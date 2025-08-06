Texas kormányzója, Greg Abbott pert indított Gene Wu, a texasi képviselőház demokrata frakcióvezetője ellen, hogy eltávolítsák a hivatalából, ezzel tovább élezte a konfliktust a pártok között a választókerületek átrajzolása és a törvényhozási eljárás szabályai kapcsán.

A texasi legfelsőbb bírósághoz kedden benyújtott keresetében Abbott azzal vádolta Wu-t és más demokrata törvényhozókat, hogy „elhanyagolták kötelességeiket” azáltal, hogy elhagyták az államot, hogy megakadályozzák a republikánusok által vezetett erőfeszítéseket, amelyek a texasi kongresszusi térképnek átrajzolására irányulnak.

„Mi forog kockán? Nem kevesebb, mint Texas jövője” – áll a keresetben.

„Ha egy kis csoport makacs törvényhozó ma úgy dönt, hogy a határidőt elmulasztja, ezt megtehetik bármelyik rendes vagy rendkívüli ülésszak során, potenciálisan csődbe juttatva az államot, hogy elérjék céljaikat.”- szól hozzá a benyújtott kereset.

Wu és több tucat demokrata képviselőtársa vasárnap hagyta el Texast, és Chicagóba utazott egy összehangolt akció keretében, hogy megakadályozza a törvényhozási eljárás folytatását, és így a republikánusok nem tudták biztosítani a szükséges többséget.

„Chicagóban vagyunk… Harcolunk a texasiak és minden amerikai jogaiért” – írta Wu vasárnap az X-en.