A gyanúsítottat ártalmatlanná tették az atlantai Emory Egyetemen történt lövöldözés után
Az Emory Egyetem vészhelyzeti riasztást adott ki, miután lövések dördültek el a kampuszán az Egyesült Államok Georgia államában. Szemtanúk arról számoltak be, hogy több lövést hallottak, a rendőrség szerint a gyanúsítottat ártalmatlanná tették.
A rendőrség közlése szerint egy gyanúsítottat ártalmatlanná tettek, egy rendőr pedig megsérült az Emory Egyetemen. / Reuters
11 órája

A hatóságok közlése szerint a gyanúsítottat ártalmatlanná tették, egy biztonsági őr pedig megsérült az atlantai Emory Egyetem kampuszán történt lövöldözésben.

Az incidens pénteken történt az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központjának (CDC) bejáratánál. A szövetségi hatóság munkatársai arról számoltak be, hogy a CDC több épületének ablakai betörtek.

Az Emory Egyetem az X-en közzétett bejegyzésében bejelentette, hogy a helyben maradásra vonatkozó utasítást feloldották, de arra kérik az embereket, hogy kerüljék el a területet.

„Megdöbbenéssel értesültünk az Emory Egyetemről szóló hírekről, és imádkozunk az egész egyetemi közösség biztonságáért” – mondta Chris Carr, Georgia állam főügyésze.

Egy, az egyetem közelében található egyik csemegebolt alkalmazottai bezárták az ajtókat és elbújtak odabent. Brandy Giraldo, a General Muir csemegebolt operatív igazgatója elmondta, hogy a bent tartózkodó munkatársak lövéssorozatot hallottak. „Olyan volt, mintha tűzijátékot hallottunk volna, egymás után” – mondta.

