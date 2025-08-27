„Az újságírók méltósága nem olcsó, és egyetlen megbízott sem, bármilyen magas rangú is legyen, lépheti át a határokat.”

A szakszervezet felszólította Barrackot, hogy „nyilvánosan kérjen bocsánatot a médiától,” figyelmeztetve, hogy ennek elmulasztása esetén „az első lépésként a testület az amerikai megbízott látogatásainak és találkozóinak bojkottjára szólíthat fel.”

Az Erőteljes hangvételű nyilatkozatában a szakszervezet kijelentette, a libanoni média ismét olyan viselkedésnek lett kitéve, amely „túlmegy a tisztesség és diplomácia határain,” különösen sajnálatos, hogy ez „egy nagyhatalom diplomáciai szerepet betöltő megbízottjától” származik.

Nem szokatlan, hogy az újságírók egymás szavába vágva próbálnak elsőként kérdést feltenni. Tapasztalt szerkesztők arra bátorítják az újságírókat, hogy tegyenek fel kérdéseket, és soha ne felejtsék el, hogy a történet közlése az elsődleges cél.

A kaotikus sajtótájékoztatók világszerte gyakori jelenségek.

Barrack, aki az Egyesült Államok Türkiyebeli nagyköveteként is szolgál, kedden utazott Bejrútba, hogy találkozzon Joseph Aoun elnökkel és más magas rangú tisztviselőkkel.

A helyi média szerint tárgyalásai a libanoni kormány azon döntésének végrehajtására összpontosítottak, amely szerint minden fegyvert az állami ellenőrzés alá kell vonni, elsősorban a Hezbollahot célozva meg.

Augusztus 5-én a libanoni kormány jóváhagyott egy tervet, amely szerint a hadseregnek augusztus végéig le kell fektetnie egy leszerelési stratégiát, és azt 2025 végéig végre kell hajtania. A Hezbollah ezt a döntést „súlyos bűnnek” nevezte.