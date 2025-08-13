Az izraeli erők behatoltak két településre Észak-Quneitra területén, Délnyugat-Szíriában, ezzel tovább sértették meg az ország szuverenitását.

A szíriai állami tulajdonú Alikhbaria Syria TV az X platformon közzétett bejegyzésében arról számolt be, hogy egy izraeli megszálló erők járőre belépett Turnejeh településre, amely Quneitra északi részén található.

A járőr megállt a település főterén, mielőtt továbbhaladt volna Hader település irányába, amely Quneitra északi vidékén található, további részletek közlése nélkül.