Az amerikai elnök, Donald Trump kormányzata több mint 6 000 diákvízumot vont vissza túltartózkodás és törvénysértés miatt, beleértve egy kisebb csoportot, akiket „terrorizmus támogatásával” vádoltak meg – jelentette be hétfőn egy külügyminisztériumi tisztviselő.

A lépésről először a Fox Digital számolt be, és a Trump-kormányzat szigorúbb megközelítését tükrözi a diákvízumokkal kapcsolatban, amely az illegális bevándorlás elleni fellépés részeként szigorította a közösségi média ellenőrzését és kiterjesztette a szűrési folyamatokat.

A külügyminisztérium idei irányelvei arra utasították az amerikai diplomatákat külföldön, hogy legyenek különösen éberek azokkal a jelentkezőkkel szemben, akiket Washington az Egyesült Államokkal szemben ellenségesnek vagy politikai aktivizmusban érintettnek tekinthet.

Körülbelül 4 000 vízumot töröltek, azzal az indokkal, hogy a látogatók törvénysértést – töbnyire testi sértést – követtek el, – mondta el a tisztviselő hétfőn. Az elkövetett bűncselekmények között alkohol és drog hatása alatti vezetés, valamint betörés is szerepelt – tette hozzá.

A külügyminisztérium Külügyi Ügyek Kézikönyvében található vízum jogusulatlanság szabály alapján terrorizmus vádjával eddig körülbelül 200-300 vízumot vontak vissza – közölte a tisztviselő. A szabály általánosságban „terrorista tevékenységekben való részvételt,” illetve „bizonyos terrorista szervezetekkel való kapcsolatokat” határoz meg kizárási okként.

A tisztviselő nem közölte, mely csoportokat támogatták azok a diákok, akiknek vízumát visszavonták.