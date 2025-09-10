Donald Trump, amerikai elnök felszólította az Európai Uniót, hogy 100 százalékos vámokat vessen ki Kínára és Indiára, hogy nyomást gyakoroljanak Vlagyimir Putyin orosz elnökre – jelentette a Financial Times.
A javaslat egy magas szintű washingtoni találkozón hangzott el, amelyen amerikai és uniós tisztviselők tárgyaltak arról, hogyan lehetne fokozni a Moszkvára nehezedő gazdasági nyomást. Trump telefonon keresztül vett részt az egyeztetéseken, és közvetlenül sürgette a tárgyalókat a cselekvésre.
„Az egyértelmű megközelítés az, hogy mindannyian drámai vámokat vezessünk be, és tartsuk fenn ezeket mindaddig, amíg a kínaiak nem hagyják abba az orosz olaj vásárlását. Valójában nincs sok más hely, ahová ez az olaj juthatna” – mondta Trump.
Egy másik amerikai tisztviselő szerint a kormány készen áll azonos mértékű vámokkal válaszolni az uniós vámokra, utalva arra, hogy Washington arányos vámokat vethet ki az indiai és kínai származású importárukra.
A javaslat rávilágít a Fehér Házban növekvő csalódottságra, amelyet az váltott ki, hogy Oroszország fokozza légicsapásait Ukrajna területén.
Mivel nem volt egyértelmű út a békeszerződéshez, Trump a kereskedelmi eszközökhöz fordult, és azzal érvelt, hogy az összehangolt vámtarifák Moszkva két legnagyobb olajvásárlóját, Kínát és Indiát vásárlásaik csökkentésére kényszeríthetik, így kevesebb bevétel hozna az olaj Oroszországba.
India jelentősen növelte az orosz nyersolaj importját a 2022. februári orosz invázió óta, míg Kína továbbra is a legnagyobb vásárló.
Főleg ebbe a két országba irányul az orosz tengeri olajexport, ez pedig kulcsfontosságú bevételi forrás az ország számára, és enyhíti a nyugati szankciók hatását.
Trump azzal, hogy egységes transzatlanti fellépést szorgalmaz, arra számít, hogy Európa és az Egyesült Államok képes lesz elapasztani Oroszország pénzügyi forrásait a globális kereskedelmi forgalmat kihasználva.
„Az üzenet világos: a Nyugatnak minden rendelkezésére álló eszközt fel kell használnia a Kreml nyomás alá helyezésére” – idézett egy amerikai tisztviselőt a jelentés.
Brüsszel válasza továbbra is bizonytalan, mivel az EU tagállamai továbbra is megosztottak az új kereskedelmi korlátozások kérdésében.
Néhány kormány ellenzi a szélesebb körű vámtarifák bevezetését, hivatkozva az ellátási láncokra és a hazai inflációt fenyegető kockázatokra.
Ennek ellenére Trump felhívása az eddigi legerőteljesebb washingtoni törekvést jelenti arra, hogy kiterjesszék Moszkvára gyakorolt gazdasági nyomást azáltal, hogy közvetlenül célozzák meg azokat a harmadik országokat, amelyek továbbra is alátámasztják Oroszország energia-kereskedelmét.