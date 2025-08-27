Izrael továbbá kiterjesztette a megszállását a szíriai Golán-fennsíkon azáltal, hogy elfoglalta a demilitarizált ütközőzónát, amely lépés megsértette az 1974-es szíriai-izraeli leszerelési megállapodást.

Assad, aki közel 25 évig volt Szíria vezetője, tavaly decemberben Oroszországba menekült, ezzel véget vetve a Baath Párt 1963 óta tartó uralmának.

Egy új átmeneti kormányzat alakult januárban Ahmed al-Sharaa elnök vezetésével.