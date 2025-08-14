Az izraeli hadsereg az elmúlt három nap alatt több mint 300 otthont rombolt le Gáza Zeitoun negyedében.

Mahmoud Basal, a gázai Polgári Védelem szóvivője szerdán elmondta, hogy az izraeli erők súlyos támadásokat hajtottak végre Zeitounban.

Robbanóanyagok miatt a környező épületek is összeomlottak, és néhány otthon lakóival együtt semmisült meg.

„A bontásokat előzetes figyelmeztetés nélkül hajtották végre, és az intenzív bombázás megakadályozta a mentőcsapatokat abban, hogy elérjék a sebesülteket” – mondta Basal.

A Zeitoun negyed, amely Gáza központjában található, ismételt izraeli támadások célpontja volt a pusztítás során.

A legutóbbi bontási hullám része annak, amit a palesztin tisztviselők Izrael folyamatos megszállási tervének neveznek, amelynek célja a civil infrastruktúra elpusztítása és a terület kiürítése.

A Polgári Védelem csapatai arról számoltak be, hogy a folyamatos bombázások miatt nehezen jutottak el sok helyszínre, ami növeli annak a félelmét, hogy emberek rekedtek a romok alatt.