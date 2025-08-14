Az izraeli hadsereg az elmúlt három nap alatt több mint 300 otthont rombolt le Gáza Zeitoun negyedében.
Mahmoud Basal, a gázai Polgári Védelem szóvivője szerdán elmondta, hogy az izraeli erők súlyos támadásokat hajtottak végre Zeitounban.
Robbanóanyagok miatt a környező épületek is összeomlottak, és néhány otthon lakóival együtt semmisült meg.
„A bontásokat előzetes figyelmeztetés nélkül hajtották végre, és az intenzív bombázás megakadályozta a mentőcsapatokat abban, hogy elérjék a sebesülteket” – mondta Basal.
A Zeitoun negyed, amely Gáza központjában található, ismételt izraeli támadások célpontja volt a pusztítás során.
A legutóbbi bontási hullám része annak, amit a palesztin tisztviselők Izrael folyamatos megszállási tervének neveznek, amelynek célja a civil infrastruktúra elpusztítása és a terület kiürítése.
A Polgári Védelem csapatai arról számoltak be, hogy a folyamatos bombázások miatt nehezen jutottak el sok helyszínre, ami növeli annak a félelmét, hogy emberek rekedtek a romok alatt.
Szemtanúk szerint Zeitoun egyes részein egész háztömbök váltak a földdel egyenlővé.
Izrael népirtása Gázában
Az Izrael által Gázában 2023 októberében megkezdett pusztítás több mint 61 700 palesztin életét követelte, akiknek közel fele nő és gyermek volt a helyi egészségügyi hatóságok szerint.
Az otthonok elpusztítása több százezer embert tett hajléktalanná, sokakat túlzsúfolt sátrakba vagy sérült épületekbe kényszerítve.
A Nemzetközi Büntetőbíróság tavaly novemberben elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Yoav Gallant volt védelmi miniszter ellen háborús bűnök és emberiesség elleni bűncselekmények miatt Gázában.
Izrael ellen népirtási ügy is folyamatban van a Nemzetközi Bíróságon.
Nemzetközi humanitárius szervezetek többször figyelmeztettek arra, hogy Izrael nagyszabású pusztítása a civil tulajdonokban Gázában sérti a nemzetközi jogot, amely tiltja a kollektív büntetést és a civil infrastruktúra célbavételét.