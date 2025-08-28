25 ember életét vesztette, és további 27-en megsérültek, amikor egy utasszállító busz felborult Kabul közelében – közölték a hatóságok szerdán.

Abdul Mateen Qani, a belügyminisztérium szóvivője elmondása szerint a baleset kedden késő este történt az Arghandi kereszteződés közelében Kabulban. Hozzátette, hogy a busz letért az útról és felborult a sofőr gondatlansága miatt.

A Tolo News híre szerint Zabihullah Mujahid a tálibok fő szóvivője az Anatóliai hírügynökségnek elmondta, hogy összesen 44 ember halt meg vagy sérült meg a balesetben.