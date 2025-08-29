A magyar-kanadai orvos és holokauszt-túlélő, Máté Gábor támogatásáról biztosította a Gázai Szabadság Flottillát, amely várhatóan vasárnap fog Barcelonából elindulni annak érdekében, hogy ismét megkíséreljen segélyt szállítani.
„Azért vagyok itt, hogy minden lehetséges támogatást megadjak ennek a flottillának” – mondta el Máté egy csütörtöki közösségi média videóban. „Bárcsak ott lehetnék veletek.”
Máté továbbá felidézte Izrael korábbi cselekdetét, amikor tengeren elfogta a segélyszállítmányokat.
„Izrael nyílt tengeri kalózkodást követett el, amikor lefoglalta ezeket a segélyeket és segítséget szállító hajókat, és letartóztatta a résztvevőket. Ezúttal több hajó indul majd útnak különböző országokból” – mondta.
A közelgő flottilla négy kezdeményezést egyesít: a Maghreb Sumud Flottillát, a Globális Mozgalmat Gázáért, a Szabadság Flottilla Koalíciót, valamint a Sumud Nusantarát.
„A szívem biztosan veletek van”
Az első konvoj vasárnap indul el a spanyol kikötőkből, majd szeptember 4-én egy második Tunéziából fogja követni azt.
Máté, aki a gyermekkori fejlődés és trauma szakértője, a gázai pusztítást a globális fájdalom forrásaként írta le.
„Amit Gázában látunk, az szó szerint traumatizálja és összetöri emberek millióinak szívét világszerte. Ez a flottilla a támogatás gesztusa. Ez a nyitottság, az emberi szolidaritás gesztusa. Nem irányul senki ellen. Azok mellett áll, akiknek szenvedését látjuk, és akik miatt sokan közülünk tehetetlennek érzik magukat.”
Üzenetét bátorító szavakkal zárta azok felé, akik a hajózásra készülnek.
„A szívem biztosan veletek van, és a gondolataim is veletek vannak, és figyelni fogunk benneteket” – tette hozzá.