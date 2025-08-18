Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump, újraosztott egy üzenetet a Truth Social platformján, amely szerint Ukrajnának készen kell állnia arra, hogy területeinek egy részét átadja Oroszországnak.
„Ukrajnának hajlandónak kell lennie elveszíteni néhány területet Oroszország javára; különben minél tovább tart a háború, annál több területet fognak elveszíteni!” – állt egy a vasárnapi bejegyzésben.
Korábban Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere közölte, Oroszországnak és Ukrajnának egyaránt „engedményeket kell tennie” a békemegállapodás érdekében.
„Nem lehet békemegállapodást kötni két harcoló fél között, hacsak mindkét oldal nem hajlandó lemondani valamiről. Ha az egyik fél mindent megkap, amit akar, az nem békemegállapodás, hanem kapituláció” – mondta el a Fox News-nak.
Rubio továbbá kiemelte a pénteki, Anchorage-ban (Alaszka) tartott csúcstalálkozó kulcskérdéseit, amelyen az amerikai elnök, Donald Trump és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin vett részt. Ezek közé tartozik, hogy „hol húzódjanak a területi határok, milyen hosszú távú biztonsági garanciák legyenek, és Ukrajna milyen katonai szövetségeket köthet.”
Rubio hozzátette, a területi döntések végső soron Ukrajnát illetik meg.
„Ez az ő területük. Ez az ő országuk” – hangsúlyozta ki az amerikai külügyminiszter.
Trump és Putyin háromórás zárt ajtók mögötti találkozót tartott Alaszkában, amely után Putyin azt mondta, hogy „megértésre jutottak.”
A csúcstalálkozót követően Trump a Fox News-nak elmondta, a jelentős pontokban megállapodtak, és csak kisebb kérdések maradtak nyitva.
Találkozó a Fehér Házban
Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij a mai nap folyamán találkozik Trumppal a Fehér Házban annak érdekében, hogy megvitassák a javaslatokat.
Egy csoport magas rangú európai vezető és a NATO főtitkára szintén Washingtonba utazik, hogy csatlakozzanak az Ukrajnáról szóló tárgyalásokhoz. Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Friedrich Merz német kancellár, Alexander Stubb finn elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Mark Rutte, a NATO főtitkára mind részt fognak venni a találkozón.
Egy Truth Social bejegyzésében Trump azokat a médiabeszámolókat bírálta, amelyek szerint „nagy vereséget” szenvedett azzal, hogy engedélyezte Putyinnak egy nagy csúcstalálkozó megtartását az Egyesült Államokban.
Hozzátette, Putyin „szerette volna, ha máshol tarthatják a találkozót, nem az Egyesült Államokban, és a Fake News ezt tudja. Ez egy jelentős vitapont volt!”