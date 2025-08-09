A hatóságok közlése szerint a gyanúsítottat ártalmatlanná tették, egy biztonsági őr pedig megsérült az atlantai Emory Egyetem kampuszán történt lövöldözésben.
Az incidens pénteken történt az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központjának (CDC) bejáratánál. A szövetségi hatóság munkatársai arról számoltak be, hogy a CDC több épületének ablakai betörtek.
Az Emory Egyetem az X-en közzétett bejegyzésében bejelentette, hogy a helyben maradásra vonatkozó utasítást feloldották, de arra kérik az embereket, hogy kerüljék el a területet.
„Megdöbbenéssel értesültünk az Emory Egyetemről szóló hírekről, és imádkozunk az egész egyetemi közösség biztonságáért” – mondta Chris Carr, Georgia állam főügyésze.
Egy, az egyetem közelében található egyik csemegebolt alkalmazottai bezárták az ajtókat és elbújtak odabent. Brandy Giraldo, a General Muir csemegebolt operatív igazgatója elmondta, hogy a bent tartózkodó munkatársak lövéssorozatot hallottak. „Olyan volt, mintha tűzijátékot hallottunk volna, egymás után” – mondta.