A hatóságok közlése szerint a gyanúsítottat ártalmatlanná tették, egy biztonsági őr pedig megsérült az atlantai Emory Egyetem kampuszán történt lövöldözésben.

Az incidens pénteken történt az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központjának (CDC) bejáratánál. A szövetségi hatóság munkatársai arról számoltak be, hogy a CDC több épületének ablakai betörtek.

Az Emory Egyetem az X-en közzétett bejegyzésében bejelentette, hogy a helyben maradásra vonatkozó utasítást feloldották, de arra kérik az embereket, hogy kerüljék el a területet.