.

Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró

Bosznia-Hercegovina egyik legolvasottabb hírportálja, a „Klix” nagy figyelmet fordított Emine Erdoğan Melania Trumpnak írt, Gázára vonatkozó levelére. A témával kapcsolatos cikkét a „’First Lady’-k közötti kommunikáció” címmel jelentette meg.

Az ország legolvasottabb napilapja, a „Dnevni Avaz” hírportál szintén kiemelte Emine Erdoğan szerepét, valamint beszámolt arról, hogy E. Erdoğan egy levelet írt Melania Trumpnak, amelyben a gázai humanitárius válságról számolt be.

Szerbia hírügynöksége, a Tanjug részletesen foglalkozott Emine Erdoğan gázai levelével.

Szerbia egyik legnépszerűbb hírportálja, a „Blic” az „Emine Erdoğan arra kérte Melania Trumpot, hogy gondoljon a gázai gyerekekre is” címmel számolt be, és idézte szavait.

„Emine Erdoğan arra kérte Melania Trumpot, hogy ugyanúgy, ahogy Putyinnak írt, Netanjahunak is írjon levelet” – állt a cikkben.

Montenegró egyik legolvasottabb hírportálja, a „CDM” szintén hangsúlyozta, hogy Emine Erdoğan Melania Trumptól azt kérte, gondoljon a gázai gyerekekre is.

Ausztrália

Az ausztrál „9news” hírportál „Emine Erdoğan Melania Trumphoz felhívást intézett, miszerint beszéljen a gázai gyerekekről” címmel számolt be a levélről.

A cikkben kiemelték, hogy Emine Erdoğan arra kérte Melania Trumpot, mutassa ki ugyanazt az érzékenységet a Gázai övezetben kialakult humanitárius válság iránt, mint amit az ukrajnai háború kapcsán tanúsított. A levél tartalmát pedig részletesen ismertették.

Malajzia, Szingapúr és Banglades

A malajziai központú „Free Malaysia Today” hírportál a címlapon hozta le a hírt, miszerint Emine Erdoğan Melania Trumpot arra hívta fel, hogy támogassa a gázai gyerekeket.

A cikk szerint Emine Erdoğan arra kérte Melania Trumpot, hogy küldjön levelet az izraeli miniszterelnöknek, Benjamin Netanjahunak, amelyben a gázai humanitárius válság megszüntetése érdekében indítana felhívást.

„Mélyen osztozom az Ön levelében kifejezett érzésekben – anyaként, nőként és emberként –, és azt kívánom, hogy ugyanaz a remény ébredjen meg a békére és nyugalomra szomjazó gázai gyerekek számára is.” – idézték E. Erdoğan szavait a cikkben.

A cikk továbbá felhívta a figyelmet az ENSZ Gázában kihirdetett éhínségi válságára is.

A szingapúri központú „The Straits Times” hírportál színtén a címlapján hozta le Emine Erdoğan Melania Trumpnak írt levelét.

„Emine Erdoğan kihangsúlyozta Palesztina globális elismerésének fontosságát, illetve azt üzente, Melania Trump felhívása történelmi feladat lesz” – emelte ki a cikk az ENSZ Gázában kihirdetett éhínséget.

Banglades hivatalos hírügynöksége, a Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) „Erdoğan felesége, Emine Erdoğan felhívást intézett Melania Trumphoz annak érdekében, hogy beszéljen a gázai gyermekek érdekében” – címmel közölte a levél részleteit.

“Hiszem, hogy a háborúban életüket vesztett 648 ukrán gyermek iránt tanúsított együttérzés tükröződni fog a Gázai övezetben, ahol kevesebb, mint két év alatt 62 ezer ártatlan civil – köztük 18 ezer gyermek – kegyetlenül meghalt” – idézték E. Erdoğan levelét.

Pakisztán, India és Japán

A Pakisztánban megjelenő „Dawn” napilap szintén a címlapon számolt be Emine Erdoğan Melania Trumpnak írt, Gázára vonatkozó felhívásáról. A cikk kiemelte, hogy Erdoğan levelében Melania Trump azon levélére utalt, amelyet Vladimir Putyinnak írt az ukrajnai és oroszországi gyerekek ügyében.