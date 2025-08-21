TÜRKİYE
Erdoğan 2011-es szomáliai látogatása fordulópontot jelentett az ország történetében
Erdoğan 2011-es történelmi szomáliai látogatása, mély nyomot hagyott a közvélemény emlékezetében.
A Szomáliai Befektetési Promóciós Hivatal igazgatója szerint Erdoğan 2011-es látogatása hozzájárult az ország fejlődéséhez. /Fénykép: AA. / AA Archive
A török köztársasági elnök, Recep Tayyip Erdoğan 2011-es szomáliai látogatása történelmi fordulópontot jelentett az ország számára, hiszen megváltoztatta annak sorsát – mondta el Abdulkadir Mohamed Nur, Szomália kikötői és tengeri szállítási minisztere.

Nur az Anadolu hírügynökségnek adott interjújában elmondta, Erdoğan 2011-es augusztusi látogatása Szomália történetének egyik legnehezebb időszakában, az állami struktúra 1990-es összeomlását követően történt.

Erdoğan Mogadishuba tett látogatása feleségével, Emine Erdoğannal, gyermekeivel és minisztereivel együtt felejthetetlen napként él Szomália emlékezetében, amely akkoriban történelmének legsúlyosabb aszályával küzdött – mutatott rá Nur.

Szomáliai tisztviselők szerint ez a látogatás fordulópontot jelentett abban, hogy az ország kikerüljön az elszigeteltségből, és felkerüljön a nemzetközi közösség napirendjére, miközben a török-szomáliai kapcsolatok stratégiai szintre emelkedtek.

Nur kijelentette, Szomália, amely az állami összeomlás óta elhagyatottnak tűnt, történetének egyik legsúlyosabb aszályát élte át.

„Abban az időben Szomália a világtól elszigetelt és segítség nélküli ország volt. Amikor Erdoğan elnök kabinetjével, családjával és tisztviselőivel együtt megérkezett Szomáliába, fordulópont következett be. Nemcsak a török nép nyújtott segítséget, hanem az egész világ figyelme Szomáliára irányult” – hangsúlyozta.

Nur továbbá kiemelte, hogy Türkiye Erdoğan látogatása óta soha nem fordított hátat Szomáliának, valamint hozzátette: „Azóta minden nap fejlődtünk. Türkiye jelentős mértékben hozzájárult Szomália újjáépítéséhez.”

Nur elmondta, Türkiye mindig támogatta Szomáliát a terrorizmus elleni harcban, a fejlődésben valamint az emberek jólétének előmozdításában.

Mohamed Dhuubow, a Szomáliai Befektetésösztönzési Hivatal igazgatója, amely a Tervezési, Befektetési és Gazdasági Fejlesztési Minisztérium alá tartozik, Erdoğan látogatásairól szólva megjegyezte: „A 2011-es látogatás humanitárius segítségnyújtás céljából történt, de a 2016-os második látogatás már a fejlesztésről szólt.”

Dhuubow szerint Türkiye szerepe Szomáliában a befektetésekre és az infrastruktúrára helyeződött át.

A mogadishui nagykövetség megnyitása, a Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség (TIKA) irodájának létrehozása, valamint török iskolák és kórházak megnyitása mind hozzájárultak a kapcsolatok intézményesítéséhez.

Ma Szomália Türkiye afrikai startégiájának szimbólumává vált. A török vállalatok látható szereplői Szomália infrastruktúrájának és mindennapi életének, miközben a két ország új együttműködési lehetőségeket keres az energia, a halászat és még az űrkutatás terén is.

