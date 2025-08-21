A török köztársasági elnök, Recep Tayyip Erdoğan 2011-es szomáliai látogatása történelmi fordulópontot jelentett az ország számára, hiszen megváltoztatta annak sorsát – mondta el Abdulkadir Mohamed Nur, Szomália kikötői és tengeri szállítási minisztere.

Nur az Anadolu hírügynökségnek adott interjújában elmondta, Erdoğan 2011-es augusztusi látogatása Szomália történetének egyik legnehezebb időszakában, az állami struktúra 1990-es összeomlását követően történt.

Erdoğan Mogadishuba tett látogatása feleségével, Emine Erdoğannal, gyermekeivel és minisztereivel együtt felejthetetlen napként él Szomália emlékezetében, amely akkoriban történelmének legsúlyosabb aszályával küzdött – mutatott rá Nur.

Szomáliai tisztviselők szerint ez a látogatás fordulópontot jelentett abban, hogy az ország kikerüljön az elszigeteltségből, és felkerüljön a nemzetközi közösség napirendjére, miközben a török-szomáliai kapcsolatok stratégiai szintre emelkedtek.

Nur kijelentette, Szomália, amely az állami összeomlás óta elhagyatottnak tűnt, történetének egyik legsúlyosabb aszályát élte át.

„Abban az időben Szomália a világtól elszigetelt és segítség nélküli ország volt. Amikor Erdoğan elnök kabinetjével, családjával és tisztviselőivel együtt megérkezett Szomáliába, fordulópont következett be. Nemcsak a török nép nyújtott segítséget, hanem az egész világ figyelme Szomáliára irányult” – hangsúlyozta.