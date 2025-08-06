NAGYVILÁG
Abbott beperli Gene Wu texasi demokrata vezetőt
Texas kormányzója azzal vádolja a képviselőház egyik demokrata tagját, hogy elhanyagolta kötelességeit a választókerületek átrajzolása során, amelyet republikánusok vezettek. Wu politikai megfélemlítésnek nevezi a lépést.
Texas kormányzója, Greg Abbott pert indított Gene Wu, a texasi képviselőház demokrata frakcióvezetője ellen, hogy eltávolítsák a hivatalából, ezzel tovább élezte a konfliktust a pártok között a választókerületek átrajzolása és a törvényhozási eljárás szabályai kapcsán.

A texasi legfelsőbb bírósághoz kedden benyújtott keresetében Abbott azzal vádolta Wu-t és más demokrata törvényhozókat, hogy „elhanyagolták kötelességeiket” azáltal, hogy elhagyták az államot, hogy megakadályozzák a republikánusok által vezetett erőfeszítéseket, amelyek a texasi kongresszusi térképnek átrajzolására irányulnak.

„Mi forog kockán? Nem kevesebb, mint Texas jövője” – áll a keresetben.

„Ha egy kis csoport makacs törvényhozó ma úgy dönt, hogy a határidőt elmulasztja, ezt megtehetik bármelyik rendes vagy rendkívüli ülésszak során, potenciálisan csődbe juttatva az államot, hogy elérjék céljaikat.”- szól hozzá a benyújtott kereset.

Wu és több tucat demokrata képviselőtársa vasárnap hagyta el Texast, és Chicagóba utazott egy összehangolt akció keretében, hogy megakadályozza a törvényhozási eljárás folytatását, és így a republikánusok nem tudták biztosítani a szükséges többséget.

„Chicagóban vagyunk… Harcolunk a texasiak és minden amerikai jogaiért” – írta Wu vasárnap az X-en.

Wu hétfőn a CNN-nek adott interjújában elutasította Abbott fenyegetéseit: „Őszintén szólva, a demokraták azt mondják: 'Gyere és vedd el.'”

„Törvénytelen Texas”

Az Abbott által indított perben azt állítják, hogy a törvényhozók távolléte megakadályozza azt, hogy előrehaladást érjenek el a kritikus fontosságú jogszabályok megszavazásában a 30 napos rendkívüli ülésszak során – beleértve az árvízvédelmi, ingatlanadó-csökkentési és oktatási reformokat érintő törvényjavaslatokat.

„A nyilvános feljegyzések szerint a felelőtlen magatartást tanúsító demokraták még pénzt is gyűjtöttek, hogy fedezzék a távollétük miatt kiszabott bírságokat” – áll a keresetben.

„Néhány napra visszatérhetnek, hogy biztosítsák a szükséges létszámot, majd ismét távozhatnak, ha olyan jogszabály kerül szavazásra, amely nem tetszik nekik.”

„A törvénytelen texasi kormányzó, Greg Abbott utánozhatja Donald Trumpot, amennyire csak akarja, de a megalapozatlan keresete, amely Gene Wu texasi képviselőházi demokrata vezető eltávolítására irányul, nemcsak erkölcsileg visszataszító, hanem gyenge kísérlet Trump-féle megfélemlítésre” – mondta Ken Martin, a Demokrata Nemzeti Bizottság elnöke keddi nyilatkozatában.

