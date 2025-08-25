A legnagyobb brit hírügynökségek részletesen szóltak a levélről, amelyet Emine Erdoğan küldött Melania Trumpnak a gázai humanitárius helyzetről. A török elnök hitvese arra kérte Melania Trumpot, hogy hasonló érzékenységet mutasson a gázai gyermekekre, és az ukrajnai háború által érintett gyermekekre.
A BBC brit médiavállalat közzétette Emine Erdoğan levelét az amerikai székhelyű, mintegy 50 millió követőt számláló X-en, és az amerikai székhelyű, 29,4 millió követőt számláló Instagramon.
A BBC a honlapján "A török first lady felhívással fordult Melania Trumphoz a gázai gyerekekért" címmel egy cikket írt a levélről. Eszerint Emine Erdoğan arra kérte Melania Trumpot, hogy emelje fel szavát a Gázában szenvedő gyermekekért. A hírben kiemelték a következő mondatot, amely a levélben szerepel: "Beletesszük a szívünket, a hangunkat és minden erőnket az ellen a törvénytelenség ellen."
A "The Telegraph" újság is beszámolt róla, hogy a levél célja Melania Trump bevonása a gázai békefolyamatba. A cikk aláhúzza, hogy a török first lady, Emine Erdoğan a levelében felhívással fordult az amerikai first ladyhez a gázai gyerekekért.
A Reuters is foglalkozik a levéllel az "A török first lady arra kérte Melania Trumpot, hogy emelje fel szavát a Gázában szenvedő gyermekekért" címmel. A cikkben közölték, hogy Emine Erdoğan levelében arra hivatkozott, hogy Melania Trump az idén egy levelet küldött Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, amelyben aggodalmát kifejezte az ukrán és orosz gyermekek helyzete miatt.
A "Sky News" brít műsorszolgáltató közölte, hogy a török first lady levelet küldött Melania Trumpnak és arra kérte őt, hogy hasonló érzékenységet mutasson a gázai gyermekekre, és az ukrajnai háború által érintett gyermekekre. A cikkben arról számoltak be, hogy Emine Erdoğan a leveében azt írta: “Arra gondolok, hogy hasonló érzékenységet mutat az orosz-ukrán háborúnak áldozatul esett 648 ukrán gyermekre és a két év alatt megölt 18 ezer gyermekre Gázában, ahol összesen 62 ezer ártatlan civil embert öltek meg kegyetlenül”
Franciaország
A francia „Le Point” magazin „Egyesítenünk kell a hangunkat: Emine Erdoğan felhívást intézett Melania Trumphoz annak érdekében, hogy támogassa Gáza gyermekeit” címmel közzétetett cikkében arról számolt be, hogy Emine Erdoğan arra kérte Melania-val, beszéljen az izraeli miniszterelnökkel a gázai gyerekek helyzetéről.
A cikk szerint Erdoğan e felhívást az ENSZ azon jelentésének közzétételét követően tette, amely felhívta a figyelmet a Gázában tapasztalható éhínségre, illetve „azt kívánta, hogy Gáza ügyében is olyan érzékenységet tanúsítsanak, mint az ukrán gyerekek esetében.”
A francia „20 Minutes” című napilap „Gáza: Emine Erdoğan felhívást intézett Melania Trumphoz, hogy cselekedjen az éheztetett palesztin gyerekek érdekében” címmel megjelent cikkében közölte, Erdoğan felhívta a figyelmet arra, hogy Gázában két év alatt 18 ezer gyerek halt meg, illetve azt kérte Melania Trumptól, hogy küldjön levelet Netanjahunak a gázai humanitárius válság megszüntetése érdekében, hozzátéve, hogy ez „történelmi felelősség a palesztin nép irányában.”
