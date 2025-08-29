NAGYVILÁG
2 perc olvasás
"Bárcsak ott lehetnék veletek" – Máté Gábor holokauszt-túlélő támogatja a Gázai Szabadság Flottillát
A magyar-kanadai trauma szakértő, Máté Gábor támogatását fejezi ki a közelgő segélymisszió iránt.
"Bárcsak ott lehetnék veletek" – Máté Gábor holokauszt-túlélő támogatja a Gázai Szabadság Flottillát
Máté Gábor támogatását fejezte ki a Gázai Szabadság Flottila iránt. /Fénykép: Getty Images.
2025. augusztus 29.

A magyar-kanadai orvos és holokauszt-túlélő, Máté Gábor támogatásáról biztosította a Gázai Szabadság Flottillát, amely várhatóan vasárnap fog Barcelonából elindulni annak érdekében, hogy ismét megkíséreljen segélyt szállítani.

Azért vagyok itt, hogy minden lehetséges támogatást megadjak ennek a flottillának” – mondta el Máté egy csütörtöki közösségi média videóban. „Bárcsak ott lehetnék veletek.”

Máté továbbá felidézte Izrael korábbi cselekdetét, amikor tengeren elfogta a segélyszállítmányokat.

„Izrael nyílt tengeri kalózkodást követett el, amikor lefoglalta ezeket a segélyeket és segítséget szállító hajókat, és letartóztatta a résztvevőket. Ezúttal több hajó indul majd útnak különböző országokból” – mondta.

A közelgő flottilla négy kezdeményezést egyesít: a Maghreb Sumud Flottillát, a Globális Mozgalmat Gázáért, a Szabadság Flottilla Koalíciót, valamint a Sumud Nusantarát.

A szívem biztosan veletek van”

Javasolt

Az első konvoj vasárnap indul el a spanyol kikötőkből, majd szeptember 4-én egy második Tunéziából fogja követni azt.

Máté, aki a gyermekkori fejlődés és trauma szakértője, a gázai pusztítást a globális fájdalom forrásaként írta le.

„Amit Gázában látunk, az szó szerint traumatizálja és összetöri emberek millióinak szívét világszerte. Ez a flottilla a támogatás gesztusa. Ez a nyitottság, az emberi szolidaritás gesztusa. Nem irányul senki ellen. Azok mellett áll, akiknek szenvedését látjuk, és akik miatt sokan közülünk tehetetlennek érzik magukat.”

Üzenetét bátorító szavakkal zárta azok felé, akik a hajózásra készülnek.

„A szívem biztosan veletek van, és a gondolataim is veletek vannak, és figyelni fogunk benneteket” – tette hozzá.

KapcsolódóTRT Global - Gázába tart a Szabadság Flottilla Madleen nevű segélyhajó
Felfedezések
Kína: stratégiai kapcsolatot ápolunk Oroszországgal
Az iráni elnök "enyhén megsérült" a múlt havi izraeli csapásban
Szöul: Phenjan hatalmas tüzérségi lőszert szállított Moszkvának
Erdoğan telefonon egyeztetett Aliyevvel a regionális biztonságról
Erdoğan: Türkiye győzelme, PKK-terroristák letették a fegyvert
Az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta a kubai elnököt
Izraelt azzal vádolják, hogy felgyújtotta a szíriai szántóföldeket Quneitra közelében
Erdoğan: Elutasítjuk a srebrenicai népirtás tagadását
Délnyugat-Pakisztánban ismeretlen fegyveresek 9 embert végeztek ki
Észak-Korea fenyegetése közepette az USA, Dél-Korea és Japán közös légi gyakorlatot tart
Az Egyesült Államok új vámja komoly problémakat okozhat Srí Lanka ruházati ipara számára
Netanjahu feltételei a gázai tűzszünethez
Burhanettin Duran lett Türkiye új kommunikációs igazgatója
A török műhold, a Türksat elkezdte az internet sugárzását Szíriába
A pakisztáni hadsereg parancsnoka „sötét tervekkel” vádolja Indiát
Betekintés a TRT Global-ba. Ossza meg véleményét!
Contact us