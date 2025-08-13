Az izraeli erők behatoltak két településre Észak-Quneitra területén, Délnyugat-Szíriában, ezzel tovább sértették meg az ország szuverenitását.
A szíriai állami tulajdonú Alikhbaria Syria TV az X platformon közzétett bejegyzésében arról számolt be, hogy egy izraeli megszálló erők járőre belépett Turnejeh településre, amely Quneitra északi részén található.
A járőr megállt a település főterén, mielőtt továbbhaladt volna Hader település irányába, amely Quneitra északi vidékén található, további részletek közlése nélkül.
A csatorna arról is beszámolt, hogy egy másik izraeli katonai konvoj Tel al-Ahmar al-Gharbi területéről indult el Al-Asbah falu külterülete felé, amely Quneitra déli vidékén található, miközben a lakosok aggodalommal figyelték a történteket.
A Bashar al-Assad rezsim 2024 végi bukását követően Izrael kiterjesztette megszállását a szíriai Golán-fennsíkon, elfoglalva a demilitarizált ütközőzónát is, amely megsértette az 1974-es szíriai-izraeli leszerelési megállapodást.
“Izrael emellett több száz légicsapást hajtott végre Szíria területén katonai létesítmények és eszközök ellen, beleértve vadászgépeket, rakétarendszereket és légvédelmi telepítéseket” – így áll a nemzetközi médiában.