A francia „Le Figaro” napilap „‘Anyaként, nőként és emberként’: Emine Erdoğan felszólította Melania Trumpot, hogy álljon ki a gázai gyerekek jogai mellett” címmel közzétett írásában idézte Erdoğan leveléből egy részletet közzé: „Mélyen osztozom az Ön levelében kifejezett érzésekben – anyaként, nőként és emberként –, és azt kívánom, hogy ugyanaz a remény ébredjen meg a békére és nyugalomra szomjazó gázai gyerekek számára is.”
Németország
A német „NTV” csatorna online hírportálja „Erdoğan felesége érzelmes levelet írt Melania Trumpnak” címmel számolt be az esetről.
„Türkiye elnökének felesége, Emine Erdoğan, ugyanúgy, ahogy az ukrán gyerekekért is tette, a Gázai övezet palesztin gyermekeinek nevében is arra kérte Melania Trumpot, hogy beszéljen az izraeli miniszterelnökkel, Benjamin Netanjahuval. A Török Köztársasági Elnöki Hivatal által közzétett, az Egyesült Államok elnökéhez írt levelében Emine Erdoğan a következőket fogalmazta meg: 'Hiszem, hogy a háborúban életüket vesztett 648 ukrán gyermek iránt tanúsított együttérzés tükröződni fog a Gázai övezetben, ahol kevesebb, mint két év alatt 62 ezer ártatlan civil – köztük 18 ezer gyermek – kegyetlenül meghalt.’”
A német „Der Spiegel” magazin „Emine Erdoğan levelet írt Melania Trumpnak” címmel adott hírt az esetről.
„Recep Tayyip Erdoğan török államfő felesége, Emine Erdoğan levelet írt Melania Trumpnak, amelyben a gázai gyerekek támogatása érdekében intézett felhívást. Erdoğan emellett kiemelte, az “ismeretlen babák” kifejezés, amely Gázában több ezer halotti leplen látható, lelkiismeretünkben gyógyíthatatlan sebeket okoz. Hozzátette, úgy gondolja, hogy hiszi, a háborúban életüket vesztett 648 ukrán gyermek iránt tanúsított nagyfokú együttérzés visszatükröződik majd a Gázai övezetben is” – fogalmaztak a cikkben.
Bulgária
Bulgáriában az állami hírügynökség, a BTA hírére alapozva az ország legnagyobb kereskedelmi televíziója, a bTV is közölte, az ukrán elnök Volodimir Zelenszkij feleségéhez, Olena Zelenszkához hasonlóan Emine Erdoğan is levelet írt Melania Trumpnak. Az esetről, Mutassanak ugyanilyen empátiát Gáza iránt is’” – címmel számoltak be.
„Türkiye first lady-e arra kérte Melania Trumpot, szólítsa fel az izraeli miniszterelnököt a gázai humanitárius válság megszüntetésére” – írta a bTV.
A bolgár sajtóban, az online felületen megjelenő Dnevnik napilap is a BTA híradását vette, habár nem fűzött hozzá saját kommentárt. Emine Erdoğan levelével kapcsolatos, a közösségi médiában megjelent bejegyzések pedig az Anadolu Hírügynökség érintett beszámolójára támaszkodtak.
Görögország
A görög sajtóban Emine Erdoğan Melania Trumpnak írt levele nagy visszhangot váltott ki.
A „To Vima” napilap a hírt „Emine Erdoğan kérése Melaniához” címmel közölte, kiemelve, hogy Erdoğan azt kérte Melaniától, az ukrán gyerekek iránt tanúsított érzékenységét mutassa meg a palesztin gyerekek esetében is.
Az „EFSYN” szerint pedig „Miközben Gázában népirtás és halálos támadások zajlanak, Erdoğan levelet küldött Melaniának a gázai gyerekek érdekében.”
A „Kathimerini” napilap a levélhez kapcsolódó cikkében szintén megemlítette, hogy Emine Erdoğan Melaniától azt kérte, lépjen közbe a gázai gyerekek ügyében, valamint kihangsúlyozta a Gázában élő gyerekek drámáját.
