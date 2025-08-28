Az izraeli hadsereg ismét behatolt a dél-szíriai Quneitra vidékére, ezzel megsértve az ország szuverenitását – számolt be a helyi média.

Az állami tulajdonú Al-Ikhbariya TV szerint az izraeli erők szerdán előrenyomultak a Rasm al-Rawadi térségében, valamint Samdaniya al-Gharbiyya város közelében, amely a megszállt Golán-fennsíkon található elválasztási zónában helyezkedik el.

Az izraeli hadsereg egyelőre nem reagált a médiában megjelent hírekre.

Augusztus folyamán az izraeli hadsereg öt alkalommal hatolt be a délnyugat-szíriai Quneitra tartományba, legutóbb kedden hajnalban, amely következtében egy ember életét vesztette.

Halálos dróntámadás

Szíria szerdán elítélte Izrael dróntámadást, amely következtében Damaszkusz vidékén hat katona életét vesztette.

„Ez az agresszió a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának súlyos, valamint Szíria szuverenitásának és területi integritásának nyílt megsértése” – áll a Külügyminisztérium közleményében.

A minisztérium az izraeli támadást „az izraeli megszállás által folytatott ismétlődő agresszív politikák részének” nevezte, amelyek célja a régió biztonságának és stabilitásának aláásása.