GAZDASÁG-TECHNOLÓGIA
2 perc olvasás
A Kínára és Indiára kivetett uniós vámok 100 %-os emelésére szólított fel Trump
Az amerikai elnök kijelentette, hogy az összehangolt vámtarifák csökkentenék Oroszország olajból származó bevételeit. A Fehér Ház jelezte, hogy hajlandó az EU-val tartani.
A Kínára és Indiára kivetett uniós vámok 100 %-os emelésére szólított fel Trump
Az amerikai elnök szerint az összehangolt vámok csökkentenék az orosz olajexportot / Reuters
2025. szeptember 10.

Donald Trump, amerikai elnök felszólította az Európai Uniót, hogy 100 százalékos vámokat vessen ki Kínára és Indiára, hogy nyomást gyakoroljanak Vlagyimir Putyin orosz elnökre – jelentette a Financial Times.

A javaslat egy magas szintű washingtoni találkozón hangzott el, amelyen amerikai és uniós tisztviselők tárgyaltak arról, hogyan lehetne fokozni a Moszkvára nehezedő gazdasági nyomást. Trump telefonon keresztül vett részt az egyeztetéseken, és közvetlenül sürgette a tárgyalókat a cselekvésre.

„Az egyértelmű megközelítés az, hogy mindannyian drámai vámokat vezessünk be, és tartsuk fenn ezeket mindaddig, amíg a kínaiak nem hagyják abba az orosz olaj vásárlását. Valójában nincs sok más hely, ahová ez az olaj juthatna” – mondta Trump.

Egy másik amerikai tisztviselő szerint a kormány készen áll azonos mértékű vámokkal válaszolni az uniós vámokra, utalva arra, hogy Washington arányos vámokat vethet ki az indiai és kínai származású importárukra.

A javaslat rávilágít a Fehér Házban növekvő csalódottságra, amelyet az váltott ki, hogy Oroszország fokozza légicsapásait Ukrajna területén.

Mivel nem volt egyértelmű út a békeszerződéshez, Trump a kereskedelmi eszközökhöz fordult, és azzal érvelt, hogy az összehangolt vámtarifák Moszkva két legnagyobb olajvásárlóját, Kínát és Indiát vásárlásaik csökkentésére kényszeríthetik, így kevesebb bevétel hozna az olaj Oroszországba.

India jelentősen növelte az orosz nyersolaj importját a 2022. februári orosz invázió óta, míg Kína továbbra is a legnagyobb vásárló.

Javasolt

Főleg ebbe a két országba irányul az orosz tengeri olajexport, ez pedig kulcsfontosságú bevételi forrás az ország számára, és enyhíti a nyugati szankciók hatását.

Trump azzal, hogy egységes transzatlanti fellépést szorgalmaz, arra számít, hogy Európa és az Egyesült Államok képes lesz elapasztani Oroszország pénzügyi forrásait a globális kereskedelmi forgalmat kihasználva.

„Az üzenet világos: a Nyugatnak minden rendelkezésére álló eszközt fel kell használnia a Kreml nyomás alá helyezésére” – idézett egy amerikai tisztviselőt a jelentés.

Brüsszel válasza továbbra is bizonytalan, mivel az EU tagállamai továbbra is megosztottak az új kereskedelmi korlátozások kérdésében.

Néhány kormány ellenzi a szélesebb körű vámtarifák bevezetését, hivatkozva az ellátási láncokra és a hazai inflációt fenyegető kockázatokra.

Ennek ellenére Trump felhívása az eddigi legerőteljesebb washingtoni törekvést jelenti arra, hogy kiterjesszék Moszkvára gyakorolt gazdasági nyomást azáltal, hogy közvetlenül célozzák meg azokat a harmadik országokat, amelyek továbbra is alátámasztják Oroszország energia-kereskedelmét.

Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us