Svájc
A török köztársasági elnök, Recep Tayyip Erdoğan felesége, Emine Erdoğan által az Egyesült Államok elnökének feleségéhez, Melania Trumphoz intézett, a Gázai övezetben kialakult humanitárius válság kapcsán írt levele – amelyben arra kérte őt, hogy ugyanazt az együttérzést tanúsítsa, mint amit az ukrajnai háború esetén tett – széles visszhangot kapott a svájci sajtóban is.
„Erdoğan felesége, Emine Erdoğan felhívást intézett Melania Trumphoz a Gázában ’meggyilkolt’ több mint 18 ezer gyermekért” – írta a Swissinfo.
A cikkben kiemelték, Emine Erdoğan azt kérte Melania Trumptól, hogy az Ukrajnában, az orosz háború következtében elhunyt gyermekek iránt érzett aggodalmát mutassa ki a Gázában „kegyetlenül lemészárolt” több mint 18 ezer palesztin gyermek esetében is.
„Emine Erdoğan segítséget kért Melania Trumptól a gázai gyerekek számára” – címmel tette közzé az esettel kapcsolatos cikkét Svájc egyetlen országos a „Blick” napilapja. A cikkben azt írták, Emine Erdoğan arra kérte Melania Trumpot, szólaljon fel a Gázai övezetben élő gyermekek érdekében.
A francia nyelvű svájci „20 Minuten” napilap pedig az alábbi címmel tudósított az esetről
„Tisztelt [Emine] Erdoğan tisztelt [Melania] Trumphoz fordult a gázai gyerekek nevében.”
A cikk szerint „Türkiye First Lady-e az amerikai fist lady-t arra kérte, hogy – ahogy azt Vlagyimir Putyin esetében tette – küldjön egy ’békelevelet’ küldjön Benjamin Netanjahunak is.” A cikkben továbbá helyett kaptak Emine Erdoğan következő szavai is:
„Egy anya, egy nő és egy emberként őszintén osztozom levelében megfogalmazott érzéseiben, és azt remélem, hogy ugyanezt a reményt megadhatja Gáza békére és nyugalomra vágyó gyermekei számára is.”
Belgium
Belgium francia nyelvű „La Libre” című napilapja a Belga hivatalos hírügynökségre hivatkozva számolt be arról, hogy Emine Erdoğan Melania Trumpnak írt levelében arra kérte, a first lady-t, hogy szólítsa fel Netanjahut a gázai gyerekek érdekében. A hír szerint Erdoğan felidézte, hogy Melania Trump korábban mennyire érzékenyen reagált az ukrajnai háború során elhunyt gyermekek ügyére, illetve hasonló humanitárius hangot szeretne hallani Gáza kapcsán is.
„Remélem, hogy az Ukrajnában elhunyt 648 gyermek iránt tanúsított érzékenység kiterjed majd a Gázában, kevesebb mint két év alatt elhunyt 18 ezer gyermekre és összes 62 ezer civilre is” – idézték E. Erdoğan szavait a cikkben.
Emine Erdoğan továbbá arra emlékeztetett, hogy az ENSZ hivatalosan is éhínséget hirdetett Gázában, illetve kihangsúlyozta, Melania Trump történelmi felelősséget vállalhatna a gázai nép érdekében.
Belgium flamand nyelvű közszolgálati csatornája, a „VRT” szintén a Belga hírére alapozva „Emine Erdoğan levelet írt Melania Trumpnak Gáza ügyében: ’Gyereksírokká változott át’” címmel közölte a hírt.
A cikkben közölték, „Türkiye first lady-e, Emine Erdoğan, miután az ukrajnai gyerekekről beszélt, ezúttal az amerikai first lady-t, Melania Trumpot arra kéri, hogy beszéljen a Gázai övezetben szenvedő gyerekek fájdalmairól, amelyet egy levélben fejezte ki. Figyelemre méltó? Emine Erdoğan gyakran hallatja a hangját Gáza ügyében.”
