A magyar-kanadai orvos és holokauszt-túlélő, Máté Gábor támogatásáról biztosította a Gázai Szabadság Flottillát, amely várhatóan vasárnap fog Barcelonából elindulni annak érdekében, hogy ismét megkíséreljen segélyt szállítani.

„Azért vagyok itt, hogy minden lehetséges támogatást megadjak ennek a flottillának” – mondta el Máté egy csütörtöki közösségi média videóban. „Bárcsak ott lehetnék veletek.”

Máté továbbá felidézte Izrael korábbi cselekdetét, amikor tengeren elfogta a segélyszállítmányokat.

„Izrael nyílt tengeri kalózkodást követett el, amikor lefoglalta ezeket a segélyeket és segítséget szállító hajókat, és letartóztatta a résztvevőket. Ezúttal több hajó indul majd útnak különböző országokból” – mondta.

A közelgő flottilla négy kezdeményezést egyesít: a Maghreb Sumud Flottillát, a Globális Mozgalmat Gázáért, a Szabadság Flottilla Koalíciót, valamint a Sumud Nusantarát.

„A szívem biztosan veletek van”