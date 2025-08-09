NAGYVILÁG
Japán azon fog dolgozni, hogy vezesse a globális erőfeszítéseket egy "atomháború és nukleáris fegyverek nélküli világ" megteremtéséért – mondta Shigeru Ishiba miniszterelnök.
Ishiba Sigeru miniszterelnök továbbra is elkötelezi magát amellett, hogy nem birtokol, nem állít elő és nem vezet be nukleáris fegyvereket / AA
Nagaszaki polgármestere, Shiro Suzuki szombaton a nukleáris háború növekvő veszélyére figyelmeztetett a város ellen végrehajtott amerikai atombombázás 80. évfordulóján - jelentette a Kyodo News.

Az emberiség létét fenyegető válság minden egyes, a Földön élő ember számára kézzelfoghatóbbá vált” – mondta Shiro Suzuki egy békenyilatkozatban, amelyet az évforduló alkalmából tartott megemlékezésen olvastak fel.

A polgármester borúlátó képet festett a világról, amelyet a „konfiktus és a megosztottság ördögi köre” sújt.

Shigeru Ishiba japán miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy továbbra is elkötelezi magát amellett, hogy nem birtokol, nem állít elő és nem vezet be nukleáris fegyvereket.

„Japán azon fog dolgozni, hogy vezesse a globális erőfeszítéseket egy "atomháború és nukleáris fegyverek nélküli világ" megteremtéséért” – mondta Ishiba.

Az Egyesült Államok 1945. augusztus 9-én, helyi idő szerint 11:02-kor (0202GMT) dobta le a „Fat Man” nevű plutóniumbombát Nagaszaki kikötővárosára. E támadásra néhány nappal azután került sor, hogy Hirosima ellen nukleáris bombát vetett be.

A bomba 74 000 ember életét követelte Nagaszakiban.

Japán hivatalosan 1945. augusztus 15-én adta meg magát, ezzel véget vetve a második világháborúnak.

A megemlékezési eseményt a Nagaszaki Békeparkban tartották, amely közel található a robbanás epicentrumához. Az eseményen 94 ország és régió képviselői vettek részt. Tavaly rekordszámú, 100 ország és terület vett részt az eseményen.

A tavalyi ceremónia vitát váltott ki, miután a város kizárta Izraelt a gázai népirtás miatt, ami arra késztette az Egyesült Államok és más G7-ek nagyköveteit, hogy bojkottálják az eseményt.

Idén a város meghívót küldött minden Japánban diplomáciai képviselettel rendelkező országnak.