A cikkben emellett Emine Erdoğan levelének teljes szövege is olvasható volt.
Csehország
A Csehországban megjelenő „Blesk” napilap szintén egy cikket tett közzé a témával kapcsolatban, „Erdoğan felesége levelet írt Melania Trumpnak a gázai gyerekek ügyében” címmel.
A cikk szerint Emine Erdoğan Melania Trump az ukrán gyerekek iránt mutatott érzékenységét méltatta, illetve arra kérte, ugyanezt a figyelmet és törődést fordítsa a gázai gyerekek felé is.
Bosznia-Hercegovina, Szerbia és Montenegró
Bosznia-Hercegovina egyik legolvasottabb hírportálja, a „Klix” nagy figyelmet fordított Emine Erdoğan Melania Trumpnak írt, Gázára vonatkozó levelére. A témával kapcsolatos cikkét a „’First Lady’-k közötti kommunikáció” címmel jelentette meg.
Az ország legolvasottabb napilapja, a „Dnevni Avaz” hírportál szintén kiemelte Emine Erdoğan szerepét, valamint beszámolt arról, hogy E. Erdoğan egy levelet írt Melania Trumpnak, amelyben a gázai humanitárius válságról számolt be.
Szerbia hírügynöksége, a Tanjug részletesen foglalkozott Emine Erdoğan gázai levelével.
Szerbia egyik legnépszerűbb hírportálja, a „Blic” az „Emine Erdoğan arra kérte Melania Trumpot, hogy gondoljon a gázai gyerekekre is” címmel számolt be, és idézte szavait.
„Emine Erdoğan arra kérte Melania Trumpot, hogy ugyanúgy, ahogy Putyinnak írt, Netanjahunak is írjon levelet” – állt a cikkben.
Montenegró egyik legolvasottabb hírportálja, a „CDM” szintén hangsúlyozta, hogy Emine Erdoğan Melania Trumptól azt kérte, gondoljon a gázai gyerekekre is.
Ausztrália
Az ausztrál „9news” hírportál „Emine Erdoğan Melania Trumphoz felhívást intézett, miszerint beszéljen a gázai gyerekekről” címmel számolt be a levélről.
A cikkben kiemelték, hogy Emine Erdoğan arra kérte Melania Trumpot, mutassa ki ugyanazt az érzékenységet a Gázai övezetben kialakult humanitárius válság iránt, mint amit az ukrajnai háború kapcsán tanúsított. A levél tartalmát pedig részletesen ismertették.
Malajzia, Szingapúr és Banglades
A malajziai központú „Free Malaysia Today” hírportál a címlapon hozta le a hírt, miszerint Emine Erdoğan Melania Trumpot arra hívta fel, hogy támogassa a gázai gyerekeket.
A cikk szerint Emine Erdoğan arra kérte Melania Trumpot, hogy küldjön levelet az izraeli miniszterelnöknek, Benjamin Netanjahunak, amelyben a gázai humanitárius válság megszüntetése érdekében indítana felhívást.
„Mélyen osztozom az Ön levelében kifejezett érzésekben – anyaként, nőként és emberként –, és azt kívánom, hogy ugyanaz a remény ébredjen meg a békére és nyugalomra szomjazó gázai gyerekek számára is.” – idézték E. Erdoğan szavait a cikkben.
A cikk továbbá felhívta a figyelmet az ENSZ Gázában kihirdetett éhínségi válságára is.
A szingapúri központú „The Straits Times” hírportál színtén a címlapján hozta le Emine Erdoğan Melania Trumpnak írt levelét.
„Emine Erdoğan kihangsúlyozta Palesztina globális elismerésének fontosságát, illetve azt üzente, Melania Trump felhívása történelmi feladat lesz” – emelte ki a cikk az ENSZ Gázában kihirdetett éhínséget.
