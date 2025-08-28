A Kreml a tegnapi nap folyamán kijelentette, ellenzi az európai országok békefenntartó csapatainak Ukrajnába küldését, és elutasította a gyors találkozó lehetőségét Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökök között.

„Negatívan tekintünk az ilyen jellegű megbeszélésekre” – jelentett ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak, amikor Moszkva álláspontjáról kérdezték egy esetleges európai békefenntartó erővel kapcsolatban, amely része lehetne a konfliktus lezárására irányuló megállapodásnak.

Hozzátette, Oroszország azon szándéka, hogy megakadályozza a NATO-országok katonai jelenlétét Ukrajnában, a konfliktus egyik kezdeti oka volt, amelyet Moszkva 2022 februárjában indított teljes körű offenzívával.

Ukrajna nyugati támogatású biztonsági garanciákért küzd, amelyek részei lennének bármilyen megállapodásnak annak érdekében, hogy Oroszország ne támadhasson újra, míg Moszkva azt követeli, hogy Kijev adjon át több területet keleti régiójából.