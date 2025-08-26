Az Egyesült Államok szíriai különmegbízottja, Tom Barrack kedden bejelentette, hogy Izrael beleegyezett abba, hogy kivonul Dél-Libanonból, amennyiben a Hezbollah leteszi a fegyvert.

„Izrael ugyanabban az ütemben fog kivonulni, ahogyan a Hezbollah leszereli magát” – mondta Barrack egy bejrúti sajtótájékoztatón, miután találkozott Joseph Aoun libanoni elnökkel. Hozzátette, hogy a libanoni kormány augusztus 31-én fogja bemutatni azt a tervet, amely a Hezbollah lefegyverzésére irányul.

A kormány megbízta a hadsereget, hogy dolgozzon ki egy tervet ennek elérésére a hónap végéig, és hajtsa végre azt 2025 végéig. A libanoni síita szervezet elutasította a döntést, „súlyos bűnnek” nevezve azt.