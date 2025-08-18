NAGYVILÁG
Második fordulót kell tartani a bolíviai elnökválasztáson, vége a 20 éves szocialista uralomnak
A liberális Rodrigo Paz és a konzervatív Jorge Quiroga jutott tovább az októberi második fordulóba, miután a baloldali MAS párt súlyos vereséget szenvedett.
FÁJL - A képen balról Rodrigo Paz elnökjelölt, jobbról pedig Bolívia volt elnöke, Jorge Quiroga / AP
2025. augusztus 18.

A bolíviai elnökválasztás eredménye egyelőre azt mutatja, hogy ez az első alkalom, hogy a liberális és jobboldali jelölt méretteti meg magát az elnökválasztáson.

Az első forduló eredménye szerint véget ér a 20 éve uralmon lévő baloldali kormány kora, és verseny lesz a liberális Rodrigo Paz és a konzervatív Jorge Quiroga között.

A gazdasági válság okozta súlyos társadalmi feszültség közepette tartott választásokon összesen 8 jelölt indult.

Körülbelül 12,5 millió lakosú országban, ahol a szavazati jog törvény szerint kötelező, több mint 7,9 millió ember jogosult szavazni.

Az Oscar Hassenteufel vezette Legfelsőbb Választási Bizottság szerint a választás első fordulója gondtalanul, békésen zajlott le.

“Általában véve békés nap volt, nem érkezett bejelentés olyan eseményről, amely ezt a helyzetet veszélyeztette volna.”- mondta.

A választási tisztviselők a szavazóhelyiségek bezárása után megkezdték az előzetes szavazatszámolást.

