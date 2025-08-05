Iszlámábád visszautasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon állítását, miszerint pakisztáni állampolgárok harcolnának országa ellen Oroszország oldalán.

A pakisztáni külügyminisztérium kedden határozottan elutasította az ukrajnai konfliktusban való pakisztáni részvételre vonatkozó „alaptalan és megalapozatlan” vádakat.

„Eddig Ukrajna hivatalosan nem kereste meg Pakisztánt, és nem nyújtott be semmilyen ellenőrizhető bizonyítékot ezen állítások alátámasztására” –így áll a nyilatkozatban.

Zelenszkij hétfőn azt állította, hogy az ukrán erők Északkelet-Ukrajnában külföldi „zsoldosokkal” harcolnak, akik többek között Pakisztánból érkeztek.