Banglades hivatalos hírügynöksége, a Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) „Erdoğan felesége, Emine Erdoğan felhívást intézett Melania Trumphoz annak érdekében, hogy beszéljen a gázai gyermekek érdekében” – címmel közölte a levél részleteit.
“Hiszem, hogy a háborúban életüket vesztett 648 ukrán gyermek iránt tanúsított együttérzés tükröződni fog a Gázai övezetben, ahol kevesebb, mint két év alatt 62 ezer ártatlan civil – köztük 18 ezer gyermek – kegyetlenül meghalt” – idézték E. Erdoğan levelét.
Pakisztán, India és Japán
A Pakisztánban megjelenő „Dawn” napilap szintén a címlapon számolt be Emine Erdoğan Melania Trumpnak írt, Gázára vonatkozó felhívásáról. A cikk kiemelte, hogy Erdoğan levelében Melania Trump azon levélére utalt, amelyet Vladimir Putyinnak írt az ukrajnai és oroszországi gyerekek ügyében.
„Amikor a világ közös ébredésen megy keresztül, és Palesztina elismerése globális akarattá válik, úgy hiszem, hogy egy Gáza érdekében érkező felhívás a palesztin nép történelmi felelősségének teljesítése is lesz” – idézték a török first lady szavait a cikkben.
Az india központú „Times of India” hírportál „Beszéljen a gázai gyerekekért is: a török first lady levelet írt Melania Trumpnak, aki Putyinnak is írt” címmel számolt be a levélről.
A részletes beszámolóban kiemelték, Emine Erdoğan arra kérte Melania Trumpot, hogy ugyanolyan érzékenységgel forduljon a gázai gyermekek felé is, mint amelyet az ukrán gyermekek iránt mutatott.
A Japán központú „Japan Today” hírportál szintén beszámolt Emine Erdoğan Melania Trumphoz intézett felhívásáról.
Katar
Emine Erdoğan levele széles körben megjelent a Közel-Kelet országainak hírportáljain is.
A Katar központú Al Jazeera, Al Jazeera Mubasher és Al Jazeera Arabic csatornák részletesen beszámoltak Emine Erdoğan Melania Trumpnak írt leveléről.
A „Türkiye elnökének felesége, Emine Erdoğan Melania Trumpnak: Szólaljon fel a gázai gyermekekért is” című cikkében kiemelték, Erdoğan arra szólította fel Melania Trumpot, hogy az ukrajnai gyerekek iránt tanúsított érzékenységét mutassa ki a Gázában élő gyermekek iránt is.
Katar vezető napilapjai közül az „El-Arabi el-Jedid” is beszámolt a hírről „Emine Erdoğan felhívása Melania Trumphoz Gázával kapcsolatban” címmel. A cikk kihangsúlyozta, hogy E. Erdoğan felhívta a figyelmet az izraeli támadások, valamint a blokád miatt az életért küzdő gázai gyermekek helyzetére.
Szaúd-Arábia
Az Egyesült Királyságban működő, arabul megjelenő „Asharq al-Awsat” napilap Emine Erdoğan levelét „A török köztársasági elnök felesége felhívást intézett Trump feleségéhez a gázai gyermekek érdekében” címmel tette közzé az olvasók számára. A cikk hangsúlyozta, hogy Erdoğan napirendre tűzte a gázai humanitárius drámát.
Egyesült Arab Emírségek
Az EAE központú „Sky News Arabia” televízió „Emine Erdoğan felhívása a gázai gyermekek figyelembe vételére” címmel számolt be a levélről. A csatorna kiemelte a levél azon részét, amelyben Melania Trump ukrajnai gyermekek iránt tanúsított érzékenységének gázai gyermekekre való kiterjesztését sürgetik.
Izrael
Az izraeli „Maariv” újság „Erdoğan felesége a Fehér Ház elnökének feleségéhez: Gyakoroljon nyomást Netanjahura” című cikkel tette közzé a Türkiye elnökének, Recep Tayyip Erdoğan feleségének, Emine Erdoğan Melania Trumpnak írt levelét.
