A Brazíl Legfelsőbb Bíróság elrendelte Bolsonaro volt elnök házi őrizetét
Alexandre de Moraes bíró szerint Bolsonaro megsértette a bíróság által előírt korlátozásokat.
2025. augusztus 5.

A Brazíl Legfelsőbb Bíróság elrendelte Jair Bolsonaro volt elnök házi őrizetét, akit azzal vádolnak, hogy puccsot kísérelt meg. Ez a döntés tovább fokozhatja a feszültséget a Trump-kormánnyal.

Alexandre de Moraes bíró hétfői tárgyaláson kijelentette, hogy a jobboldali politikus nem tartotta be azokat a bírósági távoltartási végzéseket, amelyeket a múlt hónapban hoztak meg neki. Moraes megtiltotta Bolsonarónak, hogy látogatókat fogadjon, kivéve az ügyvédeket és a bíróság által engedélyezett személyeket, valamint azt, hogy mobiltelefont használjon, akár közvetlenül, akár harmadik feleken keresztül.

A bírósági távoltartási végzéseket azzal az indokkal vezették be, hogy Bolsonaro állítólag Trump beavatkozását kérte. Trump „boszorkányüldözésnek” nevezte a Bolsonaro elleni pert, tiltakozásul szigorú új vámokat vezetett be brazil árukra.

A volt brazil vezetőt azzal vádolják, hogy szövetségeseivel együtt összeesküvést szőtt 2022-es választási eredmény érvénytelenítésére. A múlt hónapban elektronikus nyomkövető viselésére kötelezték, amit Bolsonaro "legfelsőbb megaláztatásnak" nevezett.

Bolsonaro sajtóképviselője megerősítette a házi őrizet elrendelését és a mobiltelefon-használatra vonatkozó korlátozásokat.

