Izraeli erők rohantak be Észak-Quneitra városaiba, megsértve Szíria szuverenitását
A szíriai állami média szerint egy izraeli katonai konvoj haladt át Turnejeh-en Hader felé, miközben egy másik konvoj a déli Quneitra vidékén nyomult előre.
Izraeli páncélozott járművek blokkolják a Szíriai Kunejtra városába vezető utat. [Archív] / AP
7 órája

Az izraeli erők behatoltak két településre Észak-Quneitra területén, Délnyugat-Szíriában, ezzel tovább sértették meg az ország szuverenitását.

A szíriai állami tulajdonú Alikhbaria Syria TV az X platformon közzétett bejegyzésében arról számolt be, hogy egy izraeli megszálló erők járőre belépett Turnejeh településre, amely Quneitra északi részén található.

A járőr megállt a település főterén, mielőtt továbbhaladt volna Hader település irányába, amely Quneitra északi vidékén található, további részletek közlése nélkül.

A csatorna arról is beszámolt, hogy egy másik izraeli katonai konvoj Tel al-Ahmar al-Gharbi területéről indult el Al-Asbah falu külterülete felé, amely Quneitra déli vidékén található, miközben a lakosok aggodalommal figyelték a történteket.

A Bashar al-Assad rezsim 2024 végi bukását követően Izrael kiterjesztette megszállását a szíriai Golán-fennsíkon, elfoglalva a demilitarizált ütközőzónát is, amely megsértette az 1974-es szíriai-izraeli leszerelési megállapodást.

“Izrael emellett több száz légicsapást hajtott végre Szíria területén katonai létesítmények és eszközök ellen, beleértve vadászgépeket, rakétarendszereket és légvédelmi telepítéseket” – így áll a nemzetközi médiában.

