A japán vezetők ismételten felszólítottak egy nukleáris fegyverektől mentes világ megteremtésére, miközben megemlékeztek arról, hogy az Egyesült Államok 80 éve dobta le az atombombát Hirosimára.

Sigeru Isiba, japán miniszterelnök az NHK-nak adott interjujában megerősítette országa elkötelezettségét a globális nukleáris leszerelés iránt, és hangsúlyozta, hogy Japán az egyetlen ország, amely háború alatt atombomba-támadásnak volt kitéve.

„Amikor meglátogattam a Hirosimai Béke Emlékmúzeumot, megerősödött bennem az elhatározás, hogy ezeket a fájdalmas emlékeket nem szabad elfelejteni, és hagyjuk örökül a jövő generációira” – mondta szerdán a hirosimai Béke emlékparkban tartott ceremónia résztvevőinek.

„Az Egyesült Államok 80 éve dobta le az atombombát Hirosimára. Egy szempillantás alatt perzselő pusztasággá vált ez a város. Mély tisztelettel emlékezem azoknak a lelkére, akik életüket vesztették ebben az eseményben” – tette hozzá az X-en.

Kazumi Matsui, Hirosima polgármestere beszédében arra figyelmeztetett, hogy különösen Oroszország ukrajnai háborúja és az izraeli-gázai konfliktus hátterében a világban tapasztalható „gyorsuló katonai felkészülés” áll.

„Ezek a események nyíltan figyelmen kívül hagyják azokat a tanulságokat, amelyeket a nemzetközi közösségnek a történelem tragédiáiból meg kellett volna tanulnia” – mondta.

A ceremónia helyi idő szerint reggel 8:15-kor (a greenwichi középidő szerint kedden 23:15-kor) kezdődött, pontosan abban a pillanatban, amikor az Egyesült Államok 1945. augusztus 6-án ledobta a bombát Hirosimára.

Egyre csökken a túlélők száma

A robbanás elpusztította a várost, és becslések szerint az év végéig 140 000 ember életét követelte. Az ezt követő évtizedekben ezrek szenvedtek sugárzás okozta betegségekben.