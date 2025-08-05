Iszlámábád visszautasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon állítását, miszerint pakisztáni állampolgárok harcolnának országa ellen Oroszország oldalán.
A pakisztáni külügyminisztérium kedden határozottan elutasította az ukrajnai konfliktusban való pakisztáni részvételre vonatkozó „alaptalan és megalapozatlan” vádakat.
„Eddig Ukrajna hivatalosan nem kereste meg Pakisztánt, és nem nyújtott be semmilyen ellenőrizhető bizonyítékot ezen állítások alátámasztására” –így áll a nyilatkozatban.
Zelenszkij hétfőn azt állította, hogy az ukrán erők Északkelet-Ukrajnában külföldi „zsoldosokkal” harcolnak, akik többek között Pakisztánból érkeztek.
„Harcosaink ezen a frontszakaszon arról számolnak be, hogy kínai, tádzsik, üzbég, pakisztáni és afrikai országokból érkező zsoldosok vesznek részt a háborúban. Válaszolni fogunk” – írta az X platformon, miközben meglátogatta az ukrán csapatokat az északkelet-ukrajnai Vovcsanszk frontján.
Iszlámábád azonban közölte, hogy felveszi a kapcsolatot az ukrán hatóságokkal, és tisztázást kér az ügyben.
Pakisztán megerősítette elkötelezettségét az ukrajnai konfliktus békés megoldása iránt párbeszéd és diplomácia útján, összhangban az ENSZ Alapokmányának elveivel.