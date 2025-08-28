Az Anglikán Egyházban történt visszaélések áldozatai szerint közel 200 túlélő személyes adatai szivárogtak ki egy adatvédelmi incidenssel kapcsolatos kártérítési program keretében.
Ez egy újabb csapást jelent az Egyház számára, amely azon dolgozik, hogy visszanyerje a bizalmat, miután számos szexuális visszaélési ügy, valamint Justin Welby canterburyi érsek novemberi lemondása megrázta a közösséget. Welby lemondása egy gyermekbántalmazási ügy kezelésében elkövetett hibák miatt történt.
Az Egyház – amely világszerte 85 millió anglikán hívő központi intézménye – februárban, irányító testületének ülésén hagyta jóvá a független kártérítési programot az áldozatok számára, egyúttal átfogó változtatásokat vezetett be a biztonsági struktúrájában.
A 194 áldozat adatai egy keddi késő esti e-mailben kerültek nyilvánosságra, amelyet azoknak küldtek, akik a kártérítési programra regisztráltak, valamint ügyvédi irodáknak és egyházi tisztviselőknek – közölte a The House of Survivors, egy egyházi visszaélések áldozatai által alapított csoport.
A csoport szerint az e-mailt a kártérítési programot kezelő ügyvédi iroda, a Kennedys Law küldte ki, majd néhány perccel később visszavonták.
„Ez a kiszivárgás megerősítette azokat a biztonsági és gondoskodási hiányosságokat, amelyeket a kártérítési programnak éppen orvosolnia kellett volna” – tette hozzá a The House of Survivors.
„Mélyen sajnálatos adatvédelmi incidens”
Az Egyház közölte, hogy tudomást szerzett a „mélyen sajnálatos adatvédelmi incidensről,” valamint hogy a Kennedys Law teljes felelősséget vállalt a szivárgásért.
„Elismerjük, hogy ez komoly megpróbáltatást okozott, különösen azoknak a túlélőknek, akik megbíztak a programban, miszerint gondosan és bizalmasan kezelik az adataikat” – áll az Egyház közleményében.
Az ügyvédi iroda nem reagált azonnal a megkeresésre.
Nagy-Britannia adatvédelmi hatóságának, az Information Commissioner's Office-nak szóvivője közölte, tudomásuk van az incidensről, és a rendelkezésre álló információk alapján vizsgálják.
David Greenwood, aki visszaélési áldozatokat képvisel, felszólította az Egyházat, hogy nyújtson kártérítést az érintettek számára.
Egyik ügyfele, aki nem kívánta felfedni kilétét, panaszt nyújtott be, mondván:
„A törvény szerint jogom van az élethosszig tartó anonimitáshoz. Ez a védelem most súlyosan sérült, anélkül, hogy bármilyen választásom lett volna ebben.”