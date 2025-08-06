NAGYVILÁG
Oroszország: Izraeli telepesek támadtak diplomáciai képviselőinkre Jeruzsálemben, „súlyos jogsértés”
Az orosz külügyminisztérium közölte, hogy a támadásra az izraeli katonák szemet hunyva nézték, és nem tettek semmilyen kísérletet annak megakadályozására.
Oroszország megerősítette, hogy a megszállt palesztin területeken egy csoport diplomata támadásnak esett áldozatul.

A külügyminisztérium kedden, július 30-án közölte, hogy a Giv'at Asaf nevű illegális izraeli telep közelében, Jeruzsálem közelében egy diplomáciai rendszámú jármű, amely a Palesztin Nemzeti Hatósághoz tartott, és az izraeli külügyminisztériumhoz akkreditált személyzetet szállított, egy csoport telepes támadásának áldozata lett.

„A jármű mechanikai károkat szenvedett. A támadás verbális fenyegetésekkel is kísérte a orosz diplomatokat” – így áll a nyilatkozatában.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy az eset „különösen zavaró és elfogadhatatlan”, mivel a térségben tartózkodó izraeli katonai személyzet nem tett semmilyen lépést az agresszív cselekményeknek megakadályozására.

"Ezt az esetet a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. évi bécsi egyezmény súlyos megsértésének tekintjük. Ez az egyezmény többek között arra kötelezi az elfogadó államot, hogy tiszteletben tartsa a külföldi missziók tulajdonának sérthetetlenségét, a külföldi diplomaták iránti tiszteletet, és minden megfelelő intézkedést megtegyen a személyük, szabadságuk vagy becsületük elleni bármilyen támadás megakadályozása érdekében."

A minisztérium továbbá hangsúlyozta, hogy a tel-avivi orosz nagykövetség hivatalos tiltakozást nyújtott be az izraeli hatóságoknak az ügyben, és remélik, hogy az izraeli fél levonja a megfelelő következtetéseket ebből a helyzetből.

Maria Zakharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője bejelentette, hogy a tel-avivi nagykövetség hivatalos tiltakozó jegyzéket nyújtott be az izraeli hatóságoknak.

