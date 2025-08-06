Oroszország megerősítette, hogy a megszállt palesztin területeken egy csoport diplomata támadásnak esett áldozatul.

A külügyminisztérium kedden, július 30-án közölte, hogy a Giv'at Asaf nevű illegális izraeli telep közelében, Jeruzsálem közelében egy diplomáciai rendszámú jármű, amely a Palesztin Nemzeti Hatósághoz tartott, és az izraeli külügyminisztériumhoz akkreditált személyzetet szállított, egy csoport telepes támadásának áldozata lett.

„A jármű mechanikai károkat szenvedett. A támadás verbális fenyegetésekkel is kísérte a orosz diplomatokat” – így áll a nyilatkozatában.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy az eset „különösen zavaró és elfogadhatatlan”, mivel a térségben tartózkodó izraeli katonai személyzet nem tett semmilyen lépést az agresszív cselekményeknek megakadályozására.