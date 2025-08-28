NAGYVILÁG
Halálos buszbaleset Kabul közelében
25 ember vesztette életét, további 27-en megsérültek, amikor egy utasszállító busz felborult az arghandi kereszteződés közelében Kabulban – közölték a hatóságok.
A halálos közúti balesetek gyakori tragédiák Afganisztánban. / AA
2025. augusztus 28.

25 ember életét vesztette, és további 27-en megsérültek, amikor egy utasszállító busz felborult Kabul közelében – közölték a hatóságok szerdán.

Abdul Mateen Qani, a belügyminisztérium szóvivője elmondása szerint a baleset kedden késő este történt az Arghandi kereszteződés közelében Kabulban. Hozzátette, hogy a busz letért az útról és felborult a sofőr gondatlansága miatt.

A Tolo News híre szerint Zabihullah Mujahid a tálibok fő szóvivője az Anatóliai hírügynökségnek elmondta, hogy összesen 44 ember halt meg vagy sérült meg a balesetben.

Múlt héten 79 ember, köztük 19 gyermek vesztette életét, amikor egy Iránból hazatérő migránsokat szállító busz ütközött egy teherautóval és egy motorkerékpárral, majd kigyulladt a Herat-Islam Qala autópályán, Herat tartományban.

A halálos közúti balesetek továbbra is gyakori tragédiák Afganisztánban, ahol a rossz úthálózat és a felelőtlen vezetés gyakran vezet áldozatokhoz.

