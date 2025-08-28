Az izraeli hadsereg ismét behatolt a dél-szíriai Quneitra vidékére, ezzel megsértve az ország szuverenitását – számolt be a helyi média.
Az állami tulajdonú Al-Ikhbariya TV szerint az izraeli erők szerdán előrenyomultak a Rasm al-Rawadi térségében, valamint Samdaniya al-Gharbiyya város közelében, amely a megszállt Golán-fennsíkon található elválasztási zónában helyezkedik el.
Az izraeli hadsereg egyelőre nem reagált a médiában megjelent hírekre.
Augusztus folyamán az izraeli hadsereg öt alkalommal hatolt be a délnyugat-szíriai Quneitra tartományba, legutóbb kedden hajnalban, amely következtében egy ember életét vesztette.
Halálos dróntámadás
Szíria szerdán elítélte Izrael dróntámadást, amely következtében Damaszkusz vidékén hat katona életét vesztette.
„Ez az agresszió a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának súlyos, valamint Szíria szuverenitásának és területi integritásának nyílt megsértése” – áll a Külügyminisztérium közleményében.
A minisztérium az izraeli támadást „az izraeli megszállás által folytatott ismétlődő agresszív politikák részének” nevezte, amelyek célja a régió biztonságának és stabilitásának aláásása.
A minisztérium megerősítette Szíria elkötelezettségét „földje és népe védelmének jogos joga mellett, a nemzetközi jog rendelkezéseivel összhangban.”
Továbbá felszólította a nemzetközi közösséget, különösen a Biztonsági Tanácsot annak érdekében, hogy „vállalja jogi és erkölcsi felelősségét az ilyen ismétlődő agressziók megszüntetésében, és dolgozzon azon, hogy az izraeli megszálló hatóságokat kötelezze Szíria, népe és nemzeti intézményei elleni folyamatos jogsértések megszüntetésére.”
Damaszkusz támogatása
Türkiye korábban határozottan elítélte Izrael kibővített szíriai csapásait, mint az ország területi integritásának és egységének megsértését, és felszólította azok leállítására, miközben megerősítette Szíria stabilitása és szuverenitása melletti támogatását.
Szaúd-Arábia, Katar és Jordánia szintén elítélte Izrael szíriai rajtaütéseit, valamint a nyílt szuverenitás-, nemzetközi jog- és az 1974-es izraeli leszerelési megállapodás megsértésének nevezve azokat.
Rijád emellett megerősítette Szíria egysége és újjáépítése melletti támogatását, elutasítva minden szeparatista törekvést. Továbbá globális fellépést sürgetett az izraeli támadások megszüntetése érdekében.
Doha az izraeli behatolásokat a nemzetközi akarat kihívásának nevezte, és határozott intézkedéseket sürgetett Izrael ellen, figyelmeztetve a regionális és globális biztonságot fenyegető veszélyekre.
Amman szintén elítélte az eseményeket, mint veszélyes eszkalációkat, amelyek aláássák Szíria szuverenitását és regionális stabilitását, hangsúlyozva teljes szolidaritását a szíriai néppel és az ország területi integritásával.