A cikk kiemelte, hogy Emine Erdoğan Melania Trumptól azt kérte, gyakoroljon nyomást Izrael miniszterelnökére, Benjamin Netanjahura a gázai gyermekek érdekében.
A beszámoló szerint Erdoğan azt is kérte Melaniától, hogy ugyanazt a felhívást tegye meg a Gázában élő gyermekekért, amit a hónap elején az orosz államfőnek, Vlagyimir Putyinnak küldött Ukrajnában és Oroszországban élő gyermekekért. A levélből idézve megjelent a következő mondat is: „Úgy hiszem, a 648 ukrán gyermek iránt tanúsított jelentős érzékenység a Gázára is kiterjed majd.”
Emellett a levél másik pontját is kiemelték: „Amikor a világ közös ébredésen megy keresztül, és Palesztina elismerése globális akarattá válik, úgy hiszem, hogy egy Gáza érdekében érkező felhívás a palesztin nép történelmi felelősségének teljesítése is lesz”
A „Yedioth Ahronot” újság „Levél Putyinnak, Erdoğan feleségének kérése Melaniához: Küldjön levelet Netanjahunak is” címmel közölte, Emine Erdoğan arra kérte Melania Trumpot, hogy a Putyinnak írt levélben megfogalmazott felhívást hasonlóan tegyen meg a Gázában élő gyermekek érdekében Netanjahu felé is.
„Ami elveszett, az már túl késő, de az egymillió feletti hátramaradtaknak még mindig van esélyük” – idézték E. Erdoğan leveléből.
Palesztina
A palesztin sajtóból az „Alkuds Alarabi,” a „Kuds el-İhbariyye,” a „Shehab Agency” és az „Alhadath” újságok is széles körben beszámoltak Emine Erdoğan leveléről. A hírek kiemelték, hogy Erdoğan khangsúlyozta: „a gázai gyermekektől még az alapvető jogaikat is megvonják.”
Egyiptom
Az egyiptomi „AlGhad” televízió „Türkiye elnökének felesége Melania Trumpnak: Tegyen lépéseket a gázai gyermekekért is” címmel tett közzé hírt a levéllel kapcsolatban.
Libanon
Libanon hivatalos hírügynöksége, az NNA is közötette Emine Erdoğan levelét a honlapján.
Az „Emine Erdoğan Melania Trumphoz felhívást intézett, miszerint üzenjen a gázai gyermekekről” címmel megjelent cikkben az szerepel, hogy Erdoğan levelében felidézte Melania Trump Ukrajnában élő gyermekek iránti érzékenységét, és kihangsúlyozta, ugyanezt a törődést kellene tanúsítania a Gázában az izraeli hadsereg blokádja alatt álló, háborús körülmények között élő gyermekek iránt is.
Emine Erdoğan levele Libanonban az MTV televízió internetes oldalán is megjelent.
Az MTV „Erdoğan felesége Trump feleségéhez: Remélem, a gázai gyermekeknek is ugyanezt a reményt adják” címmel közölte a hírt.
Az MTV cikke szerint Erdoğan arra kérte Trumpot, hogy az ukrán gyermekeknek küldött üzenetét ugyanúgy juttassa el a gázai palesztin gyermekekhez is.
Libanon vezető hírportálja, a „Lebanon Debate” is lehozta Erdoğan levelét „Mutassanak ugyanolyan érzékenységet a gázai gyermekek iránt is” címmel. A cikk kiemelte Erdoğan humanitárius felhívását.
Marokkó
Marokkó „İstiklal” újsága a levelet „Türkiye elnökének felesége üzenetet küldött Trump feleségének Gáza ügyében” címmel közölte. A cikk kiemelte, hogy Erdoğan kihangsúlyozta a gázai gyermekek által átélt nehézségeket.
