Narendra Modi indiai miniszterelnök kedden kijelentette, hogy Kínával való kapcsolataik „folyamatosan fejlődnek”.

A nyilatkozatot azután adta, hogy Kína külügyminiszterét, Wang Yit fogadta Újdelhiben. „Örülök, hogy találkozhattam Wang Yi külügyminiszterrel” – írta Modi az amerikai közösségi média platformon, az X-en.

A kapcsolatok javulását „egymás érdekeinek és érzékenységeinek tiszteletben tartása” vezérli – mondta Modi, hangsúlyozva a „stabil, kiszámítható és konstruktív kapcsolatok” fontosságát, amelyek jelentősen hozzájárulnak a regionális és „globális békéhez és jóléthez”.

Korábban kedden a kínai diplomata Ajit Doval indiai nemzetbiztonsági tanácsadóval találkozott a határkérdésekről szóló 24. forduló keretében.

A látogatás egybeesik azzal, hogy az Egyesült Államok és India stratégiai kapcsolatai feszültté váltak Donald Trump amerikai elnök második hivatali ideje alatt. Washington ugyanis 50%-os vámokat vetett ki Újdelhire, azzal vádolva a világ legnépesebb országát, hogy „tisztességtelen kereskedelmet” folytat és „Oroszország háborús gépezetét finanszírozza” az ukrajnai fegyveres konfliktus közepette.

Újdelhi visszautasította a „tisztességtelen és igazságtalan” vámokat. Modi hivatala külön nyilatkozatban közölte, hogy a miniszterelnök aláhúzza a határon a béke és nyugalom fenntartásának fontosságát, és megerősítette India elkötelezettségét a határkérdés méltányos, ésszerű és kölcsönösen elfogadható megoldása iránt a találkozó során.

Indiai tisztviselők szerint Wang átadott egy üzenetet és meghívót Hszi Csin-ping kínai elnöktől Modinak a Sanghaji Együttműködési Szervezet vezetőinek találkozójára, amelyet ebben a hónapban Tiencsinben tartanak.