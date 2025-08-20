Narendra Modi indiai miniszterelnök kedden kijelentette, hogy Kínával való kapcsolataik „folyamatosan fejlődnek”.
A nyilatkozatot azután adta, hogy Kína külügyminiszterét, Wang Yit fogadta Újdelhiben. „Örülök, hogy találkozhattam Wang Yi külügyminiszterrel” – írta Modi az amerikai közösségi média platformon, az X-en.
A kapcsolatok javulását „egymás érdekeinek és érzékenységeinek tiszteletben tartása” vezérli – mondta Modi, hangsúlyozva a „stabil, kiszámítható és konstruktív kapcsolatok” fontosságát, amelyek jelentősen hozzájárulnak a regionális és „globális békéhez és jóléthez”.
Korábban kedden a kínai diplomata Ajit Doval indiai nemzetbiztonsági tanácsadóval találkozott a határkérdésekről szóló 24. forduló keretében.
A látogatás egybeesik azzal, hogy az Egyesült Államok és India stratégiai kapcsolatai feszültté váltak Donald Trump amerikai elnök második hivatali ideje alatt. Washington ugyanis 50%-os vámokat vetett ki Újdelhire, azzal vádolva a világ legnépesebb országát, hogy „tisztességtelen kereskedelmet” folytat és „Oroszország háborús gépezetét finanszírozza” az ukrajnai fegyveres konfliktus közepette.
Újdelhi visszautasította a „tisztességtelen és igazságtalan” vámokat. Modi hivatala külön nyilatkozatban közölte, hogy a miniszterelnök aláhúzza a határon a béke és nyugalom fenntartásának fontosságát, és megerősítette India elkötelezettségét a határkérdés méltányos, ésszerű és kölcsönösen elfogadható megoldása iránt a találkozó során.
Indiai tisztviselők szerint Wang átadott egy üzenetet és meghívót Hszi Csin-ping kínai elnöktől Modinak a Sanghaji Együttműködési Szervezet vezetőinek találkozójára, amelyet ebben a hónapban Tiencsinben tartanak.
“Modi megköszönte Hszinek a meghívást, és jelezte részvételi szándékát”– így áll az indiai nyilatkozatban. Modi kiemelte, hogy India és Kína közötti stabil, kiszámítható és konstruktív kapcsolatok jelentősen hozzájárulnak a regionális és globális békéhez és jóléthez.
Szakértői csoportot hoznak létre a határügyek kezelésére
Wang elmondta Dovalnak, hogy a kapcsolatok stabil fejlődési pályára léptek, miközben a határkérdés „stabilizálódik és javul.
A két nemzet „hasonló nézeteket és széles körű közös érdekeket oszt meg”, és sürgette, hogy „növeljék a kölcsönös bizalmat párbeszéd és kommunikáció révén, bővítsék a cseréket és az együttműködést … a kétoldalú kapcsolatok javítása és fejlesztése érdekében”.
Válaszul Doval kijelentette, hogy a két nemzet előtt álló jelenlegi kihívások fényében szükséges „a megértés fokozása, a bizalom elmélyítése és az együttműködés erősítése”, hozzátéve, hogy India „következetesen ragaszkodik az egy Kína politikához” – így áll a kínai nyilatkozatban.
Az indiai külügyminisztérium közölte, hogy a felek megállapodtak egy szakértői csoport létrehozásában, amely „a határmeghatározás korai eredményeit vizsgálja”, valamint egy munkacsoport felállításában, amely „előmozdítja a hatékony határkezelést a béke és nyugalom fenntartása érdekében” a határ menti régióban.