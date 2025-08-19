POLITIKA
Ukrajna 100 milliárd dolláros fegyverüzletet ajánlott Trumpnak
Kijev hatalmas fegyverüzletet ajánlott az Amerikai Egyesült Államoknak a háború utáni békerendszer biztosítása érdekében – jelentette a Financial Times.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök látogatása a pennsylvaniai Scrantoni hadsereg lőszergyárában [Archívum] / Reuters
Ukrajna vállalná, hogy 100 milliárd dollár értékben vásárol amerikai fegyvereket, cserébe az amerikai védelmi kötelezettségvállalásokért. Ezt az üzletet európai szövetségesei finanszíroznák, részeként annak a tervnek, amely célja az, hogy hosszú távú biztonsági garanciákat szerezzen az Egyesült Államoktól, miután egyeztetést folytattak Oroszországgal – számolt be a Financial Times.

A napilap által idézett, szövetségesekkel közölt dokumentum szerint a javaslat egy 50 milliárd dolláros megállapodást is tartalmaz dróngyártásról amerikai partnerekkel. A csomagról szóló információt a Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnöknek a Fehér Házi találkozója előtt tették közzé.

Kijev ajánlata azt mutatja, hogy Trump gazdasági előnyökre helyezett hangsúlyt az amerikai ipar számára. Amikor a jövőbeli támogatásokról kérdezték, Trump újságíróknak így válaszolt: „Nem adunk semmit. Fegyvereket eladunk.”

A dokumentum hangsúlyozza, hogy „a tartós béke nem engedményekre és ingyenes ajándékokra épülhet [Vlagyimir] Putyin számára, hanem egy erős biztonsági keretrendszerre, amely megakadályozza a jövőbeli agressziót.”

Ukrajna elutasította Oroszország javaslatát, amely a frontvonal befagyasztását és csapatkivonásokat irányzott elő Donyeck és Luhanszk egyes részeiről, figyelmeztetve, hogy az ilyen engedmények lehetővé tennék Moszkva számára, hogy a beljebb eső területre hatoljon az országban.

Friedrich Merz német kancellár, aki Zelenszkij és Trump mellett szólalt fel Washingtonban, kijelentette, hogy először tűzszünetre van szükség. „El sem tudom képzelni, hogy a következő találkozóra tűzszünet nélkül kerüljön sor” – mondta, és a Moszkvára gyakorolt nyomás fokozására szólított fel.

Az ukrán dokumentum azt is szorgalmazza, hogy Oroszország kártérítést fizessen Kijevnek a háborús károkért, esetleg a nyugati országokban befagyasztott 300 milliárd dollárnyi orosz vagyonból. A dokumentumban hangsúlyozzák, hogy Oroszországra vonatkozó bármely szankció feloldása attól függ, hogy Moszkva betartja-e a békeszerződést.

Az orosz médiában sugárzott, Trump vezetését gúnyoló felvételekis szerepeltek a dokumentumban, ami azt bizonyítja, hogy a Kreml nem veszi komolyan a békefenntartó erőfeszítéseket.

A javaslatok néhány nappal Trump és Putyin alaszkai csúcstalálkozója után jelentek meg. Az amerikai elnök „nagy előrelépésről” számolt be, de elismerte, hogy nem született megállapodás a konfliktus lezárásáról.

