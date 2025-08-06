A japán vezetők ismételten felszólítottak egy nukleáris fegyverektől mentes világ megteremtésére, miközben megemlékeztek arról, hogy az Egyesült Államok 80 éve dobta le az atombombát Hirosimára.
Sigeru Isiba, japán miniszterelnök az NHK-nak adott interjujában megerősítette országa elkötelezettségét a globális nukleáris leszerelés iránt, és hangsúlyozta, hogy Japán az egyetlen ország, amely háború alatt atombomba-támadásnak volt kitéve.
„Amikor meglátogattam a Hirosimai Béke Emlékmúzeumot, megerősödött bennem az elhatározás, hogy ezeket a fájdalmas emlékeket nem szabad elfelejteni, és hagyjuk örökül a jövő generációira” – mondta szerdán a hirosimai Béke emlékparkban tartott ceremónia résztvevőinek.
„Az Egyesült Államok 80 éve dobta le az atombombát Hirosimára. Egy szempillantás alatt perzselő pusztasággá vált ez a város. Mély tisztelettel emlékezem azoknak a lelkére, akik életüket vesztették ebben az eseményben” – tette hozzá az X-en.
Kazumi Matsui, Hirosima polgármestere beszédében arra figyelmeztetett, hogy különösen Oroszország ukrajnai háborúja és az izraeli-gázai konfliktus hátterében a világban tapasztalható „gyorsuló katonai felkészülés” áll.
„Ezek a események nyíltan figyelmen kívül hagyják azokat a tanulságokat, amelyeket a nemzetközi közösségnek a történelem tragédiáiból meg kellett volna tanulnia” – mondta.
A ceremónia helyi idő szerint reggel 8:15-kor (a greenwichi középidő szerint kedden 23:15-kor) kezdődött, pontosan abban a pillanatban, amikor az Egyesült Államok 1945. augusztus 6-án ledobta a bombát Hirosimára.
Egyre csökken a túlélők száma
A robbanás elpusztította a várost, és becslések szerint az év végéig 140 000 ember életét követelte. Az ezt követő évtizedekben ezrek szenvedtek sugárzás okozta betegségekben.
Három nappal a „Little Boy” bomba augusztus 6-i ledobása után, augusztus 9-én egy másik atombomba 74 000 ember halálát okozta Nagaszakiban. A Japán Birodalom augusztus 15-én megadta magát, ezzel véget vetve a második világháborúnak. Ma Hirosima egy 1,2 millió lakosú, virágzó nagyváros, de a támadások emléke sokakban él tovább.
A ceremónia előestéjén körülbelül 55 000 ember sorakozott fel az emlékmű előtt, hogy megemlékezzen az áldozatokról.
Hirosima polgármestere, Matsui Kazumi, elhelyezte az emlékműnél a frissített listát, amely áldozatok nvésorát tartalmazza.
Hajnal előtt azok a családok is eljöttek imádkozni, akik szeretteiket veszítették el a támadásban. A 96 éves Yokoyama Yosie, aki unokája kíséretében kerekesszékben érkezett az emlékműhez, újságíróknak elmondta, hogy szülei és nagyszülei is az áldozatok között voltak.
„A nagyapám nem sokkal a bombázás után meghalt, míg apám és anyám rákban vesztették életüket. Az apósom és anyósom is meghaltak, így a férjem nem láthatta őket , amikor hazatért a háborúból. Az emberek még mindig szenvednek” – mondta Yokoyama.
A szerdai ceremónián rekordszámú, körülbelül 120 ország és régió képviselői vettek részt, köztük először tajvani és palesztin képviselők is. Az Egyesült Államokat – amely soha nem kért hivatalosan bocsánatot a bombázásokért – Japánba akkreditált nagykövete képviselte. Oroszország és Kína nem vett részt a ceremónián.
Kazumi békefelhívásában arra kérte a világ vezetőit, hogy látogassanak el Hirosimába, és saját szemükkel lássák a nukleáris fegyverek által okozott pusztítást. Emelett egy új, párbeszédre és bizalomra épülő nemzetközi biztonsági keretrendszer kialakítását sürgette.
Mivel a hirosimai és nagaszaki atomtámadás túlélőinek száma kevesebb mint 100 000, átlagéletkoruk pedig meghaladja a 86 évet, ezért a hatóságok és aktivisták felhívják a figyelmet arra, hogy sürgős intézkedéseket kell hozni ezek a tanúvallomások megőrzésére a jövő generációk számára.