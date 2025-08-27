“Hat szír katona vesztette életét egy izraeli dróntámadásban az al-Kiswah város közelében,mely Damaszkusztól délre esik” – így áll a szíriai állami Al-Ikhbariya televízió hírében.
A műsorszolgáltató híre szerint az izraeli drónok a szíriai hadsereg állásait célozták meg Damaszkusz környékén.
A Bashar al-Assad rezsim tavaly decemberi bukását követően Izrael több száz támadást indított, amelyek katonai létesítményeket és eszközöket céloztak Szíriaszerte, beleértve vadászgépeket, rakétarendszereket és légvédelmi telepítéseket.
Izrael továbbá kiterjesztette a megszállását a szíriai Golán-fennsíkon azáltal, hogy elfoglalta a demilitarizált ütközőzónát, amely lépés megsértette az 1974-es szíriai-izraeli leszerelési megállapodást.
Assad, aki közel 25 évig volt Szíria vezetője, tavaly decemberben Oroszországba menekült, ezzel véget vetve a Baath Párt 1963 óta tartó uralmának.
Egy új átmeneti kormányzat alakult januárban Ahmed al-Sharaa elnök vezetésével.