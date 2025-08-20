POLITIKA
Oroszország „szinte azonnali” engedményeket tett a Trump-Putyin alaszkai tárgyalások során
A béketörekvések előrehaladott szakaszba értek Trump és Putyin találkozója, valamint Trump, Zelenszkij és az európai vezetők washingtoni megbeszélését követően.
Putyin és Trump augusztus 15-én Alaszkában találkozott. /Fénykép: DPA.
Az orosz tisztviselők „szinte azonnal” engedményeket tettek a múlt heti, nagy téttel bíró találkozón, amelyen az amerikai elnök, Donald Trump, valamint az orosz elnök, Vlagyimir Putyin vett részt Alaszkában – mondta el Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja.

„Az első alaszkai találkozón az oroszok részéről szinte azonnal történtek engedmények, és ezek megszerzésének része volt annak kiderítése, hogy az oroszok hajlandóak-e rugalmasabb hozzáállást tanúsítani” – mondta el Witkoff a FOX News-nak adott interjújában, anélkül hogy részletezte volna az engedményeket.

Witkoff szerint az anchorage-i megbeszélések célja egy hosszú távú békemegállapodás elérése volt, nem pedig egy ideiglenes tűzszünet.

„Elég sokáig maradtunk ott, mert valóban előrelépést értünk el abban, hogyan juthatunk el egy békemegállapodáshoz. Egy tűzszüneti megállapodást nagyon könnyű megszegni, mert nem tartalmazza az összes szükséges elemet” – jelentette ki.

„Az elnök a találkozó során Alaszkában kezdte érzékelni, hogy számos előfeltételben már megállapodtunk egy békemegállapodás érdekében, így miért ne törekednénk egy teljes békemegállapodásra?” – tette hozzá.

A jelentések szerint a fő vitás pontok közé tartoznak a lehetséges területcserék, valamint Ukrajna biztonsági garanciái. Kijev és az európai vezetők azt állítják, hogy bármilyen békemegállapodás felé vezető útnak tűzszünettel kell kezdődnie, míg az Egyesült Államok és Oroszország egy teljes békemegállapodást szorgalmaz.

