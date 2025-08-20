Az orosz tisztviselők „szinte azonnal” engedményeket tettek a múlt heti, nagy téttel bíró találkozón, amelyen az amerikai elnök, Donald Trump, valamint az orosz elnök, Vlagyimir Putyin vett részt Alaszkában – mondta el Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja.

„Az első alaszkai találkozón az oroszok részéről szinte azonnal történtek engedmények, és ezek megszerzésének része volt annak kiderítése, hogy az oroszok hajlandóak-e rugalmasabb hozzáállást tanúsítani” – mondta el Witkoff a FOX News-nak adott interjújában, anélkül hogy részletezte volna az engedményeket.

Witkoff szerint az anchorage-i megbeszélések célja egy hosszú távú békemegállapodás elérése volt, nem pedig egy ideiglenes tűzszünet.