Irán
A török köztársasági elnök, Recep Tayyip Erdoğan felesége, Emine Erdoğan levele, amelyben Donald Trump amerikai elnök feleségéhez, Melania Trumphoz fordul, és felhívást intéz hozzá, miszerint ne hagyja figyelmen kívül Gáza helyzetét, hanem ugyanolyan érzékenységgel forduljon a gázai gyermekekhez, mint az ukrajnai háború sújtotta gyermekekhez, széles körben megjelent az iráni hivatalos és félhivatalos médiában.
Az iráni médiában a hírek általában úgy mutatták be a témát, hogy Emine Erdoğan emlékeztette Melaniát, hogy ugyanazt az együttérzést és érzékenységet mutassa Gáza iránt, mint amit Ukrajnában tanúsít.
Az iráni hivatalos hírügynökség, az IRNA „Erdoğan felesége Melania Trumphoz: ‘A gázai gyermekek ugyanúgy megérdemlik a boldogságot, mint az ukrán gyermekek’” címmel adta le a hírt.
„Türkiye elnökének felesége, Emine Erdoğan hivatalos levélben fordult Donald Trump amerikai elnök feleségéhez, Melania Trumphoz, amelyben arra kérte, hogy az ukrajnai humanitárius válság és a gyermekek iránt mutatott empátiáját és érzékenységét ugyanolyan módon mutassa meg a Gázában uralkodó borzalmas helyzet és a palesztin gyermekek iránt is” – szerepel a cikkben.
A levélben található kifejezések részletesen megjelentek a cikkben, kiemelve Emine Erdoğan felhívását Melania felé: „Bár már túl késő a Gázában életüket vesztett 18 885 gyermek és csecsemő sorsa miatt cselekedni, még mindig van esély arra, hogy megmentsük az egymillió életben maradt gázai gyermeket.”
Az ország egyik legrégebbi lapja, az „İttilaat” is széles körben ismertette Emine Erdoğan levelét „Erdoğan felesége Melania Trumpnak: ‘A gázai gyermekek olyanok, mint az ukrán gyermekek’” címmel. A cikkben közölték, a török first lady arra kérte az amerikai first lady-t, hogy az ukrajnaihoz hasonlóan mutasson empátiát a Gázában zajló humanitárius válság iránt.
A félhivatalos Student News Network (SNN) is beszámolt Emine Erdoğan leveléről „Erdoğan felesége levelet írt Melania Trumpnak: Figyeljenek a palesztin gyermekek szenvedéseire” címmel, valamint a török first lady kérését idézte, miszerint Melania Trump ugyanolyan együttérzést mutasson a gázai helyzet iránt, mint amilyet az ukrajnai háború kapcsán tanúsított.
A félhivatalos Iranian Students' News Agency (ISNA) is közölte a levelet „Emine Erdoğan kérése Melania Trump felé Gáza ügyében” címmel. A cikk részletesen ismertette Erdoğan levelét, amely szerint a török elnök felesége azt kérte az amerikai elnök feleségétől, hogy lépjen kapcsolatba az izraeli miniszterelnökkel, és képviselje a gázai gyermekek ügyét.
Az állami televízióhoz tartozó Young Journalists Club (YJC) honlapján is megjelent a hír „Erdoğan felesége levelet írt Melania Trumpnak: Hívja fel a figyelmet a palesztin gyermekek szenvedéseire” címmel.
Oroszország
Az orosz média részletesen beszámolt a török köztársasági elnök, Recep Tayyip Erdoğan felesége, Emine Erdoğan által Donald Trump amerikai elnök feleségének, Melania Trumpnak írt levélről, amelyben a gázai gyermekek helyzetére hívta fel a figyelmet.
Az orosz TASS hírügynökség „Emine Erdoğan Melania Trumpot arra kérte, hogy világosan fejezze ki véleményét a gázai gyermekek helyzetéről” címmel közölt hírt, kiemelve, hogy E. Erdoğan fel kívánta hívni a figyelmet a gázai gyermekek helyzetére.
