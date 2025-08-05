A Brazíl Legfelsőbb Bíróság elrendelte Jair Bolsonaro volt elnök házi őrizetét, akit azzal vádolnak, hogy puccsot kísérelt meg. Ez a döntés tovább fokozhatja a feszültséget a Trump-kormánnyal.

Alexandre de Moraes bíró hétfői tárgyaláson kijelentette, hogy a jobboldali politikus nem tartotta be azokat a bírósági távoltartási végzéseket, amelyeket a múlt hónapban hoztak meg neki. Moraes megtiltotta Bolsonarónak, hogy látogatókat fogadjon, kivéve az ügyvédeket és a bíróság által engedélyezett személyeket, valamint azt, hogy mobiltelefont használjon, akár közvetlenül, akár harmadik feleken keresztül.

A bírósági távoltartási végzéseket azzal az indokkal vezették be, hogy Bolsonaro állítólag Trump beavatkozását kérte. Trump „boszorkányüldözésnek” nevezte a Bolsonaro elleni pert, tiltakozásul szigorú új vámokat vezetett be brazil árukra.