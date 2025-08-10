NAGYVILÁG
Mexikó: Nincs bizonyíték a Sinaloa kartell és Venezuela elnöke közötti kapcsolatra
"Erről a kérdésről most hallunk először" – mondta a mexikói elnök.
„Ha van bizonyítékuk, mutassák meg. Nekünk nincs semmilyen bizonyítékunk ebben az ügyben” – nyilatkozta Claudia Sheinbaum mexikói elnök. / Reuters
2025. augusztus 10.

Claudia Sheinbaum, mexikói elnök kijelentette, hogy az Egyesült Államok nemrégiben tett állításával ellentétben kormánya nem rendelkezik bizonyítékkal arra vonatkozóan, hogy a Sinaloa Kartell kapcsolatban állna Nicolás Maduro venezuelai elnökkel.

A vádak, amelyek arról szólnak, hogy Maduro kapcsolatban áll Mexikó és a nyugati félteke legnagyobb drogkartelljével, meglepték Mexikót.

„Erről a kérdésről most hallunk először. Mexikóban nincs folyamatban lévő nyomozás az ügyben.” – mondta Sheinbaum.

„Ahogy mindig is mondtuk, ha van bizonyítékuk, mutassák be. Nekünk nincs semmilyen bizonyítékunk ebben az ügyben.” – tette hozzá egy sajtótájékoztatón.

Donald Trump amerikai elnök kormánya Madurot nemzetközi drogbárónak nevezte, és kapcsolatba hozta olyan transznacionális bűnszervezetekkel, mint a venezuelai Tren de Aragua banda és a hírhedt mexikói Sinaloa Kartell.

Javasolt

Maduro korábban elutasította az Egyesült Államok azon állításait, hogy közvetlenül részt venne a kábítószer-kereskedelemben.

Pam Bondi amerikai főügyész a közösségi médiában bejelentette, hogy megnövelték a Maduro letartóztatásához vezető információkért járó jutalom összegét.

„Ő a világ egyik legnagyobb drogcsempésze, és fenyegetést jelent nemzetbiztonságunkra. Ezért emeltük 50 millió dollárra a jutalom összegét” – mondta Bondi.

A jutalom összegét az Egyesült Államok januárban felajánlott 25 millió dollárról kétszeresére emelték.

Yvan Gil venezuelai külügyminiszter csütörtökön reagált Bondi állításaira, és azokat „a valaha látott legnevetségesebb figyelemelterelő kísérletnek” nevezte.

