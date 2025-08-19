Az amerikai elnök, Donald Trump kormányzata több mint 6 000 diákvízumot vont vissza túltartózkodás és törvénysértés miatt, beleértve egy kisebb csoportot, akiket „terrorizmus támogatásával” vádoltak meg – jelentette be hétfőn egy külügyminisztériumi tisztviselő.
A lépésről először a Fox Digital számolt be, és a Trump-kormányzat szigorúbb megközelítését tükrözi a diákvízumokkal kapcsolatban, amely az illegális bevándorlás elleni fellépés részeként szigorította a közösségi média ellenőrzését és kiterjesztette a szűrési folyamatokat.
A külügyminisztérium idei irányelvei arra utasították az amerikai diplomatákat külföldön, hogy legyenek különösen éberek azokkal a jelentkezőkkel szemben, akiket Washington az Egyesült Államokkal szemben ellenségesnek vagy politikai aktivizmusban érintettnek tekinthet.
Körülbelül 4 000 vízumot töröltek, azzal az indokkal, hogy a látogatók törvénysértést – töbnyire testi sértést – követtek el, – mondta el a tisztviselő hétfőn. Az elkövetett bűncselekmények között alkohol és drog hatása alatti vezetés, valamint betörés is szerepelt – tette hozzá.
A külügyminisztérium Külügyi Ügyek Kézikönyvében található vízum jogusulatlanság szabály alapján terrorizmus vádjával eddig körülbelül 200-300 vízumot vontak vissza – közölte a tisztviselő. A szabály általánosságban „terrorista tevékenységekben való részvételt,” illetve „bizonyos terrorista szervezetekkel való kapcsolatokat” határoz meg kizárási okként.
A tisztviselő nem közölte, mely csoportokat támogatták azok a diákok, akiknek vízumát visszavonták.
Bevándorlás elleni fellépés
Az elnök, Donald Trump több vezető amerikai egyetemmel is összetűzésbe került, azzal vádolva őket, hogy az antiszemitizmus fellegváraivá váltak, miután nagyszabású diáktüntetések zajlottak a palesztin jogok támogatása érdekében az izraeli-gázai háború közepette.
A Harvarddal való konfliktusában Trump befagyasztotta a finanszírozását, és azzal fenyegetőzött, hogy megvonja az egyetem adómentes státuszát, amely arra késztetett több európai országot, hogy növeljék a kutatási támogatásokat a tehetségek bevonzása érdekében.
Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio közölte, több száz, talán ezer ember, köztük diákok vízumát is visszavonták, mert olyan tevékenységekben vettek részt, amelyek szerinte ellentétesek az Egyesült Államok külpolitikai prioritásaival.
A Trump-kormányzat tisztviselői kijelentették, hogy a diákvízummal és zöldkártyával rendelkezők kitoloncolhatók abban az esetben, ha támogatják a palesztinokat, vagy kritizálják Izrael viselkedését a gázai háborújával kapcsolatban, mivel ezek az akciók veszélyt jelentenek az Egyesült Államok külpolitikájára, valamint azzal vádolták őket, hogy pro-Hamász nézeteket vallanak.
Trump kritikusai szerint ez az erőfeszítés támadás az Egyesült Államok alkotmányának első kiegészítése által biztosított szólásszabadság ellen.