Claudia Sheinbaum, mexikói elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok nemrégiben tett állításával ellentétben kormánya nem rendelkezik bizonyítékkal arra vonatkozóan, hogy a Sinaloa Kartell kapcsolatban állna Nicolás Maduro venezuelai elnökkel.

A vádak, amelyek arról szólnak, hogy Maduro kapcsolatban áll Mexikó és a nyugati félteke legnagyobb drogkartelljével, meglepték Mexikót.

„Erről a kérdésről most hallunk először. Mexikóban nincs folyamatban lévő nyomozás az ügyben.” – mondta Sheinbaum.

„Ahogy mindig is mondtuk, ha van bizonyítékuk, mutassák be. Nekünk nincs semmilyen bizonyítékunk ebben az ügyben.” – tette hozzá egy sajtótájékoztatón.

Donald Trump amerikai elnök kormánya Madurot nemzetközi drogbárónak nevezte, és kapcsolatba hozta olyan transznacionális bűnszervezetekkel, mint a venezuelai Tren de Aragua banda és a hírhedt mexikói Sinaloa Kartell.