A Kreml elutasította az EU békefenntartók jelenlétét Ukrajnában
Moszkva megismételte az ellenállását a külföldi csapatok ukrajnai jelenlétével szemben, és kijelentette, bármilyen orosz és ukrán vezetők közötti csúcstalálkozót alaposan elő kell készíteni, azonban egyelőre nincs kitűzött időpont a tárgyalásokra.
A Kreml szóvivője, Dimitrij Peszkov. /Fénykép: Reuters.
2025. augusztus 28.

A Kreml a tegnapi nap folyamán kijelentette, ellenzi az európai országok békefenntartó csapatainak Ukrajnába küldését, és elutasította a gyors találkozó lehetőségét Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökök között.

„Negatívan tekintünk az ilyen jellegű megbeszélésekre” – jelentett ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak, amikor Moszkva álláspontjáról kérdezték egy esetleges európai békefenntartó erővel kapcsolatban, amely része lehetne a konfliktus lezárására irányuló megállapodásnak.

Hozzátette, Oroszország azon szándéka, hogy megakadályozza a NATO-országok katonai jelenlétét Ukrajnában, a konfliktus egyik kezdeti oka volt, amelyet Moszkva 2022 februárjában indított teljes körű offenzívával.

Ukrajna nyugati támogatású biztonsági garanciákért küzd, amelyek részei lennének bármilyen megállapodásnak annak érdekében, hogy Oroszország ne támadhasson újra, míg Moszkva azt követeli, hogy Kijev adjon át több területet keleti régiójából.

A biztonsági garanciák Ukrajna számára „az egyik legfontosabb téma” a rendezésről szóló tárgyalások során – mondta el Peszkov, hozzátéve, hogy Moszkva nem fogja nyilvánosan megvitatni, hogy ezek pontosan hogyan néznének ki.

A Kreml továbbá ismét elutasította annak lehetőségét, hogy hamarosan sor kerüljön egy csúcstalálkozóra Putyin és Zelenszkij elnökök között.

„Bármilyen magas szintű vagy csúcstalálkozó csak akkor lehet hatékony, ha megfelelően elő van készítve” – mondta Peszkov újságíróknak, köztük az AFP-nek, egy sajtótájékoztatón.

Emellett elmondta, az orosz és ukrán tárgyalódelegációk vezetői „kapcsolatban vannak,” de még nem tűztek ki a jövőbeli tárgyalások időpontját.

