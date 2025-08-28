Az Anglikán Egyházban történt visszaélések áldozatai szerint közel 200 túlélő személyes adatai szivárogtak ki egy adatvédelmi incidenssel kapcsolatos kártérítési program keretében.

Ez egy újabb csapást jelent az Egyház számára, amely azon dolgozik, hogy visszanyerje a bizalmat, miután számos szexuális visszaélési ügy, valamint Justin Welby canterburyi érsek novemberi lemondása megrázta a közösséget. Welby lemondása egy gyermekbántalmazási ügy kezelésében elkövetett hibák miatt történt.

Az Egyház – amely világszerte 85 millió anglikán hívő központi intézménye – februárban, irányító testületének ülésén hagyta jóvá a független kártérítési programot az áldozatok számára, egyúttal átfogó változtatásokat vezetett be a biztonsági struktúrájában.

A 194 áldozat adatai egy keddi késő esti e-mailben kerültek nyilvánosságra, amelyet azoknak küldtek, akik a kártérítési programra regisztráltak, valamint ügyvédi irodáknak és egyházi tisztviselőknek – közölte a The House of Survivors, egy egyházi visszaélések áldozatai által alapított csoport.

A csoport szerint az e-mailt a kártérítési programot kezelő ügyvédi iroda, a Kennedys Law küldte ki, majd néhány perccel később visszavonták.

„Ez a kiszivárgás megerősítette azokat a biztonsági és gondoskodási hiányosságokat, amelyeket a kártérítési programnak éppen orvosolnia kellett volna” – tette hozzá a The House of Survivors.

„Mélyen sajnálatos adatvédelmi incidens”