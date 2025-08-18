A bolíviai elnökválasztás eredménye egyelőre azt mutatja, hogy ez az első alkalom, hogy a liberális és jobboldali jelölt méretteti meg magát az elnökválasztáson.

Az első forduló eredménye szerint véget ér a 20 éve uralmon lévő baloldali kormány kora, és verseny lesz a liberális Rodrigo Paz és a konzervatív Jorge Quiroga között.

A gazdasági válság okozta súlyos társadalmi feszültség közepette tartott választásokon összesen 8 jelölt indult.

Körülbelül 12,5 millió lakosú országban, ahol a szavazati jog törvény szerint kötelező, több mint 7,9 millió ember jogosult szavazni.

Az Oscar Hassenteufel vezette Legfelsőbb Választási Bizottság szerint a választás első fordulója gondtalanul, békésen zajlott le.