A RIA hírügynökség „Erdoğan felesége arra kérte Melania Trumpot, hogy írjon levelet Netanjahunak” címmel számolt be arról, hogy Emine Erdoğan azt kérte Trump feleségétől, gyakoroljon nyomást Izrael miniszterelnökére, Benjemin Netanjahura a Gázában több mint 18 ezer gyermek halálát okozó támadások megállítása érdekében.
A „Kommersant” napilap „Erdoğan felesége Melania Trumptól azt kérte, hogy ugyanúgy támogassa a gázai gyermekeket, mint az ukránokat” címmel jelentette meg a hírt. A cikkben kiemelték, hogy Emine Erdoğan azt kérte Melania Trumptól, hogy ugyanolyan figyelmet tanúsítson a Gázai övezetben élő gyermekek iránt, mint amelyet az ukrajnai háborúban érintett gyermekeknek mutatott.
Az „Izvestija” napilap „Emine Erdoğan arra kérte Melania Trumpot, hogy avatkozzon be a gázai gyermekek sorsába” címmel közölte a hírt, idézve Erdoğant, aki így fogalmazott:„Azon egy millió gyermekért, akinek sikerült életben maradnia Gázai övezetben még mindig van esélyünk. Már régen eljött az ideje.”
A „Rossiskaya Gazeta” cikkében kiemelte, Emine Erdoğan szavait, miszerint Melania Trump Oroszország elnökének, Vlagyimir Putyinnak írt leveléből merített ihletet.
A „Vzglyad” újság „Erdoğan felesége Melania Trumphoz szólt a gázai gyermekek ügyében” címmel adta hírül a levelet, amelyben Emine Erdoğan felhívta Melania figyelmét a gázai gyermekek helyzetére, és arra kérte, hogy szólaljon meg értük.
Azerbajdzsán
Az azerbajdzsáni média széles körben foglalkozott Recep Tayyip Erdoğan török elnök felesége, Emine Erdoğan Melania Trump amerikai first lady-hez írt levelével.
A „Qafqazinfo” hírportál megírta, hogy Emine Erdoğan arra kérte Melaniát, hogy az ukrajnai háború iránt tanúsított érzékenységét a gázai humanitárius válságra is fordítsa.
A „Yeni Müsavat” napilap kiemelte a levél azon részét, amely így szól: 'Hiszem, hogy a háborúban életüket vesztett 648 ukrán gyermek iránt tanúsított együttérzés tükröződni fog a Gázai övezetben, ahol kevesebb, mint két év alatt 62 ezer ártatlan civil – köztük 18 ezer gyermek – kegyetlenül meghalt.’”
A „Report” hírügynökség arról számolt be, hogy Emine Erdoğan Melania Trump Putyinnak írt leveléből merített ihletet, illetve azt is megemlítette, hogy Erdoğan arra szólította fel Melaniát, hogy lépjen kapcsolatba Izrael miniszterelnökével, Benjamin Netanjahuval.
Az azerbajdzsáni sajtó humanitárius felhívásként értékelte Emine Erdoğan levelét, amely a gázai gyermekek helyzetére hívta fel a figyelmet.
Kazahsztán
A kazah állami hírügynökség, a „Kazinform” „Emine Erdoğan levelet írt Melania Trumpnak” címmel is ciket tett közzé. A cikk az Anadolu hírügynökségre hivatkozva tudósított arról, hogy a török köztársasági elnök, Recep Tayyip Erdoğan felesége, Emine Erdoğan levelében arra kérte Donald Trump amerikai elnök feleségét, Melania Trumpot, hogy az ukrajnai konfliktus iránt tanúsított érzékenységet mutassa ki a Gázában kialakult humanitárius válság esetében is.
A cikkben a levélről készült fotó is megjelent.