25 ember életét vesztette, és további 27-en megsérültek, amikor egy utasszállító busz felborult Kabul közelében – közölték a hatóságok szerdán.
Abdul Mateen Qani, a belügyminisztérium szóvivője elmondása szerint a baleset kedden késő este történt az Arghandi kereszteződés közelében Kabulban. Hozzátette, hogy a busz letért az útról és felborult a sofőr gondatlansága miatt.
A Tolo News híre szerint Zabihullah Mujahid a tálibok fő szóvivője az Anatóliai hírügynökségnek elmondta, hogy összesen 44 ember halt meg vagy sérült meg a balesetben.
Múlt héten 79 ember, köztük 19 gyermek vesztette életét, amikor egy Iránból hazatérő migránsokat szállító busz ütközött egy teherautóval és egy motorkerékpárral, majd kigyulladt a Herat-Islam Qala autópályán, Herat tartományban.
A halálos közúti balesetek továbbra is gyakori tragédiák Afganisztánban, ahol a rossz úthálózat és a felelőtlen vezetés gyakran vezet áldozatokhoz.