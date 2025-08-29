A török és az ukrán elnök telefonbeszélgetés során tárgyaltak a kétoldalú kapcsolatokról, az Ukrajna és Oroszország közötti békefolyamatról, valamint regionális és globális kérdésekről.
Recep Tayyip Erdoğan török elnök tájékoztatta ukrán kollégáját, Volodimir Zelenszkijt, hogy Ankara szorosan figyelemmel kíséri az alaszkai és washingtoni kapcsolatokat – áll a Török Kommunikációs Igazgatóság által csütörtökön a török közösségi platformon közzétett nyilatkozatban.
A hívás néhány órával azután történt, hogy egy orosz támadás Kijevet érte, amelyben legalább 14 civil, köztük gyermekek vesztették életüket. A támadás lakóövezeteket és más civil infrastruktúrát ért, és éles elítélést váltott ki az EU vezetői és nyugati szövetségeseik részéről.
„Tükiye továbbra is azon dolgozik, hogy a háború tartós békével érjen véget” –hangsúlyozta Erdoğan, hozzátéve, hogy egy igazságos megoldás az Ukrajna és Oroszország közötti háborúra lehetséges, kiemelve a két fél közötti tárgyalások megerősítésének szükségességét.Kifejezte Türkiye készségét arra, hogy mindent megtegyen a békét elősegítő magas szintű kapcsolatok megkönnyítése érdekében.
Erdoğan azt is megjegyezte, hogy a béke megteremtését követően Türkiye továbbra is hozzájárul Ukrajna biztonságához.
Erdoğan a hívás során gratulált Ukrajnának függetlenségi napja alkalmából is.