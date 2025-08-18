Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump, újraosztott egy üzenetet a Truth Social platformján, amely szerint Ukrajnának készen kell állnia arra, hogy területeinek egy részét átadja Oroszországnak.

„Ukrajnának hajlandónak kell lennie elveszíteni néhány területet Oroszország javára; különben minél tovább tart a háború, annál több területet fognak elveszíteni!” – állt egy a vasárnapi bejegyzésben.

Korábban Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere közölte, Oroszországnak és Ukrajnának egyaránt „engedményeket kell tennie” a békemegállapodás érdekében.

„Nem lehet békemegállapodást kötni két harcoló fél között, hacsak mindkét oldal nem hajlandó lemondani valamiről. Ha az egyik fél mindent megkap, amit akar, az nem békemegállapodás, hanem kapituláció” – mondta el a Fox News-nak.

Rubio továbbá kiemelte a pénteki, Anchorage-ban (Alaszka) tartott csúcstalálkozó kulcskérdéseit, amelyen az amerikai elnök, Donald Trump és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin vett részt. Ezek közé tartozik, hogy „hol húzódjanak a területi határok, milyen hosszú távú biztonsági garanciák legyenek, és Ukrajna milyen katonai szövetségeket köthet.”

Rubio hozzátette, a területi döntések végső soron Ukrajnát illetik meg.

„Ez az ő területük. Ez az ő országuk” – hangsúlyozta ki az amerikai külügyminiszter.