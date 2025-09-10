Donald Trump, amerikai elnök felszólította az Európai Uniót, hogy 100 százalékos vámokat vessen ki Kínára és Indiára, hogy nyomást gyakoroljanak Vlagyimir Putyin orosz elnökre – jelentette a Financial Times.

A javaslat egy magas szintű washingtoni találkozón hangzott el, amelyen amerikai és uniós tisztviselők tárgyaltak arról, hogyan lehetne fokozni a Moszkvára nehezedő gazdasági nyomást. Trump telefonon keresztül vett részt az egyeztetéseken, és közvetlenül sürgette a tárgyalókat a cselekvésre.

„Az egyértelmű megközelítés az, hogy mindannyian drámai vámokat vezessünk be, és tartsuk fenn ezeket mindaddig, amíg a kínaiak nem hagyják abba az orosz olaj vásárlását. Valójában nincs sok más hely, ahová ez az olaj juthatna” – mondta Trump.

Egy másik amerikai tisztviselő szerint a kormány készen áll azonos mértékű vámokkal válaszolni az uniós vámokra, utalva arra, hogy Washington arányos vámokat vethet ki az indiai és kínai származású importárukra.

A javaslat rávilágít a Fehér Házban növekvő csalódottságra, amelyet az váltott ki, hogy Oroszország fokozza légicsapásait Ukrajna területén.

Mivel nem volt egyértelmű út a békeszerződéshez, Trump a kereskedelmi eszközökhöz fordult, és azzal érvelt, hogy az összehangolt vámtarifák Moszkva két legnagyobb olajvásárlóját, Kínát és Indiát vásárlásaik csökkentésére kényszeríthetik, így kevesebb bevétel hozna az olaj Oroszországba.

India jelentősen növelte az orosz nyersolaj importját a 2022. februári orosz invázió óta, míg Kína továbbra is a legnagyobb vásárló.